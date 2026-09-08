Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis un cod galben, începând cu data de 9 septembrie, ora 12. Codul este valabil până în data de 9 septembrie, la ora 18:00.

Potrivit meteorologilor, vor fi temperaturi deosebit de ridicate în Banat, Crișana, Maramureș și vestul Transilvaniei.

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„Miercuri (9 septembrie) în Banat, Crișana, Maramureș și în vestul Transilvaniei vor fi temperaturi deosebit de ridicate și izolat caniculă. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 30 și 35 de grade, cu cele mai mari valori în Câmpia de Vest”, anunță ANM.

Unde s-a înregistrat cea mai scăzută temperatură a dimineții

Potrivit ANM, în această dimineață – la ora 08:00 – cea mai scăzută temperatură a dimineții s-a înregistrat la Miercurea Ciuc – 5 grade Celsius.

Le Iezer au fost 7 grade Celsius. La aceeași oră, în București au fost 11 grade Celsius și cer parțial noros.

La Brașov au fost 7 grade, iar la Sibiu termometrele au arătat 10 grade Celsius. Temperaturile sunt mai scăzute decât ar fi normal pentru această perioadă.

Pe de altă parte, precipitațiile au lipsit la nivelul întregii țări.

Au fost 15 grade la Drobeta-Turnu Severin, 14 grade la Craiova, 12 grade la Ploiești, 12 grade la Călărași 18 grade la Sulina și 16 grade la Constanța. Timișorenii au avut parte de 13 grade la ora 08:00, iar la Arad s-au înregistrat 16 grade Celsius.

În Moldova au fost 11 grade la Suceava și la Iași, 10 grade la Botoșani și doar 8 grade la Vaslui.