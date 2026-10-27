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După plecarea din Guvern, Ioana Dogioiu intră în lupta politică și se ia la trântă cu PSD, în perspectiva rectificării bugetare. Atacul lansat de fosta purtătoare de cuvânt a lui Bolojan

Flavius Niculescu
După plecarea din Guvern, Ioana Dogioiu intră în lupta politică și se ia la trântă cu PSD, în perspectiva rectificării bugetare. Atacul lansat de fosta purtătoare de cuvânt a lui Bolojan
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Fostul purtător de cuvânt al Guvernului României, Ioana Dogioiu, a lansat un atac dur la adresa miniștrilor PSD care fac parte din noul Executiv cu puteri depline, condus de Luca Niculescu. Într-o postare publicată marți, 27 octombrie, pe pagina personală de Facebook, fosta purtătoare de cuvânt a lui Ilie Bolojan afirmă că, în contextul în care social-democrații solicită cifrele reale ale „moștenirii” pentru a începe demersurile rectificării bugetare, ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, care a ocupat aceeași funcție și în precedentul Guvern, are pe masă două opțiuni: fie să accepte constrângerea făcută de PSD pentru „măsluirea” datelor – ceea ce ar însemna că rapoartele prezentate agențiilor de rating au fost false – fie să refuze acest scenariu, ceea ce, în opinia sa, ar presupune că „PSD va bloca țara”.

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„Ori măsluiește datele reale după voia PSD și își pune cenușă în cap, ori PSD blochează țara”

„Surse convergente, plus relatări din presă, ne spun că PSD refuză ca guvernul să facă rectificarea bugetară până când Alexandru Nazare nu prezintă „cifrele reale” ale moștenirii.

În traducere: ori ministrul Finanțelor măsluiește datele reale după voia PSD și își pune cenușă în cap, recunoscând că România a mințit agențiile de rating, ori PSD blochează țara”, a scris Ioana Dogioiu în postarea publicată pe Facebook.

Postare publicată de Ioana Dogioiu – 27 octombrie 2026

Alexandru Nazare a declarat că deficitul bugetar a scăzut la 3,81% din PIB în primele nouă luni din 2026

Alexandru Nazare a anunțat luni, 26 octombrie, faptul că deficitul bugetar a scăzut la 3,81% din PIB în primele nouă luni ale anului 2026, de la 5,31% în aceeași perioadă din 2025. În cifre absolute, deficitul a coborât de la 102,47 miliarde la 78,3 miliarde de lei, pe fondul măsurilor de consolidare fiscală.

Veniturile bugetare au crescut cu 11,9% și au ajuns la 522,69 miliarde de lei, în timp ce cheltuielile au urcat cu 5,5%, a anunțat Alexandru Nazare. Ministrul Finanțelor atribuie evoluția îmbunătățirii colectării și modificărilor fiscale.

De asemenea, Nazare a mai explicat motivele pentru care 2027 va fi un „an-cheie al ajustării fiscale, nu un an al creșterilor spectaculoase de bugete”. Mai multe informații sunt disponibile AICI.
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