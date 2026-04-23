A fost nevoie de un gest inconștient pentru ca un turist să devină primul om din istorie care a fost rănit după ce l-a mușcat un „dinozaur” inspirat din filmele SF. Clipul s-a viralizat rapid pe internet.

Accidentul neobișnuit a avut loc pe 7 aprilie, în China, în Beihu Wetland Park din Changchun, Jilin. Parcul e recunoscut pentru că are dinozauri animatronici.

Internauții s-au amuzat pe seama lui, unii comentând că „a devenit oficial primul om mușcat de un dinozaur”, deși dinozaurii adevărați au dispărut în urmă cu 66 de milioane de ani.

Un bărbat și-a băgat capul în gura unui dinozaur

Potrivit presei locale, un bărbat curios și-a pus capul în gura unui dinozaur mecanic, un velociraptor albastru, care este ilustrat în mod eronat din punct de vedere științific după „Jurassic Park”.

Velociraptorul era o specie de dinozauri carnivori, poate cei mai fioroși prădători bipezi care au trăit în Asia în urmă cu 75 de milioane de ani.

Gestul inconștient al unui turist care a ajuns la spital

Turistul n-a realizat însă că modelul animatronic își poate închide gura și astfel a rămas cu capul blocat câteva secunde. A reușit în final să-și scoată capul din gura dinozaurului.

Bărbatul s-a ales nu doar cu o sperietură zdravănă, dar a suferit și o rănire minoră. El a dat publicității o poză cu două zgârieturi pe gât provocate de dinții modelului animatronic după ce și-a băgat capul în gura acestuia.

Despre velociraptori: Nu arătau ca-n filme

Despre velociraptori se mai știe că ar fi avut pene și dimensiunea unui curcan sau a unul lup. Înălțimea unor exemplare variază de la 1,5 metri la 2,07 metri.

Aceștia aveau o greutate medie de 14-19 kilograme. Și erau foarte rapizi, precum gheparzii. Paleontologii au estimat că alergau cu 40 km/oră după ce le-au analizat fosilele picioarelor.

Velociraptorii își foloseau ghearele de la picioare pentru a-și imobiliza prada capturată. Aceștia vânau și mâncau mamifere, amfibieni, dinozauri și reptile de dimensiuni mici, fie scormoneau după ouăle și chiar puii a unor dinozauri erbivori.

Velociraptorii aveau pene

În filmele „Jurassic Park”, este ilustrat eronat ca o reptilă de 2 metri și 90 de kg. Un ilustrator, Fred Wierum, a publicat o imagine cu adevărata înfățișare științifică a unui velociraptor.

Cercetătorii au stabilit că aceștia aveau pene, dar nu pentru zbor. Ci din mai multe motive: izolație termică, manevrabilitate, dar mai ales pentru sezoanele de împerechere și protejarea cuiburilor.

National Geographic a publicat o altă ilustrație cu înfățișarea științifică a velociraptorului, într-o variantă în care este parțial acoperit cu pene și la fel de înfricoșător ca-n filme.

De ce au dispărut?

Arheologii au găsit fosile de velociraptori numai în Asia: în Deșertul Gobi din Mongolia, în nordul Chinei, în Formațiunea Bayan Mandahu.

Specia n-a trăit decât 4 milioane de ani, în Cretacicul Târziu. A apărut acum 75 milioane de ani și a dispărut în urmă cu 71 de milioane de ani. Motivul dispariției velociraptorilor chiar cu mult înainte de extincția K-Pg (impactul asteroidului de acum 66 milioan de ani care a dus la dispariția completă a dinozaurilor) este încă un mister.

Potrivit Britannica, cercetătorii speculează că velociraptorii au dispărut din cauza schimbărilor de mediu ce le-ar fi perturbat ecosistemul (și implicit, lanțul trofic). Au prosperat pe teritoriul de azi al Deșertului Gobi, la vremea când era o zonă de vegetație tropicală luxuriantă.

Din cauza încălzirii și deșertificării, vegetația s-a redus, animalele erbivore mici au dispărut treptat, iar velociraptorii au suferit de foame până au ajuns în pragul extincției. Deșertul Gobi s-a format în urmă cu 50 de milioane de ani.

Sursa Video: TikTok/The Sun

Autorul recomandă: Rezervația naturală pe care o poți vizita cu ocazia Zilei Copilului. Aici au fost descoperite fosile de DINOZAURI