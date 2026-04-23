Prima pagină » Știri externe » Un turist a ajuns la spital după ce și-a prins capul în gura unui dinozaur, într-un parc de distracții. Imagini cu „atacul dinozaurului“

A fost nevoie de un gest inconștient pentru ca un turist să devină primul om din istorie care a fost rănit după ce l-a mușcat un „dinozaur” inspirat din filmele SF. Clipul s-a viralizat rapid pe internet. 

Accidentul neobișnuit a avut loc pe 7 aprilie, în China, în Beihu Wetland Park din Changchun, Jilin. Parcul e recunoscut pentru că are dinozauri animatronici.

Internauții s-au amuzat pe seama lui, unii comentând că „a devenit oficial primul om mușcat de un dinozaur”, deși dinozaurii adevărați au dispărut în urmă cu 66 de milioane de ani.

Un bărbat  și-a băgat capul în gura unui dinozaur

Potrivit presei locale, un bărbat curios și-a pus capul în gura unui dinozaur mecanic,  un velociraptor albastru, care este ilustrat în mod eronat din punct de vedere științific după „Jurassic Park”.

Velociraptorul era o specie de dinozauri carnivori, poate cei mai fioroși prădători bipezi care au trăit în Asia în urmă cu 75 de milioane de ani.

Gestul inconștient al unui turist care a ajuns la spital

Turistul n-a realizat însă că modelul animatronic își poate închide gura și astfel a rămas cu capul blocat câteva secunde. A reușit în final să-și scoată capul din gura dinozaurului.

Bărbatul s-a ales nu doar cu o sperietură zdravănă, dar a suferit și o rănire minoră. El a dat publicității o poză cu două zgârieturi pe gât provocate de dinții modelului animatronic după ce și-a băgat capul în gura acestuia.

Un velociraptor ilustrat eronat în filmele „Jurassic Park”

Despre velociraptori: Nu arătau ca-n filme

Despre velociraptori se mai știe că ar fi avut pene și dimensiunea unui curcan sau a unul lup. Înălțimea unor exemplare variază de la 1,5 metri la 2,07 metri.

Aceștia aveau o greutate medie de 14-19 kilograme. Și erau foarte rapizi, precum gheparzii. Paleontologii au estimat că alergau cu 40 km/oră după ce le-au analizat fosilele picioarelor.

Ilustrație artistică cu înfățișarea științifică a unui velociraptor

Velociraptorii își foloseau ghearele de la picioare pentru a-și imobiliza prada capturată. Aceștia vânau și mâncau mamifere, amfibieni, dinozauri și reptile de dimensiuni mici, fie scormoneau după ouăle și chiar puii a unor dinozauri erbivori.

Velociraptorii aveau pene

În filmele „Jurassic Park”, este ilustrat eronat ca o reptilă de 2 metri și 90 de kg.  Un ilustrator, Fred  Wierum, a publicat o imagine cu adevărata înfățișare științifică a unui velociraptor.

Cercetătorii au stabilit că aceștia aveau pene, dar nu pentru zbor. Ci din mai multe motive: izolație termică, manevrabilitate, dar mai ales pentru sezoanele de împerechere și protejarea cuiburilor.

National Geographic a publicat o altă ilustrație cu înfățișarea științifică a velociraptorului, într-o variantă în care este parțial acoperit cu pene și la fel de înfricoșător ca-n filme.

De ce au dispărut?

Arheologii au găsit fosile de velociraptori numai în Asia: în Deșertul Gobi din Mongolia, în nordul Chinei, în Formațiunea Bayan Mandahu.

Specia n-a trăit decât 4 milioane de ani, în Cretacicul Târziu. A apărut acum 75 milioane de ani și a dispărut în urmă cu 71 de milioane de ani. Motivul dispariției velociraptorilor chiar cu mult înainte de extincția K-Pg (impactul asteroidului de acum 66 milioan de ani care a dus la dispariția completă a dinozaurilor) este încă un mister.

Potrivit Britannica, cercetătorii speculează că velociraptorii au dispărut din cauza schimbărilor de mediu ce le-ar fi perturbat ecosistemul (și implicit, lanțul trofic).  Au prosperat pe teritoriul de azi al Deșertului Gobi, la vremea când era o zonă de vegetație tropicală luxuriantă.

