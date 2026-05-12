Ion Cristoiu: Speriat c-a supărat-o pe Boieroaica de la Bruxelles cu Discursul din 9 mai, vizitiul Nicușor Dan îi pupă urmele de la picioare

În Pastila sa de marți, 12 mai, gazetarul Ion Cristoiu afirmă că, „speriat c-a supărat-o pe Boieroaica de la Bruxelles cu Discursul de 9 mai, vizitiul Nicușor Dan îi pupă urmele de la picioare”.

Discursul președintelui Nicușor Dan, de Ziua Europei, în care și-a îngăduit câteva mici critici la adresa Uniunea Europeană, de genul: „Vai de mine, aveți grijă, cred că nu vă sunt bine ciorapii, știți, vedeți, ar trebui să dați niște picături în ochi”, deci genul: „Scuzați-mă, aveți o scamă”, a stârnit în România o mare tulburare. Cei care — eu nu zic severă, nici la suveraniști — mai sperau că, după 20 de ani de la aderarea la Uniunea Europeană, România, prin președintele ei, va avea o tresărire de demnitate, în sensul că Uniunea Europeană este o organizație în care noi am intrat ca un stat independent, care își vede interesul și care își permite să nu fie de acord cu unele măsuri luate de birocrația de la Bruxelles, au zis: „Gata. România și-a regăsit minima demnitate.” Nu e nicio problemă.

Uniunea Europeană nu e, nu știu, Vaticanul pentru o biserică catolică dintr-o țară a Europei. Nu e nici Mecca. Este, cum să zic, repet, o organizație pământească. Și toți au zis: „Gata.” Ceilalți, mulți slugi, care au suflete de rogojină — normal, așa s-au născut, așa au crescut, așa sunt finanțați — s-au tulburat, s-au indignat. „Nu se poate!” S-a legat de boieroaie, că au ieșit cerbii de pe jos, din câmpie, din sat, să critice contesa. „Aoleu, au zis că-i curvă!” Contesa din deal, au zis că ni se spune că totuși e prea slăbuță, prea firavă, are carnea prea albă pentru ei, care sunt mai închiși la culoare. Așa sunt cerbii.

Și eu am spus în nenumărate emisiuni și în jurnalul meu video, și aici: stați liniștiți, nu e vorba de suveranism, ci de demnitate.

Și l-a luat cu râpă dinainte și a vrut să zică și el ceva. Nu știu. Cineva i-a făcut un text mai interesant, l-a citit și, după ce l-a citit și l-a pronunțat, și-a pus mâinile în cap: „Ce-am zis? Blasfemie! M-am legat de Uniunea Europeană!” Și așa a și fost.

În dimineața aceasta, Nicușor Dan a convocat o conferință de presă pentru a-și declara supunerea necondiționată față de Uniunea Europeană, dragostea față de Uniunea Europeană, admirația față de aceasta. Scuze. Și-a turnat cenușă în cap. A zis că n-a vrut, Doamne ferește, cum să critice el Uniunea Europeană? El a zis că ar trebui să dezbatem. Este mai penibil decât Sorin Grindeanu, care, ai văzut, a convocat ambasadorii UE să le spună că el este european și că nu se aliază cu Alianța pentru Unirea Românilor.

Deci ieri a fost culmea penibilului.

Ce treabă? A cerut cineva? A fost vreo declarație oficială? A venit vreun comisar-șef să spună: „Băi, ce faceți?” Nu. El a zis: „Nu cumva să credeți că ne aliem cu AUR. Noi suntem proeuropeni. Furăm ca niște proeuropeni.” Nu? Până acum furam ca niște pro-ruși, acum vom fura ca niște proeuropeni. Mai subtil, așa. Vom lua exemplu de la Volodimir Zelenski.

Și a venit el și a zis — n-a venit niciun răspuns — că, la întrebările puse, el… cum? Ce? E dreptul României, stat independent, să aibă și observații în legătură cu Uniunea Europeană, că până la urmă rămâne… Nu. El, săracul, și-a turnat cenușă în cap. Bă, ce slugă!

Stați liniștiți, este slugă. S-a speriat. Ca vizitiul s-a speriat Pândaru Porcaru și a zis: „Aoleu, cucoana și cuconașul s-au supărat!” Și imediat s-a dus cu căciula în mână și a zis: „Bine, puțin… că eram porcar, cum sunt porcarele de acolo. Vai de mine, nu se poate! Cuconiță, doamnă, vă pup picioarele! Nu, nu, nu, eu sunt slugă din ceață, păzesc porci și vă păzesc porcii cu mare demnitate.”, spune Ion Cristoiu.

