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Axios: SUA caută o înțelegere Rusia-Ucraina înainte de iarnă. Zelenski dezvăluie planul discutat cu emisarii lui Trump

Axios: SUA caută o înțelegere Rusia-Ucraina înainte de iarnă. Zelenski dezvăluie planul discutat cu emisarii lui Trump
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SUA analizează măsuri de dezescaladare între Rusia și Ucraina pentru perioada iernii, în paralel cu reluarea negocierilor de pace. De cealaltă parte, Zelenski a dezvăluit care au fost principalele temele discutate cu emisarii lui Trump.

Washingtonul încearcă să deschidă o nouă fereastră diplomatică înainte ca războiul din Ucraina să intre într-o nouă iarnă, despre care Volodimir Zelenski se teme că Vladimir Putin ar putea încerca să o transforme într-o armă împotriva țării sale.

April 17, 2025, Kyiv, Ukraine: President of Ukraine Volodymyr Zelenskyy holds a briefing in Kyiv, Ukraine, on April 17, 2025. (Credit Image: © Danylo Antoniuk/Ukrinform via ZUMA Press Wire)

Statele Unite analizează posibilitatea unor măsuri reciproce de dezescaladare între Rusia și Ucraina, inclusiv în domeniul energiei și al exporturilor, concomitent cu relansarea negocierilor pentru un acord de pace mai amplu.

Zelenski a vorbit despre noua inițiativă într-un interviu acordat Axios, după întâlnirea de duminică de la Kiev cu Steve Witkoff și Jared Kushner, emisarii președintelui american Donald Trump.

Vizita a avut o importanță aparte: a fost prima deplasare a celor doi în Ucraina de la începutul celui de-al doilea mandat al lui Trump. Witkoff și Kushner au ajuns la Kiev după o oprire la Moscova, unde sâmbătă au purtat o discuție de aproximativ trei ore cu Vladimir Putin la Kremlin.

Potrivit lui Zelenski, principala misiune a emisarilor americani a fost încercarea de a „debloca” procesul diplomatic, însă aceștia au venit și cu idei noi. Mesajul transmis Kievului după discuțiile de la Moscova a fost că „rușii sunt gata să negocieze”.

Președintele ucrainean tratează însă această evaluare cu prudență. În opinia sa, intensificarea atacurilor rusești și situația de pe câmpul de luptă nu indică, deocamdată, că Moscova este pregătită să facă acele compromisuri necesare unui acord.

Zelenski a spus totuși că, după discuțiile cu Witkoff și Kushner, înțelege că Putin este cel puțin „gata să discute” anumite idei care ar putea permite reluarea procesului diplomatic.

Energie, petrol, gaze și cereale. Ce ar putea intra într-o înțelegere pentru iarnă

Președintele ucrainean nu a dezvăluit toate propunerile aduse de emisarii americani, dar a confirmat că discuțiile au inclus posibile măsuri de dezescaladare care ar putea fi adoptate înaintea sau în timpul iernii.

„Există idei legate de instalațiile energetice și de transporturile de cereale, de instalațiile electrice și de exporturile de petrol și gaze. Noi și Rusia avem interese diferite”, a declarat Volodimir Zelenski.

April 17, 2025, Kyiv, Ukraine: President of Ukraine Volodymyr Zelenskyy holds a briefing in Kyiv, Ukraine, on April 17, 2025. (Credit Image: © Danylo Antoniuk/Ukrinform via ZUMA Press Wire)

Întrebat dacă abordarea Washingtonului presupune practic două piste, respectiv reluarea negocierilor politice și găsirea unor înțelegeri care să împiedice o escaladare severă pe timpul iernii, Zelenski a confirmat că această interpretare este „foarte apropiată de realitatea acestor discuții”.

Primul obiectiv ar fi readucerea părților la masa negocierilor.

Al doilea ar fi evitarea repetării scenariului din iernile precedente, când atacurile masive asupra infrastructurii energetice ucrainene au provocat întreruperi de electricitate și au amplificat presiunea asupra populației.

Măsurile negociate înainte sau în timpul iernii ar trebui să fie unele „care să apropie părțile de pace”, a explicat Zelenski.

