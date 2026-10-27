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Actrița Susan Saint James, premiată cu Emmy și cunoscută din serialele „McMillan & Wife” și „Kate & Allie”, a murit la 80 de ani

Actrița Susan Saint James, premiată cu Emmy și cunoscută din serialele „McMillan & Wife” și „Kate & Allie”, a murit la 80 de ani
Sursă foto: Profimedia
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Susan Saint James, actrița de televiziune premiată cu Emmy, care a devenit cunoscută pe scară largă pentru rolul alături de Rock Hudson în McMillan & Wife și, ulterior, pentru sitcomul de succes din anii 1980 Kate & Allie, a murit la vârsta de 80 de ani.

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Născută Susan Jane Miller în Los Angeles, la 14 august 1946, și-a petrecut copilăria în Rockford, Illinois, după ce tatăl său și-a schimbat locul de muncă. În adolescență, a lucrat ca model la Paris, înainte de a reveni în California, la vârsta de 20 de ani, când a semnat un contract pe șapte ani cu studioul Universal Studios. Debutul său în televiziune a avut loc în filmul de televiziune din 1966 Fame Is the Name of the Game, alături de Tony Franciosa, relatează The Independent.

Sursă foto: Profimedia

Proiectul s-a transformat în serialul dramatic The Name of the Game, lansat în 1968, care avea o distribuție rotativă de actori principali, printre care Franciosa, Gene Barry și Robert Stack. Saint James a asigurat continuitatea serialului prin rolul său de asistentă de cercetare Peggy Maxwell, interpretare care i-a adus un premiu Emmy pentru programele difuzate în prime-time în 1969.

Înainte de acest succes, a avut un rol recurent în serialul polițist It Takes a Thief, alături de Robert Wagner, și a apărut ca invitată în producții cunoscute ale vremii, precum Ironside, McCloud și Alias Smith and Jones. De asemenea, a jucat în filmul Where Angels Go, Trouble Follows, din 1968, cu Rosalind Russell și Stella Stevens.

Consacrarea sa ca vedetă a venit în 1971, când a fost distribuită în rolul lui Sally McMillan, soția plină de energie a comisarului de poliție din San Francisco interpretat de Rock Hudson, în serialul de succes McMillan & Wife. Activitatea sa în această producție i-a adus trei nominalizări la Emmy între 1971 și 1976.

Sursă foto: Profimedia

În anii următori, a jucat alături de Peter Fonda în Outlaw Blues (1977), a împărțit afișul cu George Hamilton în parodia despre Dracula Love at First Bite (1979) și s-a alăturat lui Jane Curtin și Jessica Lange în comedia din 1980 How to Beat the High Cost of Living. În 1981, a jucat în comedia romantică Carbon Copy, care a marcat debutul cinematografic al lui Denzel Washington. De asemenea, a avut o apariție ca invitată într-un episod din 1980 al serialului MASH\*.

După rezultate comerciale mixte în filmele de lungmetraj, Saint James s-a reunit cu Curtin pentru sitcomul CBS Kate & Allie. Difuzat între 1984 și 1989, serialul o prezenta pe Saint James în rolul lui Kate, o femeie cu spirit liber, alături de Allie, personajul tradițional interpretat de Curtin. Rolul i-a adus lui Saint James încă două nominalizări la Emmy.

În timp ce era gazdă invitată a emisiunii Saturday Night Live, în 1981, Saint James l-a cunoscut pe Dick Ebersol, producătorul executiv al emisiunii, care avea să devină ulterior președintele NBC Sports. Cei doi s-au căsătorit la șase săptămâni după ce s-au cunoscut și au avut împreună trei fii: Charlie, Willie și Teddy.

Sursă foto: Profimedia

Familia actriței a fost lovită de o tragedie

Familia a fost lovită de o tragedie în 2004, când un avion privat s-a prăbușit în Colorado, provocând moartea lui Teddy, în vârstă de 14 ani, alături de pilot și de însoțitoarea de bord. Ebersol și fiul lor Charlie au supraviețuit accidentului, suferind răni grave. Familia se întorcea dintr-o călătorie de Ziua Recunoștinței la Los Angeles, iar Saint James coborâse din avion în timpul unei opriri planificate la a doua lor locuință, înainte ca aeronava să decoleze din nou, în condiții meteorologice nefavorabile.

După încheierea serialului Kate & Allie, Saint James s-a retras în mare parte din actorie pentru a se concentra asupra creșterii copiilor săi în Litchfield, Connecticut, în timp ce Ebersol își continua cariera de conducere la NBC Sports.

În anii următori, a avut câteva apariții rare pe ecran, inclusiv un rol de invitată în The Drew Carey Show, în care a interpretat-o pe mama nepoatei sale, Christa Miller, care îi seamănă în viața reală. A mai apărut în serialele Law & Order: Special Victims Unit și Suits. În 1999, a jucat într-o producție teatrală locală a piesei The Miracle Worker, în Torrington, Connecticut.

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