Venezuelenii din 30 de țări și 130 de orașe din întreaga lume au ieșit pe străzi pentru a sărbători capturarea președintelui Nicolas Maduro, a anunțat lidera opoziției María Corina Machado pe contul său de X.

„Noi, venezuelenii, le mulțumim președintelui Donald Trump și administrației sale pentru fermitatea și determinarea lor în respectarea legii. Venezuela va fi principalul aliat al Statelor Unite în materie de securitate, energie, democrație și drepturile omului. Libertatea Venezuelei este aproape și în curând vom sărbători în țara noastră. Vom striga, ne vom ruga și ne vom îmbrățișa ca familii, pentru că copiii noștri se vor întoarce acasă.“, a transmis câștigătoarea premiului Nobel pentru Pace.

De la atacul Statelor Unite de sâmbâtă, protestatarii și petrecăreții din lumea întreagă au ieșit în stradă. Imaginile surprinse de fotojurnaliști au arătat reacții din Caracas, din fața Casei Albe, din Spania, Italia, Grecia, Mexic, Chile și din alte țări.