Marco Rubio, la Vatican. Secretarul de Stat al SUA insistă că vizita nu are drept scop împăcarea lui Donald Trump cu Papa Leon al XIV-lea

Secretarul de Stat al Americii, Marco Rubio, ajunge în Italia miercuri, 6 mai, pentru o vizită de două zile. Printre altele, prezența sa și la Vatican nu urmărește detensionarea relațiilor dintre Donald Trump și Papa Leon al XIV-lea, în urma schimbului acid de replici pe care l-au avut cei doi.

Potrivit Mediafax, Rubio va merge în Italia în perioada 6-8 mai.

„Este normal să avem un dialog”

Oficialul american urmează să se întâlnească cu prim-ministrul Giorgia Meloni, dar și cu Papa Leon al XIV-lea. Întâlnirea cu liderul Bisericii Catolice va avea loc joi, 7 mai, la ora 11:30.

Presa italiană a calificat vizita drept o încercare de detensionare a relațiilor bilaterale. Totuși, șeful diplomației de la Washington insistă că aceste speculații sunt nefondate.

„Călătoria nu este legată de altceva decât de faptul că este normal să avem un dialog, așa cum au făcut și alți secretari de Stat în trecut”, a transmis Rubio.

El a precizat că pe agenda întâlnirii se află discuții despre ajutorul umanitar distribuit în Cuba. De asemenea, vor fi abordate și provocările cu care se confruntă comunitățile creștine în Africa.

Trump, atac la Papa Leon

Prezența lui Marco Rubio la Vatican survine după un schimb acid de replici între Suveranul Pontif și președintele Donald Trump. Miliardarul republican l-a acuzat pe Leon al al XIV-lea că este un papă slab și că nu se pricepe la chestiuni de securitate globală. Totodată, Trump a mai afirmat că Papa se poziționează greșit în politica externă. Ulterior, a continuat pe același ton, acuzându-l pe liderul de la Vatican că pune în pericol viețile credincioșilor catolici.

La rândul său, Papa Leon al XIV-lea s-a limitat să critice deschis războiul declanșat de Statele Unite și Israel împotriva Iranului. Mai departe, el a transmis că nu va intra în niciun fel de conflict cu Administrația Trump.

