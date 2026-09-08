Victoria AfD din Saxonia-Anhalt îl aruncă pe Friedrich Merz în cea mai gravă criză a mandatului. Cancelarul recunoaște că nu reușește să se conecteze cu alegătorii. Acum, naționaliștii încearcă să atragă parlamentari CDU și să-i forțeze căderea.

Victoria zdrobitoare a AfD în Saxonia-Anhalt nu a provocat doar cea mai dură înfrângere electorală a CDU din ultimele decenii, ci a deschis o criză care ajunge direct la Friedrich Merz, scrie Politico.eu.

Cancelarul german se confruntă cu o popularitate extrem de scăzută, cu primele critici publice venite din propriul partid și cu o AfD care încearcă să transforme succesul electoral într-o ofensivă pentru destabilizarea conservatorilor. Merz spune că rămâne în funcție și promite să se apropie mai mult de alegători, însă în interiorul CDU începe să planeze o întrebare până recent aproape de neconceput: poate partidul să meargă mai departe spre următoarele alegeri cu actualul cancelar?

Șocul produs de rezultatul din Saxonia-Anhalt a fost recunoscut chiar de liderul guvernului german.

„Suntem cu toții profund șocați”, a declarat Friedrich Merz, cancelarul Germaniei și liderul CDU, după scrutin.

AfD a obținut un rezultat record în landul est-german, în timp ce sprijinul pentru Uniunea Creștin-Democrată s-a prăbușit la mai puțin de jumătate din nivelul anterior. Pentru Merz, dimensiunea înfrângerii nu mai permite tratarea rezultatului drept un simplu accident electoral regional.

„Aceasta este cea mai gravă înfrângere electorală suferită de CDU în ultimii ani, sau chiar decenii. Desigur, vor trebui să existe consecințe”, a recunoscut Merz.

Merz a exclus luni propria plecare și a transmis că intenționează să rămână cancelar și să continue reformele economice pe care le consideră necesare pentru relansarea Germaniei.

Dar înfrângerea a alimentat discuțiile despre un posibil „Kanzlertausch” – schimbarea cancelarului în timpul actualei legislaturi.

Un asemenea scenariu ar presupune ca tabăra conservatoare să ajungă la concluzia că Merz a devenit o vulnerabilitate electorală atât de mare încât schimbarea liderului ar reprezenta singura soluție pentru oprirea ascensiunii AfD.

Merz luptă pentru supraviețuirea politică după dezastrul CDU

Cifrele din Saxonia-Anhalt explică nervozitatea.

Potrivit unui sondaj la ieșirea de la urne realizat pentru televiziunea publică germană, numai 9% dintre alegătorii landului au evaluat pozitiv activitatea lui Friedrich Merz în funcția de cancelar. Merz însuși admite că imaginea sa a contribuit la rezultatul CDU.

„Știu că și persoana mea a fost un subiect recurent în această campanie electorală. Trebuie să încercăm, inclusiv eu, să stabilim o legătură mai profundă cu oamenii, ținând cont de întreaga lor gamă de emoții”, a declarat cancelarul german.

El spune că preocupările alegătorilor privind economia și securitatea nu pot fi abordate exclusiv prin politici publice și argumente tehnice.

AfD încearcă să lovească CDU din interior

AfD nu intenționează să se mulțumească cu victoria electorală. Partidul încearcă să transforme rezultatul din Saxonia-Anhalt într-o ofensivă mai amplă împotriva lui Merz și a conducerii conservatoare.

Una dintre cele mai agresive tactici este tentativa de a atrage parlamentari CDU din Saxonia-Anhalt către AfD.

Miza este dublă.

AfD ar obține mandatele suplimentare de care are nevoie pentru a controla singură parlamentul regional și, simultan, ar provoca o ruptură spectaculoasă în CDU. Alice Weidel și-a formulat obiectivul fără echivoc.

„Blocul conservator nu va mai putea câștiga niciodată alegerile federale, acesta este un fapt. Diferența dintre noi și ei este deja de 10 la sută, iar obiectivul meu declarat este să măresc semnificativ această diferență în cel mai scurt timp posibil”, a declarat Alice Weidel, co-lider național al AfD.

AfD atacă guvernul pe mai multe teme simultan.

