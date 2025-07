Un tribunal OBLIGĂ Administrația Trump să reia publicarea informațiilor privind bugetele instituțiilor /„Să înceteze încălcarea legii”

O instanță federală a decis, luni, că Administrația Donald Trump a încălcat legislația prin desființarea unui website public care prezenta modul în care este alocată finanțarea agențiilor guvernamentale.

Judecătorul Emmet Sullivan a decis că eliminarea bazei de date a Oficiului pentru Management și Buget (OMB) a încălcat legislația federală, care obligă Administrația de la Washington să prezinte public toate deciziile privind finanțarea în cel mult două zile lucrătoare.

”Nu este nimic neconstituțional în solicitarea Congresului adresată puterii executive de a informa publicul asupra modului în care utilizează fondurile publice. Inculpații trebuie să înceteze încălcarea legii”, a decis judecătorul Emmet Sullivan, conform publicației The Hill.

Congresul SUA a cerut prin lege, în 2022, Oficiului pentru Management și Buget să creeze ”un sistem automat prin care să fie publicate toate documentele financiare federale”. Website-ul a fost închis la începutul acestui an, iar Administrația Donald Trump a anunțat că nu îl mai poate menține în funcțiune deoarece conține informații sensibile care pot genera amenințări pentru securitatea națională.

În instanță, avocații Administrației de la Washington au argumentat că solicitarea Congresului privind publicarea informațiilor despre finanțarea agențiilor federale este neconstituțională, un argument respins de judecător.

Decizia Administrației Trump a fost contestată în instanță de organizațiile non-guvernamentale Cetățeni pentru Responsabilitate și Etică (Citizens for Responsibility and Ethics in Washington, CREW) și Protejarea Democrației.

”Decizia de astăzi transmite clar puterii executive că nu poate ignora legi din rațiuni politice, indiferent ce cred președintele Donald Trump sau directorul Oficiului pentru Management și Buget, Russell Vought. Congresul a adoptat această prevedere legală pentru a se asigura că publicul american vede cum sunt cheltuite fondurile, iar noi vom continua să tragem la răspundere Administrația de la Washington pentru a respecta acest lucru”, a declarat Cerin Lindgrensavage, reprezentantul legal al organizației Protejarea Democrației.

