Marea Baltică, potențial teatru de operațiuni militare pentru Rusia. Ce tactică adoptă Moscova pentru a nu risca o confruntare militară deschisă cu NATO

Pe 7 mai 2026, mai multe drone provenite din Rusia au intrat în spațiul aerian al Letoniei. Una s-a prăbușit la un depozit de petrol, în timp ce autoritățile letone au continuat eforturile de a localiza o altă dronă despre care se crede că a căzut în localitatea Rēzekne. Oficialii apărării letone au ales să nu intercepteze dronele din cauza îngrijorărilor legate de siguranța civilă și infrastructura critică, se arată într-o analiză publicată pe site-ul Fundației Jamestown (Jameston Foundation).

Fundația Jamestown este un think-tank din Washington care oferă analize din surse primare privind evoluțiile globale de importanță strategică pentru Statele Unite și aliații săi.

Președintele și prim-ministrul leton au declarat că incidentele cu drone sunt o consecință a războiului Rusiei împotriva Ucrainei.

Statele baltice se află în prima linie a apărării Organizației Tratatului Atlanticului de Nord (NATO).

Moscova încearcă să testeze

Întrucât sunt membre NATO, un act clar de agresiune militară împotriva statelor baltice ar declanșa Articolul 5, care prevede că un atac împotriva unui aliat este considerat un atac împotriva tuturor.

Poliția Aeriană NATO, pusă la treabă de ruși

Incidentul cu dronă din 7 mai se încadrează într-un model mai larg de activitate. Modelul s-a intensificat după ce Rusia a invadat Ucraina, în data de 24 februarie 2022

Misiunea NATO de Poliție Aeriană în regiunea baltică a intervenit de trei ori într-o singură săptămână. Au fost identificate și escortate aeronave militare rusești care operau în apropierea spațiului aerian baltic.

Pe 29 aprilie, misiunea a interceptat două bombardiere rusești Suhoi SU-24.

În aceeași a fost interceătat și un avion TU-134.

Pe 1 mai, misiunea a interceptat și escortat două aeronave rusești SU-24M.

În toate cazurile, aeronavele rusești fie aveau transponderele oprite, fie nu aveau un plan de zbor. Mai mult, nu mențineau comunicarea radio cu centrul regional de control al traficului aerian.

Ministerul Apărării din Rusia l-a luat pe „nu” în brațe

Firește, Ministerul Apărării din Rusia a descris zborul ca fiind de rutină și conform normelor internaționale.

Incidentele repetate reflectă un model deliberat de presiune rusească asupra frontului NATO.

Moscova consideră regiunea baltică, potrivit analizei, „ca un câmp de luptă-cheie în conflictul său mai amplu cu Uniunea Europeană și NATO”.

În același timp, Moscova consideră Marea Baltică „un potențial teatru de operațiuni militare”.

Apărarea aeriană a NATO este vulnerabilă

Apărarea aeriană a NATO este vulnerabilă. Și asta indiferent dacă dronele sunt rusești, implicate în atacuri împotriva Ucrainei sau ucrainene implicate în atacuri împotriva Rusiei.

În martie, se mai arată în analiza publicată de Fundația Jamestown, drone din Rusia s-au prăbușit pe teritoriile tuturor celor trei state baltice. Una dintre drone a lovit o centrală electrică din Estonia.

În perioada Crăciunului din 2025, serviciile poloneze de apărare aeriană au interceptat și escortat un avion de recunoaștere rusesc aflat departe de apele internaționale ale Mării Baltice.

Guvernul lituanian a recunoscut că acțiunile militare la frontiera NATO sunt mai frecvente și în creștere din cauza războiului în curs al Rusiei împotriva Ucrainei.

Repetarea unor astfel de tactici în țările baltice înainte de implementarea lor în alte părți prezintă amenințări reale pentru membrii NATO, dincolo de linia frontului.

Amenințări reale pentru țările membre NATO

Pe 9 aprilie, autoritățile britanice și norvegiene au anunțat întreruperea unei operațiuni militare rusești care viza inspecția cablurilor submarine cu fibră optică din Atlanticul de Nord.

În timpul operațiunii, un submarin de atac rusesc a operat în și în jurul apelor britanice.

Alte nave specializate au desfășurat activități suspecte în apropierea infrastructurii subacvatice critice.

Rusia testează această tactică în Marea Baltică și în Arctica cel puțin din anul 2021.

În ianuarie 2025, Silver Dania , o navă de marfă cu echipaj rusesc, a fost reținută de autoritățile norvegiene pentru presupuse acte de sabotaj. Totul s-a întîmplat după ce au apărut rapoarte conform cărora un cablu cu fibră optică care lega insula suedeză Gotland de Ventspils, Letonia, fusese deteriorat.

Rusia și Republica Populară Chineză (RPC) par să colaboreze la operațiuni de sabotaj al infrastructurii submarine.

În octombrie 2023, au fost raportate daune la cel puțin trei elemente majore de infrastructură submarină din Marea Baltică, inclusiv conducta Balticconnector.

Această conductă submarină lungă de 77 de kilometri (47,8 mile se află în Golful Finlandei, care leagă Finlanda de Estonia.

Teste pentru NATO, în condiții operaționale reale

Atât nava de marfă cu propulsie nucleară rusească Sevmorput, cât și Newnew Polar Bear (fosta Baltic Fumar ), sub pavilion Hong Kong, operau în apropierea locațiilor în care au fost avariate segmentele de conductă și cablu.

Ulterior au părăsit zona împreună.

În noiembrie 2024, două cabluri de comunicații submarine din Marea Baltică au fost tăiate.

Au existat indicii că nava chineză Yipeng-3acționa la instrucțiunile unei figuri neidentificate a serviciilor de informații ruse.

Rusia repetă amenințări și tactici împotriva NATO prin generarea și exploatarea vulnerabilităților de pe linia frontului alianței în zona baltică, în condiții operaționale reale.

Moscova își poate menține negarea operațiunilor în zona baltică atâta timp cât războiul său împotriva Ucrainei continuă.

„Având în vedere că amenințarea este înrădăcinată de-a lungul liniei frontului NATO, capacitatea continuă a Moscovei de a deraia negocieri semnificative cu Ucraina creează spațiu pentru extinderea acestor tactici”, se mai arată în analiza publicată de Fundația Jamestown.

