Atac masiv rusesc cu drone și rachete balistice asupra Kievului. O femeie și un copil au ajuns la spital

Kievul a fost ținta unui atac masiv cu drone și rachete balistice lansat de forțele ruse în noaptea de 21 spre 22 februarie 2026. În urma bombardamentului rusesc mai multe explozii puternice au zguduit capitala Ucrainei, provocât rănirea a două persoane.

Prima alertă de raid aerian a fost emisă la ora 3:56 dimineața, ora locală, iar la 4:47 alerta a fost extinsă la nivel național, după bombardierelor ruse au luat amploare, potrivit Forțelor Aeriene ale Ucrainei. De asemenea, o nouă serie de explozii au fost raportate în jurul orei 5:13 dimineața, scrie KievIndependent.com.

„Inamicul (rus n.red) atacă capitala (Kiev n.red) cu arme balistice. Vă rugăm să rămâneți în adăposturi până când se va da semnalul de încetare a alertei”, a declarat Tymur Tkachenko, șeful Administrației Militare a Orașului Kiev.

În urma atacului, acoperișul unei clădiri rezidențiale din Kiev a luat foc și a suferit avarii, a precizat Tymur Tkachenko. Serviciile de urgență au intervenit pentru stingerea incendiului și evaluarea pagubelor.

Din primele informații, o femeie și un copil au fost răniți în suburbiile orașului și transportați la spital, au anunțat autoritățile locale.

Tot seara trecută, rușii au atacat violent cu drone kamikaze în regiunea Sumî, din nord-estul Ucrainei, ucigând patru civili nevinovați, doi frați și un cuplu căsătorit. Totodată, un atac cu rachete a avariat o unitate de producție aparținând companiei multinaționale americane Mondelez, au raportat autoritățile pe 21 februarie.

Guvernatorul regiunii Sumî, Oleh Hryhorov, a declarat că cei doi frați au fost inițial răniți de un dispozitiv exploziv lansat de o dronă și transportați spre spital.

„Pe drumul spre spital, rușii au atacat în mod deliberat vehiculul de urgență cu o dronă de atac”, a adăugat acesta. Al doilea atac le-a fost fatal.

Recomandarea autorului:

Contraofensiva ucraineană, impulsionată de oprirea Starlink pentru ruși. Soldații Kievului au recucerit zeci de km pătrați de teritoriu