Îl critică pe Merz pentru politica privind migrația, atribuie politicilor energetice ale guvernului o parte din problemele industriei germane și solicită revenirea la importurile de energie ieftină din Rusia.

Dar una dintre cele mai eficiente arme ale partidului este chiar strategia CDU de izolare a naționaliștilor. Așa-numitul „firewall” sau „zid de protecție” exclude cooperarea politică dintre partidele tradiționale și AfD.

După rezultatul din Saxonia-Anhalt, această strategie pune CDU într-o situație extrem de dificilă. Pentru a ține AfD în afara guvernării, conservatorii ar putea ajunge să aibă nevoie de colaborarea unor formațiuni aflate mult în stânga lor ideologic.

AfD exploatează tocmai această contradicție: se declară dispusă să coopereze cu CDU, anticipând că Merz va refuza, după care îl acuză pe cancelar că ignoră opțiunea alegătorilor și preferă alianțele cu stânga.

„Oamenii și-au pierdut încrederea în partid. Înainte de alegeri, promit mereu un lucru. Iar după alegeri, fac exact opusul. Și așa își pierde orice partid acceptarea și încrederea alegătorilor săi”, a susținut Alice Weidel.

Weidel și-a îndreptat apoi atacul direct asupra cancelarului.

„Niciun cancelar de până acum nu a fost atât de nepopular ca Friedrich Merz, care a devenit un obstacol major în calea dezvoltării prospere a Germaniei”, a afirmat ea.

Tino Chrupalla a mers și mai departe, avertizând asupra viitorului CDU în estul țării. Dacă partidul „continuă pe această cale”, atunci „pe termen scurt, nu va mai exista un CDU în Germania de Est”, a declarat Tino Chrupalla, copreședinte al AfD.

Criticile ies la suprafață în CDU. Merz promite să se schimbe

Presiunea asupra cancelarului ar putea crește rapid.

Pe 20 septembrie sunt programate alte două scrutine regionale importante, iar CDU riscă noi lovituri.

În Mecklenburg-Pomerania de Vest, AfD conduce în sondaje, iar conservatorii se îndreaptă spre un rezultat dificil.

În Berlin, unde CDU se află în prezent la guvernare, partidul riscă să piardă puterea în fața unei formule alcătuite din partide de stânga.

Alte patru alegeri regionale sunt programate anul viitor, ceea ce transformă fiecare scrutin într-un test pentru autoritatea lui Merz.

„Acest rezultat electoral provoacă o mare agitație, nu numai în țara noastră, ci și în cadrul partidului meu. Iau acest lucru extrem de în serios și intenționez să fac tot ce-mi stă în putință în zilele și săptămânile următoare pentru a aborda personal gravitatea situației”, a recunoscut Friedrich Merz.

Până acum, cea mai mare parte a discuțiilor privind o eventuală înlocuire a lui Merz s-a desfășurat în culise.Dar nemulțumirea începe să devină publică.

„Oricine dorește să recâștige încrederea și credibilitatea trebuie, în urma unui astfel de rezultat, să pună totul sub semnul întrebării”, a transmis Sepp Müller, deputat CDU, într-o postare pe rețelele sociale.

Un mesaj similar a venit de la Gordon Schnieder.

„După un astfel de rezultat, nu putem pur și simplu să continuăm ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat”, a scris Gordon Schnieder, premierul CDU al landului Renania-Palatinat, pe X.

Schnieder consideră că responsabilitatea schimbării aparține politicienilor, nu alegătorilor.

„Dacă centrul democratic dorește să recâștige încrederea, trebuie să începem cu noi înșine. Nu este treaba oamenilor să înțeleagă mai bine politica noastră. Trebuie să oferim ceea ce oamenii așteaptă de la politică: mai puține conflicte, decizii clare și rezultate concrete”, a adăugat politicianul CDU.

Merz pare să fi ajuns la o concluzie asemănătoare în privința propriei imagini.

„Nu este vorba doar de o înțelegere politică rațională – este și o chestiune de compasiune, empatie și emoții. Nu sunt genul care să-și arate emoțiile în fiecare zi, dar publicul vrea să vadă răspunsuri diferite”, a declarat cancelarul.

Cancelarul admite inclusiv că nu a reușit să convingă o parte importantă a electoratului să-i urmeze perspectiva asupra problemelor țării.