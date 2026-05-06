Atac armat lângă Dallas: doi morți și trei răniți după ce un bărbat a deschis focul într-un centru comercial din Carrollton, Texas

Două persoane au fost ucise, iar alte trei au fost rănite într-un atac armat produs într-un cartier coreean de la nord de Dallas. Suspectul, un bărbat de 69 de ani, a fost arestat după o urmărire ca-n filme cu poliția pe urme.

Un atac armat produs marți în Carrollton, statul Texas, a șocat comunitatea coreeană din apropierea orașului Dallas, după ce un bărbat a deschis focul asupra mai multor persoane într-un centru comercial frecventat de comunitatea asiatică locală, scrie CBS News.

Potrivit autorităților americane, două persoane au murit, iar alte trei au fost rănite în urma atacului. Poliția susține că agresorul își cunoștea victimele, iar incidentul nu a fost unul aleatoriu.

„Era vorba despre o relaţie de afaceri cunoscută. Încercăm, în continuare, să stabilim cauzele”, a declarat Roberto Arredondo, șeful Poliției din Carrollton.

Suspectul, identificat drept Seung Han Ho, în vârstă de 69 de ani, a fugit de la locul atacului după ce a tras asupra victimelor. El a fost prins la aproximativ șase kilometri distanță, într-un magazin alimentar, după o scurtă urmărire pe jos desfășurată de polițiști.

Incidentul s-a produs în apropierea centrului comercial K Towne Plaza, una dintre principalele zone comerciale ale comunității coreene din Carrollton, oraș aflat la aproximativ 32 de kilometri nord de Dallas.

La scurt timp după atac, numeroși polițiști înarmați au securizat perimetrul, iar agenți FBI au început să adune probe din parcare și din zona comercială. Poliția a verificat și complexul de apartamente în care suspectul se mutase recent. Mai mulți vecini au declarat că nu îl cunosc și că nu au avut contact cu el.

Totodată, cele trei persoane rănite au fost transportate la spital și se află în stare stabilă, potrivit autorităților.

Atacul a provocat reacții puternice în rândul comunității coreano-americane din zonă, una dintre cele mai dezvoltate din statul Texas.

„Suntem şocaţi. Nu suntem imuni la acest fel de lucruri, dar suntem, foarte general, o comunitate paşnică ce munceşte din greu”, a declarat John Jun, membru al comunității coreene locale.

În ultimele două decenii, cartierul coreean din Dallas și Carrollton s-a dezvoltat rapid, susținut de investiții importante și de extinderea afacerilor asiatice din regiune. Zona este cunoscută pentru restaurantele coreene, supermarketurile asiatice și numeroasele biserici baptiste și presbiteriene frecventate de comunitatea locală.

Potrivit Biroului american al Recensământului, peste 4.000 de locuitori din Carrollton sunt de origine coreeană.

