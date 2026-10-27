Europarlamentarul Gheorghe Piperea intervine în scandalul de spionaj, în care este acuzat fostul comisar pe Justiție al UE. „E o chestiune extrem de gravă. Este vorba de un spionaj în favoarea Moscovei, care nu a fost comis de oricine”

Invitat la emisiunea „Subiectul Zilei cu Răzvan Dumitrescu”, Gheorghe Piperea a intervenit în scandalul de spionaj în care este vizat fostul comisar european pentru justiție, Didier Reynders. Europarlamentarul AUR a susținut că acesta ar fi fost implicat în operațiuni de spălare de bani și a pus sub semnul întrebării explicațiile cu privire la câștigurile repetate la loterie, în valoare de aproximativ un milion de euro. Gheorghe Piperea a invocat și posibile legături cu Moscova, în contextul acuzațiilor de spionaj apărute în dosar.

O investigație jurnalistică publicată de EUobserver a scos la iveală faptul că Didier Reynders, fostul comisar european pentru justiție, a purtat conversații private intense pe WhatsApp cu un oficial de rang înalt din serviciile secrete belgiene cu scopul de a gestiona impactul politic și îngrijorarea acuzațiilor privind posibilele sale legături cu Rusia.

„Comisarul european pentru justiție a fost determinat, forțat să își dea demisia”

Europarlamentarul AUR a susținut că fostul comisar european pentru justiție a fost forțat să demisioneze în 2024, după ce a ieșit în evidență într-un mod negativ. Didier Reynders a avut, timp de 14 ani, mai multe câștiguri consistente la loto, iar, din punctul de vedere al lui Gheorghe Piperea, oamenii nu sunt atât de naivi încât să creadă că a fost vorba despre o simplă coincidență.

În contul lui Reynders au fost depuși, în 245 de tranzacții, aproximativ 836.500 de euro în numerar. Banca ar fi ridicat întrebări cu privire la aceste depuneri în 2018. După ce depunerile de numerar au atras atenția băncii, anchetatorii au investigat achizițiile de bilete de loterie și transferurile sumelor câștigate în contul bancar. Au fost identificate 779 de transferuri asociate loteriei, în valoare de peste 202.000 de euro.

„El a fost, până în 2024, comisarul european pentru justiție. A fost determinat, forțat să își dea demisia, pentru că a apărut între timp acel caz foarte mișto de câștiguri repetate. Nu toată lumea este chiar atât de naivă încât să creadă că tu, timp de 14 ani, câștigi la loto toată ziua, bună ziua! Și mai și câștigi consistent, 1.000.000 de euro”, a spus Gheorghe Piperea.

Gheorghe Piperea a sugerat că banii din contul lui Didier ar fi putut proveni din Rusia

Gheorghe Piperea a sugerat că fostul comisar european Didier Reynders ar fi folosit câștigurile declarate la loto pentru a justifica depunerea unor sume mari de bani în contul bancar, astfel încât acestea să pară obținute legal. Europarlamentarul AUR a insinuat și că banii ar fi putut proveni din Rusia.

„Observați că nu se putea face acest depozit de cash de 1.000.000 euro fără să ai acolo o bancă care să spună: da, totul este, adică banii vin legal. Păi, spălarea de bani fix asta înseamnă. Adică, probabil că i-o fi luat de pe la Moscova domnul acesta Didier Ryn și trebuia cumva să le găsească”, adaugă Gheorghe Piperea.

Gheorghe Piperea a susținut că scandalul legat de Moscova este unul recent și deosebit de grav, deoarece ar viza un caz de spionaj în favoarea Rusiei.

„Scandalul Moscova a apărut acum și este un scandal proaspăt, da, incandescent. Cei de la EUObserv , au extras din dosar. E e o chestie extrem de gravă, pentru că este vorba despre un caz de spionaj în favoarea Moscovei, un spionaj în favoarea Moscovei, comis nu de oricine”, a mai declarat Gheorghe Piperea la „Subiectul Zilei cu Răzvan Dumitrescu”.

Didier Reynders ar fi complotat cu un spion belgian pentru a îngropa o anchetă despre legăturile sale cu Moscova

Didier Reynders, fostul comisar european pentru justiție, ar fi purtat conversații pe WhatsApp cu Hugues Brulin, fostul său consilier, care a fost numit ulterior într-o funcție de conducere în cadrul Serviciului de Securitate al Belgiei (VSSE). Potrivit unei investigații publicate de EUobserver, mesajele ar indica încercări de a gestiona impactul politic al acuzațiilor privind posibilele legături ale lui Reynders cu Rusia și de a limita îngrijorările provocate de acestea.

Discuțiile scurse se întind pe 16 pagini și s-au desfășurat între anii 2019 și 2023. Toate aceste mesaje au devenit acum probe într-o anchetă a poliției belgiene privind acuzațiile de spălare de bani ale lui Reynders, iar conversațiile arată o coordonare strânsă între cei doi pentru a bloca investigațiile oficiale. Spre exemplu, Brulin i-a oferit lui Reynders instrucțiuni și sfaturi despre cum să „contraatace” în fața unui avertizor de integritate care semnalase legăturile politicianului cu Moscova.

Adevărata „sarcină” a lui Brulin fusese să împiedice serviciul de informații VSSE să-l ancheteze pe Reynders și potențialele sale legături cu Rusia, potrivit a cinci foști și actuali ofițeri de informații belgieni care au vorbit pentru EUobserver.

Cine este Didier Reynders

Acuzațiile la adresa lui Didier Reynders, un politician în vârstă de 68 de ani care a ocupat anterior și funcțiile de ministru de finanțe, ministru de externe și ministru al apărării în Belgia nu sunt noi.

