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Muzeul Renoir din Franța a fost jefuit. Patru tablouri au fost furate, cu o valoare estimată la 9 milioane de euro. Ce au aflat autoritățile de pe camerele de supraveghere

Melania Agiu
Muzeul Renoir din Franța a fost jefuit. Patru tablouri au fost furate, cu o valoare estimată la 9 milioane de euro. Ce au aflat autoritățile de pe camerele de supraveghere
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Patru tablouri, evaluate la 9 milioane de euro, au fost furate în noaptea de luni spre marți de la Muzeul Renoir din Cagnes-sur-Mer, un oraș din sud-vestul Frantei. Poliția a deschis o anchetă, relatează BFMTV.

În noaptea de luni, 7 septembrie, spre marți, 8 septembrie, a avut loc un jaf la Muzeul Renoir din Cagnes-sur-Mer, a aflat BFM Nice Côte d’Azur din surse polițienești. Au fost furate patru tablouri, precizează primăria într-un comunicat, cu o valoare estimată la 9 milioane de euro.

Forțele de ordine au fost alertate în zori, când, la ora locală 5:50, a pornit alarma în muzeu, declanșând un apel către poliția municipală. Conform imaginilor de pe camerele de supraveghere, doi indivizi au pătruns în ultima reședință a pictorului Pierre-Auguste Renoir și au sustras patru opere de artă, a declarat primarul localității, Bryan Masson.

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„Au fugit, abandonând în timpul fugii unul dintre tablourile furate. Făptașii sunt în prezent căutați cu insistență”, continuă primarul. Poliția judiciară s-a ocupat de caz. Muzeul, inaugurat în 1960, care adăpostește obiecte și mobilier care au aparținut lui Renoir, precum și portrete, peisaje și nuduri pictate de artist, este închis publicului până la noi ordine.

Primarul Bryan Masson deplânge un atac „deosebit de grav asupra patrimoniului nostru”. „Acest incident confirmă necesitatea de a pune în aplicare, așa cum m-am angajat să fac, un plan amplu de securizare a muzeelor noastre și de protecție a operelor noastre de artă”, adaugă reprezentantul partidului Rassemblement National.

Plan de securitate după jaful de la Luvru

Acest furt a avut loc la aproape un an după jaful de mare amploare de la Luvru, cel mai vizitat muzeu din lume, situat în inima Parisului, în timpul căruia cele opt bijuterii ale Coroanei Franței – care nu au fost încă găsite – au fost furate din Galeria lui Apollo. De atunci, Ministerul Culturii din Franța a făcut din securitatea muzeelor o prioritate.

La sfârșitul lunii iulie, un colier de aur aparținând Tezaurului de la Vix, datând din epoca celtică și îngropat acum 2.500 de ani în Burgundia, în estul Franței, a fost furat în plină dimineață dintr-un muzeu din Châtillon-sur-Seine, care fusese deja ținta a două tentative anterioare de spargere.

La începutul lunii iulie, în nordul orașului Strasbourg, hoții au sustras, de asemenea, bijuterii de la Muzeul Lalique din Wingen-sur-Moder. Prejudiciul estimat: peste 4,5 milioane de euro.

Într-un plan cu 33 de măsuri, prezentat în iulie, Ministerul francez al Culturii recomanda, printre altele, retragerea temporară a anumitor piese din vitrine. Este vorba de „punerea în siguranță, în locuri adecvate care vor fi identificate pentru fiecare departament, a obiectelor cele mai vulnerabile, până la asigurarea condițiilor de siguranță pentru expunerea lor”.

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