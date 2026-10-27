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Ungaria blochează în continuare negocierile pentru aderarea Ucrainei la Uniunea Europeană

Ungaria blochează în continuare negocierile pentru aderarea Ucrainei la Uniunea Europeană
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Ungaria a refuzat din nou să aprobe rezultatele raportului pentru grupurile de negociere 4 și 5 din cadrul procesului de aderare a Ucrainei la Uniunea Europeană. Ungaria și-a menținut blocajul după reuniunea Grupului de lucru pentru extindere și țări care negociază aderarea la UE (COELA), desfășurată la Bruxelles. Negocierile pentru aderarea Ucrainei la UE nu pot merge mai departe dacă rezultatul acestui raport nu este aprobat de toate cele 27 de state membre.

Poziția Budapestei rămâne neschimbată

Potrivit unor diplomați europeni familiarizați cu discuțiile, Ungaria nu a susținut avansarea procesului de deschidere a ultimelor două clustere în negocierile cu Kievul, transmițând clar că poziția sa nu s-a modificat.
Președinția irlandeză a Consiliului UE știa dinainte că partea ungară nu are nicio intenție să cedeze privind progresele Ucrainei, scrie European Pravda. Cu toate acestea, subiectul a fost repus pe ordinea de zi. Potrivit surselor diplomatice, această mișcare a avut mai degrabă o miză politică – aceea de a crește presiunea asupra Budapestei –, decât o șansă reală de a obține o decizie favorabilă pe loc.

Ce conțin clusterele 4 și 5 blocate de Ungaria

Clusterul 4, care vizează „Agenda verde și conectivitate durabilă”, acoperă domenii cheie precum transporturile, energia, rețelele transeuropene, mediul și schimbările climatice. De cealaltă parte, clusterul 5, intitulat „Resurse, agricultură și politica de coeziune”, include agricultura, pescuitul, politica regională și prevederile bugetare.
Acestea sunt ultimele două grupuri de negocieri care nu au fost încă deschise oficial pentru Ucraina. Autoritățile de la Kiev speră în continuare ca aceste capitole să poată fi deblocate până la finalul anului.
Opoziția Ungariei nu este o noutate. La 20 octombrie, Budapesta a refuzat din nou să aprobe rezultatele screeningului pentru aceleași clustere 4 și 5, o etapă procedurală obligatorie.
În schimb, la mijlocul lunii trecute, Uniunea Europeană a reușit să deschidă alte două grupuri de discuții cu Ucraina: Grupul 2 (Piața internă) și Grupul 3 (Competitivitate și creștere incluzivă). Lansarea acestora a devenit posibilă după ce parlamentul ucrainean a modificat legea educației tocmai pentru a elimina vetoul ungar.
În paralel, oficialii occidentali continuă să susțină parcursul european al Kievului. Ambasadorul Germaniei în Ucraina, Boris Ruge, a respins recent ideea că războiul aflat în desfășurare ar face imposibilă aderarea țării la Uniunea Europeană.
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