Acesta a avut o carieră strălucitoare înainte de căderea sa bruscă în dizgrație în decembrie 2024, atunci când poliția belgiană i-a percheziționat proprietățile, și înainte de a fi acuzat ulterior, în 2025, de spălarea a aproximativ 1 milion de euro prin intermediul băncii ING, folosind bilete de loterie și depuneri în numerar.

Didier Reynders a ocupat și funcția de comisar european pentru justiție din 2019 până pe 30 noiembrie 2024, cu doar patru zile înainte de raidul poliției.

Fostul comisar implicat într-un dosar unde e menționat și un oligarh rus

Aceste acuzații la adresa politicianului belgian nu sunt noi. Autoritățile din Bruxelles au redeschis o anchetă legată de spălarea de bani în care este menționat și numele oligarhului rus Oleg Deripaska, aflat pe lista sancțiunilor internaționale. În paralel, Reynders a fost pus oficial sub acuzare de autoritățile belgiene pentru spălare de bani, fiind investigată proveniența a aproximativ 1 milion de euro din conturile sale private.

Dezvăluirea acestor mesaje private agravează situația fostului șef al justiției din Uniunea Europeană și demonstrează încercarea activă a acestuia de a folosi contacte din interiorul serviciilor de informații pentru a bloca verificările de securitate națională.

Mai mult, dacă un politician belgian corupt avea complici în interiorul serviciului de informații VSSE, scandalul se complică deoarece această instituție este responsabilă de protejarea sediilor UE și NATO, dar și a personalului acestora de la Bruxelles.

Brulin a contribuit la închiderea anchetelor VSSE cu privire la presupusa corupție și complicitate externă a lui Reynders

Mesajele interceptate de pe WhatsApp datează din perioada septembrie 2019 – aprilie 2023, când Brulin era director senior al VSSE, responsabil cu resursele umane, iar Reynders era comisar UE pentru justiție.

„Cred că pot spune că «sarcina» (crearea și organizarea structurii de management) a fost în mare parte îndeplinită spre satisfacția angajatorilor și a colegilor mei”, i-a spus Brulin lui Reynders pe 16 decembrie 2022, vorbind despre o remaniere a personalului VSSE.

Brulin a contribuit la închiderea anchetelor VSSE privind presupusa corupție și complicitate externă a lui Reynders, potrivit a cinci surse VSSE, care au vorbit cu EUobserver sub condiția anonimatului. Închiderea acestor anchete a atras după sine și încheierea carierei a trei ofițeri VSSE care îl investigaseră pe Reynders, inclusiv șefii secțiilor Rusia și Africa, au declarat sursele.

„Cuvintele lor [pe WhatsApp] sunt ambigue pentru că așa vorbesc acești oameni, nu sunt proști”, a spus una dintre sursele VSSE pentru EUobserver. „Dar când el [Brulin] a spus «treaba», ceea ce a vrut de fapt să spună a fost să distrugă fiecare anchetă despre Didier Reynders… Carierele oamenilor se sfârșeau dacă anchetele lor duceau la Reynders și Rusia”. „A fost atât de ciudat că el [Reynders] a devenit comisarul UE pentru justiție, având în vedere ce știam despre el în serviciu”, a declarat o altă sursă din VSSE.

Reynders și Brulin au vorbit pe WhatsApp și despre cum să „contracareze” un fost ofițer VSSE

Reynders și Brulin au vorbit pe WhatsApp și despre cum să „contracareze” un fost ofițer VSSE care a făcut publice acuzațiile la adresa politicianului belgian despre legăturile acestuia cu Rusia. Fostul ofițer VSSE, Nicolas Ullens, a demisionat în semn de protest în 2018 și ulterior a început să declare presei și să afirme pe rețelele de socializare, precum și în declarații ale poliției, că Reynders era un „spion maestru” rus.

Ullens a declarat că printre presupusele favoruri ale lui Reynders pentru Moscova s-au numărat anularea confiscării activelor statului rus din Belgia în 2015, limitarea reacției Belgiei la o tentativă de asasinat a Rusiei în Marea Britanie în 2018, prin expulzarea unui singur diplomat rus, și utilizarea complicilor săi din VSSE pentru a limita secția de contrainformații a Rusiei la a lucra doar cu diplomații ruși, într-o mișcare menită să scape de răspundere spionii Moscovei aflați sub diferite acoperiri ilegale la Bruxelles.

Brulin a vorbit pe WhatsApp despre „defăimarea” lui Ullens

Toate aceste acuzații au fost descrise drept „haos” într-un mesaj adresat lui Reynders în septembrie 2019, moment în care era nominalizat în funcția de comisar UE.

„Sunt la dispoziția dumneavoastră pentru un contraatac, dacă considerați că este util”, a mai spus Brulin pe 27 septembrie.

De asemenea, acesta l-a numit pe ofițerul demisionat din VSSE care a divulgat legăturile politicianului belgian cu Rusia drept „un ticălos… un nebun… complet nebun”. „Totuși, ne-a pus la grea încercare, animalul”.

La suprafață, Brulin a vorbit pe WhatsApp despre „defăimarea” lui Ullens, ceea ce indica faptul că acesta propunea un „contraatac” legal. Însă acest lucru a avut și un context sinistru, deoarece Ullens a mărturisit poliției în 2019, într-o declarație văzută de EUobserver, că a primit amenințări la adresa vieții sale de la persoane pe care le-a descris ca fiind asociați ai lui Reynders în VSSE.