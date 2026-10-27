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Premierul Niculescu promite la Chișinău să analizeze proiectul PSD aflat în Senat, care vizează limitarea redobândirii cetățeniei statului român inclusiv de către descendenții românilor dintre Prut și Nistru

Olga Borșcevschi
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Premierul Luca-Alexandru Niculescu spune că va examina inițiativa legislativă ce propune eliminarea descendenților foștilor cetățeni români din categoria persoanelor eligibile pentru redobândirea cetățeniei române. Proiectul, depus de un grup de 14 parlamentari social-democrați, ar putea afecta direct cetățenii Republicii Moldova care solicită cetățenia română în baza originii familiale.

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Șeful Executivului de la București susține, într-un interviu acordat postului TVR Moldova în timpul vizitei sale oficiale în Republica Moldova, că va reveni asupra subiectului atunci când se va întoarce în România și după discuțiile cu oficialii de la Chișinău.

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„Parlamentul este una dintre puterile statului care are dreptul la inițiativă legislativă. Noi continuăm să susținem apropierea dintre București și Chișinău. Acordarea cetățeniei de cât timp este în vigoare? De peste 15 ani sau chiar mai mult. Într-adevăr, Parlamentul are dreptul la inițiativă și mă voi apleca asupra acestei chestiuni din poziția de prim-ministru, respectând, evident, independența și atribuțiile celorlalte instituții și mă voi apleca asupra acestei chestiuni când mă voi întoarce la București și, evident, după discuțiile pe care le vom avea cu oficialii de la Chișinău”, spune premierul Luca Niculescu.

Ce prevede proiectul de lege

Inițiativa legislativă a fost depusă de 14 parlamentari PSD și înregistrată în Senatul României pe 15 septembrie 2026. Proiectul propune modificarea articolelor 10 și 11 din Legea cetățeniei române, astfel încât procedura de redobândire să fie aplicată persoanelor care au deținut cetățenia română și au pierdut-o, fără a mai include anumite categorii de descendenți ai foștilor cetățeni români.

Acest demers îi afectează direct pe cetățenii Republicii Moldova care solicită cetățenia română în baza originii lor, respectiv persoanele ale căror părinți, bunici sau străbunici au fost cetățeni români înainte ca Basarabia să fie anexată de Uniunea Sovietică. (Mai multe detalii AICI)

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