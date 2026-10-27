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Câți bani îi sunt necesari unei familii cu doi copii pentru un trai decent în România. Salariul minim acoperă doar jumătate din sumă

Câți bani îi sunt necesari unei familii cu doi copii pentru un trai decent în România. Salariul minim acoperă doar jumătate din sumă
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Coșul minim pentru un trai decent ajunge la 9.574 de lei lunar pentru o familie cu doi adulți și un copil, în România. Pentru un adult singur, valoarea este de 4.407 lei, potrivit unei analize Friedrich Ebert România și Syndex, bazate pe datele Institutului Național de Statistică (INS) din septembrie 2026. Datele se găsesc mai jos.

Pentru o familie cu doi copii, coșul minim pentru un trai decent este de 11.668 lei lunar. Suma este cu 298 de lei peste nivelul din 2025. Pentru doi adulți fără copii, suma ajunge la 7.150 de lei. Creșterile sunt influențate de costurile mai mari pentru îmbrăcăminte, locuință, servicii, educație și cultură.

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Câți bani îi sunt necesari unei familii cu doi copii pentru un trai decent în România. Salariul minim acoperă doar jumătate din sumă

Câți bani îi sunt necesari unei familii cu doi copii pentru un trai decent în România. Salariul minim acoperă doar jumătate din sumă. Foto: Shutterstock.

Ce cheltuieli s-au diminuat?

Cheltuielile pentru cumpărarea unei locuințe au scăzut cu 1,9%, pe fondul reducerii dobânzii medii de la 7,55% în septembrie 2025 la 6,35% în septembrie 2026. Scăderea a compensat scumpirea locuințelor și deprecierea leului față de euro.

Salariul minim net necesar pentru un trai decent într-o familie cu doi adulți și doi copii este estimat la 5.542 de lei lunar. În prezent, salariul minim net este de 2.699 de lei, adică 48,7% din suma necesară. Salariul minim net necesar pentru un trai decent depășește cu 26% valoarea coșului minim de consum pentru un adult singur.

Două salarii minime și alocațiile copiilor ar trebui să acopere cheltuielile pentru un trai decent

Pentru o familie cu doi adulți și doi copii, un trai decent ar trebui acoperit din două salarii minime și alocațiile copiilor. Analiza ia în calcul ambii părinți angajați și alocațiile ca sursă sigură de venit, arată Ziarul Financiar.

Salariul minim net de 2.699 de lei acoperă 48,7% din suma de 5.542 de lei estimată pentru un trai decent într-o familie cu doi adulți și doi copii. Procentul a crescut de la 35,2% în 2018, dar a stagnat în ultimii 3 ani, pe fondul majorărilor mai reduse ale salariului minim.

Salariul mediu net de 5.450 de lei din 2026 acoperă 98,3% din suma necesară unui trai minim decent. Acesta a crescut cu 3,5% față de 2025. Raportul dintre salariul mediu și necesarul minim a urcat de la 80% în 2018 la 100% în 2021. Apoi, a scăzut în perioada inflației ridicate din 2022-2023.

Sursă foto: Shutterstock – imagini care au rol ilustrativ

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