Zelenski: „Putin are nevoie de Trump”

Președintele ucrainean crede că există un element suplimentar care ar putea determina Moscova să accepte cel puțin o formă de detensionare: relația lui Putin cu Donald Trump.

„Impresia mea este că Putin are nevoie de Trump. El nu vrea… să-l supere”, a spus Zelenski.

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Donald Trump și Vladimir Putin – Foto: Profimedia images

Întrebat dacă Putin ar putea fi dispus să-i ofere președintelui american o victorie diplomatică înaintea alegerilor de la jumătatea mandatului din SUA, Zelenski a răspuns simplu: „Da.”

Kievul consideră astfel că administrația americană ar putea avea suficientă influență pentru a împinge Kremlinul către anumite concesii, chiar dacă Putin nu ar urmări din proprie inițiativă o dezescaladare.

Oficialii americani rămân însă precauți.

Zelenski: „Rusia crede cu adevărat că această iarnă îi poate ajuta să ne înfrângă”

În spatele presiunilor diplomatice există o preocupare mult mai concretă la Kiev: perspectiva unei noi campanii rusești de iarnă.

Zelenski este convins că Moscova consideră lunile reci o oportunitate pentru a exercita o presiune militară, economică și psihologică suplimentară asupra Ucrainei.

„Rusia crede cu adevărat că această iarnă îi poate ajuta să ne înfrângă”, a avertizat președintele ucrainean.

Potrivit liderului de la Kiev, Kremlinul ar spera ca o ofensivă militară puternică, combinată cu atacuri asupra infrastructurii critice, să provoace suficiente pagube pentru a forța Kievul să accepte noi concesii. Moscova ar urmări să dea o „lovitură puternică”, după care Ucraina să devină „mai dispusă la compromisuri”, a explicat Zelenski.

Volodimir Zelenski –  Profimedia images

Președintele susține însă că Ucraina a făcut deja toate compromisurile pe care le consideră posibile și insistă că orice proces de pace trebuie însoțit de garanții de securitate și de un pachet de sprijin economic. Kievul intenționează, în același timp, să-și păstreze capacitatea militară pe întreaga durată a eventualelor negocieri.

Zelenski consideră că Ucraina se află într-o poziție mai bună pe câmpul de luptă decât anterior, deși continuă să aibă deficite importante în apărarea antiaeriană și este supusă atacurilor rusești cu drone și rachete.

Statele Unite pregătesc separat și un „pachet de iarnă” pentru Ucraina, care ar urma să includă sprijin pentru apărarea aeriană și sectorul energetic, potrivit liderului de la Kiev.

„Nu este vorba doar de rachete. Este vorba și de GNL gaz natural lichefiat… și este vorba și de măsuri de dezescaladare”, a spus Zelenski.

Președintele ucrainean avertizează că nici Rusia nu este imună la riscurile unei escaladări pe timpul iernii. Kievul poate răspunde inclusiv prin lovituri care afectează capacitatea Moscovei de a obține venituri din exporturile energetice.

„Când ne-au atacat rețeaua electrică, le-am blocat posibilitatea de a vinde petrol și gaze”, a declarat Zelenski.

În același timp, perturbarea exporturilor agricole poate avea efecte care depășesc Rusia și Ucraina, prin creșterea prețurilor alimentelor și agravarea insecurității alimentare în alte regiuni ale lumii.

Zelenski dorește ca septembrie și octombrie să fie folosite pentru relansarea diplomației și consideră că Adunarea Generală a ONU de la New York, programată pentru sfârșitul acestei luni, ar putea oferi un cadru pentru continuarea consultărilor americano-ucrainene.

„Avem la dispoziție lunile septembrie și octombrie pentru a găsi o modalitate de a discuta. Fără dialog… nu vom obține [niciun] rezultat”, a declarat Zelenski.

Zelenski consideră că Trump ar putea juca rolul decisiv în această etapă.

„Cred că președintele Trump poate găsi o cale către un început real al procesului de negociere înainte de iarna aspră”, a spus liderul de la Kiev.

Totodată, Zelenski cere Washingtonului să intensifice sancțiunile împotriva Moscovei, considerând presiunea economică una dintre principalele pârghii pentru eventualele negocieri.

„Putin are nevoie de bani. Putin vrea bani pentru a continua războiul”, a declarat Zelenski.

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