Republica Moldova va importa gaze din Neptun Deep începând din toamna anului 2027. Premierul moldovean: „Costurile de transport vor fi mai mici”

Republica Moldova ar putea începe importul de gaze naturale din perimetrul Neptun Deep, din Marea Neagră, începând cu toamna anului 2027. Gazele din România ar urma să ajungă în țara vecină odată cu debutul noului an gazier, iar apropierea sursei de aprovizionare va reduce semnificativ costurile de transport, a anunțat premierul moldovean, după discuțiile purtate marți, 27 octombrie, la Chișinău, cu omologul său de la București, Luca Niculescu. Potrivit lui Vasile Tofan, România va deveni cel mai mare producător de gaz natural din Europa şi este bucuros că au reuşit să aloce un volum important pentru consumul intern de gaz care va fi adus din Neptun Deep.

Moldova va cumpăra gaz extras de România din Marea Neagră

Premierul moldovean a fost întrebat, în contextul în care anul viitor va începe exploatarea gazului în perimetrul Neptun Deep din Marea Neagră, cât gaz românesc vrea Republica Moldova să cumpere în anul 2027 şi câţi megawaţi, având în vedere că va fi pusă în funcţiune luna viitoare şi acea linie de înaltă tensiune Isaccea-Vulcăneşti-Chişinău.

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„Va fi un moment extraordinar ca impact pentru piaţa regională a gazului, şi chiar piaţa europeană a gazului, momentul în care Neptun Deep va intra în exploatare. Felicitări, domnule prim-ministru, că suntem atât de aproape de acest moment. România produce circa 8 miliarde de metri cubi de gaz pe an; acum, odată cu intrarea în exploatare a Neptun Deep, acest volum se va dubla, România va deveni cel mai mare producător de gaz natural din Europa şi sunt bucuros că noi am reuşit să alocăm un volum important pentru consumul nostru intern de gaz care va fi adus din Neptun Deep pentru beneficiile consumatorilor noştri”, a declarat Vasile Tofan în cadrul conferinței de presă susținute împreună cu premierul României, Luca-Alexandru Niculescu.

Vasile Tofan a arătat că este gaz care este mai aproape de ţara lor, ceea ce înseamnă că cheltuielile de transport sunt mai mici.

„Este un parteneriat care este avantajos atât pentru furnizorul din România, cât şi pentru cetăţenii din Republica Moldova. Intrarea în exploatare a acestui proiect este planificată, din ultimele informaţii pe care le avem, pentru vara viitoare, deci începând cu toamna viitoare (..) vom începe să aducem gaz românesc din Marea Neagră”, a mai spus el.

La rândul său, premierul Luca Niculescu a dat asigurări că România va continua să sprijine Republica Moldova în consolidarea securității energetice și în conectarea la infrastructura europeană, astfel încât țara vecină să nu mai poată fi supusă șantajului energetic.

„Am discutat în detaliu stadiul proiectelor de interconectare în domeniul transporturilor, în domeniul energiei. Sunt două domenii esențiale pentru reziliența Republicii Moldova și pentru conectarea cu Uniunea Europeană prin România. Deoarece știm că, de multă vreme și de prea multe ori, energia este folosită ca un element, ca o armă de șantaj geopolitic. Deci, vom continua să sprijinim, în beneficiul cetățenilor, extinderea acestei independențe energetice”, a mai declarat premierul României.