Din cauza încălzirii și deșertificării, vegetația s-a redus, animalele erbivore mici au dispărut treptat, iar velociraptorii au suferit de foame până au ajuns în pragul extincției. Deșertul Gobi s-a format în urmă cu 50 de milioane de ani.

Sursa Video: TikTok/The Sun

Autorul recomandă: Rezervația naturală pe care o poți vizita cu ocazia Zilei Copilului. Aici au fost descoperite fosile de DINOZAURI

VIDEO Imaginile zilei: Prințul moștenitor al Iranului, Reza Pahlavi, a fost atacat cu un lichid roşu, după o conferință la Berlin
16:47
Imaginile zilei: Prințul moștenitor al Iranului, Reza Pahlavi, a fost atacat cu un lichid roşu, după o conferință la Berlin
FLASH NEWS Donald Trump ordonă Marinei americane să distrugă orice ambarcațiune a Iranului din Strâmtoarea Ormuz: „Nu trebuie să existe nicio ezitare”
16:36
Donald Trump ordonă Marinei americane să distrugă orice ambarcațiune a Iranului din Strâmtoarea Ormuz: „Nu trebuie să existe nicio ezitare”
SPORT Iranul ar putea fi înlocuit cu Italia la Cupa Mondială de Fotbal găzduită de SUA, sugerează un emisar special al lui Trump
15:37
Iranul ar putea fi înlocuit cu Italia la Cupa Mondială de Fotbal găzduită de SUA, sugerează un emisar special al lui Trump
LIVE 🚨 E oficial. Împrumutul de 90 de miliarde de euro pentru Ucraina și cel de-al 20-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei, aprobate de UE
14:53
🚨 E oficial. Împrumutul de 90 de miliarde de euro pentru Ucraina și cel de-al 20-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei, aprobate de UE
DECES A murit Darrell Sheets. Vedeta celebrei emisiuni „Războiul depozitelor” avea 67 de ani
14:21
A murit Darrell Sheets. Vedeta celebrei emisiuni „Războiul depozitelor” avea 67 de ani
FLASH NEWS Rusia susține că a primit o invitație „la cel mai înalt nivel” pentru summitul G20 de la Miami. De când nu a mai participat Putin la marele eveniment
14:18
Rusia susține că a primit o invitație „la cel mai înalt nivel” pentru summitul G20 de la Miami. De când nu a mai participat Putin la marele eveniment
Mediafax
Mașinile electrice au explodat în UE. Benzina și motorina, în cădere liberă
Digi24
Singurul ministru PSD care i-a lăsat un mesaj lui Bolojan când a semnat demisia: „Trebuie să păstrăm o urmă de decență”
Cancan.ro
1.000 lei amendă pentru toți șoferii români care uită acest obiect BANAL acasă. Are valabilitate între 2 și 5 ani
Prosport.ro
Cât de sărac a fost oligarhul Rinat Ahmetov: „N-aveam toaletă în casă”. Unde dormea
Adevarul
Marea remiză: Planul secret prin care Trump și Iranul vor să evite războiul total. „Nimeni nu își mai permite acest conflict”
Mediafax
Secretul unei țări europene: a transformat extrasezonul mort într-o mașinărie de făcut bani
Click
Coșmarul trăit de Aurelian Temișan. Știrea falsă care aproape i-a distrus cariera
Digi24
„Rusia se pregătește concret pentru un război cu NATO”, avertizează serviciile secrete olandeze
Cancan.ro
'L-am văzut pe Valentin la...' Solcanu intervine în divorțul Codruței de Sanfira
Ce se întâmplă doctore
Cum arată acum Cătălina Ponor, la 9 ani de la retragerea din gimnastică. A ajuns de nerecunoscut după 2 nașteri
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Promotor.ro
Țara în care Dacia decapotabilă face senzație. Cum arată noua atracție „Jogger Papamobil”
Descopera.ro
UMBRĂ misterioasă, observată pe Marte! Ce-ar putea fi?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Soţul: – S-a culcat cu toate femeile din blocul nostru!
Descopera.ro
Cum îți poți da seama atunci când câinele tău suferă?

Cele mai noi

Trimite acest link pe