Piețele de pariuri anticipează o înfrângere pentru Netanyahu, liderul israelian sprijinit de Trump. Cine se află în fruntea clasamentului

Netanyahu a declarat înaintea alegerilor de marți că Trump este dispus să reia acțiunile militare împotriva Iranului, dar numai dacă premierul israelian rămâne la putere.

Potrivit sondajelor și piețelor de pariuri, Benjamin Netanyahu, care a fost prim-ministru timp de 19 ani și 28 de zile, ar putea avea parte de o înfrângere usturătoare în ciuda susținerii primite din partea președintelui american, spune The Independent.

60% din pariorii de pe platforma de predicții Polymarket au mizat că fostul general Gadi Eisenkot va fi următorul premier.

Numai 27% îl văd pe Netanyahu să obțină al șaptelea mandat de prim-ministru.

Sondajele de opinie sugereazăcă va fi o cursă strânsă, în care nici blocul conservator Likud al lui Netanyahu, nici alianța partidelor liberale și socialiste din opoziție nu va securiza o majoritate deplină de 61 de mandate în Knesset.

„Dacă Israel alege un lider nepotrivit, oricine altcineva în afară de Bibi, America va trebui să facă treaba pe cont propriu și nu sunt înclinat să permit asta. Ne vom duce treaba la bun sfârșit”, a spus Netanyahu, făcând referire la propunerea sa de a relua atacurile asupra Iranului pentru distrugerea regimului islamic.

Premierul a postat inclusiv pe X o imagine generată cu AI în care este ilustrat Tel Avivul bombardat nuclear de Iran și a spus că scenariul s-ar putea adeveri dacă el nu câștigă alegerile. Liderii opoziției l-au taxat dur pe rețelele de socializare.

De multe ori, predicțiile de pe Polymarket nu se adeveresc. Weekendul trecut, site-ul de predicții îi dădea câștigători pe candidatul brazilian naționalist Flavio Bolsonaro și coaliția „Serbia Unită” condusă de fostul președinte sârb Aleksandar Vucic.

De fapt, președintele socialist în exercițiu, Lula da Silva, a obținut mai multe voturi decât fiul fostului președinte Bolsonaro și a fost declarat câștigătorul celui de-al doilea tur al alegerilor prezidențiale din Brazilia și a obținut cel de-al patrulea mandat.

Iar în Serbia, partidul nou înființat „Lista Studenților – Studenții câștigă” a câștigat majoritatea parlamentară. Vucic și-a recunoscut înfrângerea la scurt timp după începerea numărării voturilor.

Sursa Foto: Hepta