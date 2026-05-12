Președintele Nicușor Dan a afirmat, marți, că ia în calcul și varianta unui premier tehnocrat sau a unui guvern format din tehnocrați.

„Este un scenariu care are șanse”, a spus Dan.

Întrebat de jurnaliștii prezenți la Summit-ul B9, desfășurat la București, dacă se gândește la un nume de premier tehnocrat, el a răspuns afirmativ.

„În mintea mea, da! Nu le-am avansat pentru că voi avansa în momentul în care va exista o formulă majoritară pentru asta”, a precizat președintele României.

Moțiunea de cenzură împotriva Guvernului condus de Ilie Bolojan a trecut, marți 5 mai, cu 281 de voturi „pentru”, din 431 de parlamentari prezenți.

În total, au fost 288 de voturi, dintre care 3 anulate și 4 împotrivă. După votul zdrobitor din Parlament, Executivul a fost demis și rămâne doar interimar, până la formarea unei noi majorități.

