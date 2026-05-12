Câți urși pot fi împușcați sau vânați în Gorj. Ce arată planul la nivel național

România va putea împușca sau vâna, în acest an, 969 de urși bruni, după adoptarea unei legi care stabilește cote pentru prevenție și intervenție la nivel național. Măsura este justificată de autorități prin creșterea numărului de incidente și pagube provocate de animale în localități.

Potrivit datelor, doar 859 de urși pot fi împușcați în regim de prevenție. Din cei 969 de urși, doar 110 pot fi vânați în regim de intervenție.

Decizia este luată în contextul în care România are una dintre cele mai mari populații de urși din Europa. De pildă, în 2025, era estimată la circa 10.419-12.770 de exemplare, de aproape trei ori peste nivelul optim de circa 4.000 de urși stabilit de specialiști.

Autoritățile susțin că diferența mare dintre populația reală de urși și cea considerată optimă a dus la creșterea presiunii asupra comunităților umane. Datele oficiale arată că, în ultimii 20 de ani, au fost 26 de decese și 274 de răniți în urma atacurilor de urs. În 2023 s-au înregistrat peste 7.500 de apeluri la 112 privind prezența urșilor în localități, aproape dublu față de anul precedent.

Analizele regionale din zona centrală a țării arată că, între 2017 și 2022, au fost înregistrate 8.252 de incidente provocate de urși, incluzând atacuri asupra animalelor domestice și pagube aduse culturilor și infrastructurii. În aceeași perioadă, statul a plătit despăgubiri de aproximativ 3,6 milioane de euro în județele afectate, arată Gorjeanul.ro.

Autoritățile argumentează că sunt necesare intervenții controlate pentru a reduce conflictele om-urs și costurile pentru bugetul public, în condițiile în care despăgubirile pentru pagube au depășit 21 de milioane de lei în ultimii 4 ani. În unele județe fondurile s-au epuizat. Totodată, se susține că reducerea vânătorii a dus la creșterea numărului de incidente.

Situația la nivelul județului Gorj

În județul Gorj, de exemplu, doar 16 urși pot fi împușcați sau vânați în anul 2026. Modul în care sunt împărțite pe fonduri cinegetice:

  • Motru Sec – 1 exemplar;
  • Sadu – 2 exemplare;
  • Cărpiniș – 2 exemplare;
  • Gilort – 1 exemplar,;
  • Olteț – 1 exemplar;
  • Motru Mare – 1 exemplar;
  • Tismana – 1 exemplar;
  • Bistrița – 2 exemplare;
  • Runcu – 1 exemplar;
  • Șușița – 2 exemplar;
  • Bumbești – 2 exemplare.

Planul prevede vânătoare sau împușcare controlată a urșilor, cu excluderea femelelor cu pui mici. De asemenea, sunt prevăzute intervenții aprobate doar în caz de prezență în localități sau pagube. Autoritățile susțin că măsura nu afectează specia.

