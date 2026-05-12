Nicușor Dan explică discursul critic la adresa UE: „Acele elemente le găsiți în discursul doamnei von der Leyen de la Erevan”

Nicușor Dan a susținut o conferință de presă, în care a oferit clarificări cu privire la discursul, de Ziua Europei, în care a criticat Uniunea Europeană. Președintele a precizat că aceleași elemente de critică se regăsesc și în alocuțiunea Ursulei von der Leyen din cadrul sumitului Comunității Politice Europene de la Erevan, desfășurat cu o săptămână înainte.

„Ne puteți oferi exemple unde UE a acționat ideologic?” a fost întrebat Nicușor Dan.

„Eu cred că pe multe subiecte, dezbaterea România nu există, pe Ucraina de exemplu, toată lumea și-a spus opinia, nimeni nu mai spune nimic nou și nu cred că e corect. Același lucru despre Europa, toată lumea are o opinie, dar publicul român nu participă la dezbateri.

Ceeea ce am vrut să spun în acel discurs de Ziua Europei este că Europa e un organism viu, cu dezbateri foarte puternice cu care societatea românească nu este conectată și nu am criticat, dacă vă uitați la structura discursului, am spus „da, Europa a făcut greșeli, dar Europa e un organism viu democratic în care toate aceste lucruri se dezbat cu cărțile pe masă în mod direct”.

Acele elemente de critică le găsiți în discursul doamnei von der Leyen, de acum o săptămână, de la Erevan. Interesul meu a fost de a stimula dezbaterea nu să mă poziționez împotriva Europei.

Eu cred că abordarea pe mediu a fost mai mult ideologică decât pragmatică. Mă refer la politica cu gaze de efect de seră. A fost mult prea agresivă, Am spus-o și în cadrul Uniunii. Acel mecanism ETS, de exemplu”, a declarat Nicușor Dan.

Le Figaro: Nicușor Dan critică strategiile UE

Declarațiile lui Nicușor Dan cu ocazia Zilei Europei în care a criticat Uniunea Europeană au fost preluate și de presa internațională. Prestigioasa publicație franceză Le Figaro a titrat că „președintele critică strategiile UE și continuă să susțină parteneriatul cu Statele Unite”.

„Europa a făcut o greșeală abandonând energia nucleară”, citează publicația franceză.

Publicația franceză a adus în atenție criza din Parlamentul României (demitera guvernului Bolojan), precum și faptul că Administrația Prezidențială a decis anularea recepției oficiale de Ziua Europei. Altfel, jurnaliștii comentează discursul președintelui.

„La câteva zile după ce Parlamentul României a cenzurat actualul guvern, aruncând țara într-o criză politică fără precedent în urma alianței – mai mult decât toxice – dintre socialiști (PSD) și extrema dreaptă (AUR), administrația prezidențială a decis să anuleze recepția oficială organizată în fiecare an cu ocazia Zilei Europei.

În discursul său, Nicușor Dan a criticat retorica simplistă despre Uniunea Europeană și a afirmat că dezbaterea privind viitorul european al României este adesea înlocuită cu «sloganuri» în loc de discuții autentice despre interesele țării în cadrul UE”, arată Le Figaro.

Nicușor Dan: „Europa a făcut greșeli când a renunțat la nuclear și și-a bazat energia pe gaz ieftin din Rusia”

Președintele a criticat dependența Europei de gazul rusesc și decizia unor state europene de a renunța la energia nucleară.

„Europa a făcut greșeli când a renunțat la nuclear și și-a bazat energia pe gaz ieftin din Rusia. Asta a fost o greșeală”, a precizat șeful statului în cuvântarea de la Cotroceni.

Nicușor Dan a afirmat că Uniunea Europeană a greșit și atunci când „și-a neglijat industria de apărare” sau când politicile de mediu au impus „ținte mult prea ambițioase”, care au afectat industria grea europeană.

