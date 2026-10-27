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Vânzările de aparate radio și conserve au crescut în Marea Britanie după ce ministrul Apărării a recomandat cetățenilor să aibă provizii pentru trei zile, spun comercianții

Vânzările de aparate radio și conserve au crescut în Marea Britanie după ce ministrul Apărării a recomandat cetățenilor să aibă provizii pentru trei zile, spun comercianții
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Vânzările de aparate radio și conserve au crescut după ce guvernul de la Londra a făcut apel la cetățeni să facă provizii pentru trei zile. 

Magazinele din Marea Britanie care vând produse pentru situații de urgență raportează vânzări masive. Unii comercianți au înregistrat o creștere spectaculoasă a vânzărilor de bunuri esențiale.

UK și UE recomandă cetățenilor să aibă provizii pentru 72 de ore

Această creștere a vânzărilor a survenit după ce ministrul Apărării, Wes Streeting, a declarat că oamenii ar trebui să stocheze provizii pentru a se pregăti în eventualitatea unei urgențe, precum:

  • un atac cibernetic
  • un fenomen meteorologic extrem.

În ultimii ani, mai multe guverne din statele membre ale Uniunii Europene au cerut cetățenilor să pregătească provizii de hrană și apă pentru 72 de ore în cazul izbucnirii unui  război dintre NATO și Rusia.

Recomandările pentru pregătirea populației în situație de criză s-au înmulțit de când Rusia a invadat Ucraina la scară largă în 2022. Totuși, trebuie amintită și situația protestelor violente din Franța, Italia, Spania, Belgia și Albania. În cazul Italiei, multe magazine n-au mai fost aprovizionate din cauza grevei transportatorilor, iar rafturile sunt goale.

Britanicii s-au conformat imediat

Lanțul de supermarketuri Iceland a declarat că este „evident” faptul că oamenii au ținut cont de avertismente, înregistrând o creștere de 40% a vânzărilor de conserve pe durata weekendului.

Lanțul de magazine Robert Dyas a raportat o creștere de 160% a vânzărilor de aparate radio față de săptămâna precedentă, în timp ce Maplin a comunicat o creștere de 92% la aparatele radio, 284% la lanterne și 106% la bateriile externe.

„La doar câteva ore după anunțul «Be Ready» (Fii pregătit), am observat că oamenii s-au orientat către produse de bază: o lanternă, un radio cu manivelă, o baterie externă. Vânzările de lanterne s-au cvadruplicat aproape, iar cele de aparate radio s-au dublat în decurs de trei zile”, a declarat Ollie Marshall, director general la Maplin.

„Sunt produse simple și accesibile, care permit unei gospodării să rămână conectată și informată în cazul unei pene de curent; este încurajator să vedem că oamenii iau în serios aceste recomandări.”

Ce alte produse trebuie să aibă britanicii la îndemână

Pe 22 octombrie, Streeting a afirmat că oamenii ar trebui să se asigure că au la dispoziție trei litri de apă de persoană pe zi, conserve în cămară și hrană pentru bebeluși. lanterne pe baterii și baterii externe pentru încărcarea telefoanelor mobile, precum și alte produse esențiale, precum hârtia igienică și scutecele pentru bebeluși.

„Este încurajator faptul că oamenii iau măsuri practice pentru a fi pregătiți. Existența unor produse esențiale de zi cu zi în locuință – de la conserve la lanterne – ajută gospodăriile să se pregătească pentru situații neprevăzute, fie că este vorba despre inundații, întreruperi ale alimentării cu energie electrică sau avarii la conductele de apă. Cu toții putem contribui la creșterea rezilienței Marii Britanii”.

Un purtător de cuvânt al lanțului de magazine Iceland a declarat pentru emisiunea BBC:

„Este clar că, în urma mesajului transmis de guvern, consumatorii au reacționat; în weekend, am înregistrat o creștere de 40% a vânzărilor de conserve, precum și un volum ridicat al vânzărilor de apă îmbuteliată. Stocurile noastre pentru aceste produse sunt în continuare suficiente”.

Sursa Foto: Shutterstock

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