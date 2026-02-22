Armata rusă nu se confruntă, în prezent, cu dificultăți în recrutarea de noi soldați care să fie trimiși pe frontul din Ucraina, cu toate că numărul celor dispuși să meargă la război pentru bani este în scădere. Pe măsură ce se apropie rapid ziua în care se va intra în cel de-al cincelea an de război, mulți observatori consideră că Rusia poate pierde deoarece nu este capabilă să își atingă obiectivele politice – ocuparea centrelor vitale ale populației ucrainene și schimbarea regimului la Kiev.

În negocierile cu administrația Trump, Kremlinul transmite, într-adevăr, semnale că și-a temperat ambițiile.

Aceasta nu înseamnă, însă, că Kremlinul rămâne fără resurse pentru a continua războiul.

Deocamdată, mașinăria de război rusă

Autoritățile sunt capabile să acopere pierderile actuale

Dar nu există capacitatea de a crește semnificativ volumul resurselor desfășurate.

„Estimările privind victimele rusești publicate în toată lumea, de la agențiile de informații occidentale și Statul Major General ucrainean până la mass-media și președintele american Donald Trump, au variat enorm pe parcursul războiului și au fost adesea extrem de nerealiste. Printre cele mai răspândite afirmații se numără cea că, până în 2026, forțele armate ale Rusiei pierduseră peste 1 milion de soldați, dintre care aproximativ 400.000 au fost uciși numai în 2025”, notează Dmitry Kuznets – editor la publicația independentă Meduza – pentru Carnegie Endowment for International Peace.

„Ceea ce contează sunt pierderile irecuperabile”

Problema acestor estimări, însă, constă în confuzia lor metodologică. Uneori, contextul sugerează că aceste statistici includ și răniții. Însă, pentru a evalua adevăratul potențial al armatei, ceea ce contează sunt pierderile irecuperabile – adică cei care nu se vor mai întoarce niciodată pe câmpul de luptă.

„Estimările îi includ pe cei care au fost declarați morți, majoritatea celor enumerați ca dispăruți în acțiune (adică cei care au fost uciși, dar nu au fost încă declarați oficial morți) și pe cei care au fost lăsați inapți din punct de vedere medical pentru serviciu.

Numărul celor uciși poate fi estimat datorită muncii unor grupuri de cercetare independente care analizează părți ale sistemului de baze de date deschise e-guvernare al Rusiei, cândva extins, împreună cu imagini din satelit, rapoarte bugetare și alte date indirecte.

Un indicator evident este numărul de certificate de deces emise de oficiile stării civile. Conform analizei jurnaliștilor de la Mediazona și Meduza, până la sfârșitul verii trecute Rusia lui Putin a pierdut aproximativ 220.000 de soldați.

Cetățenii altor țări care luptă în forțele armate ruse, inclusiv cei mobilizați în teritoriile ocupate ale Ucrainei, nu sunt incluși în aceste statistici.

În același timp, datele personale au fost colectate din surse deschise, cum ar fi necrologuri și relatări din mass-media.

Lista corespunzătoare pentru aceeași perioadă de timp ca aceea de mai sus, compilată de Mediazona, conținea aproximativ 125.000 de nume (până în februarie 2026, numărul ajunsese la peste 168.000).

Estimările pentru perioada 2022–2023 obținute anterior folosind această metodă au fost corelate cu statisticile privind mortalitatea publicate de Rosstat, serviciul de statistică de stat, clasificate pe sex și vârstă, care sugerau o mortalitate excesivă în rândul bărbaților de vârstă activă”, continuă Dmitry Kuznets.

Aproape 400 de soldați ruși au murit în fiecare zi

Anul trecut, numărul necrologurilor a crescut semnificativ, de la o medie de 135 pe zi în 2024 la 220 în 2025. Pe baza informațiilor din statisticile menționate anterior pentru sfârșitul verii anului 2025, „putem concluziona că numărul mediu zilnic de soldați ruși uciși a fost de 240 în 2024 și de 390 în 2025”, consideră Kuznets.

„Se pare că rata pierderilor armatei ruse a crescut, dar nu atât de rapid. Numărul oficial de morți și bazele de date cu necrologuri au început să includă soldați care anterior erau listați ca dispăruți în acțiune, dar care acum au fost declarați morți prin hotărâre judecătorească – chiar dacă trupurile lor nu au fost niciodată recuperate.

Până la sfârșitul anului 2025, aproximativ 90.000 de cereri prin care se solicita ca militarii dispăruți să fie declarați morți fuseseră depuse la instanțe.

Ulterior, instanțele au început să șteargă datele privind astfel de cazuri din bazele lor de date publice .

. Ministrul Apărării, Andrei Belousov, a susținut că puțin sub jumătate din numărul total de persoane dispărute a fost „găsit” (adică declarat oficial decedat).

Pe baza acestei estimări, numărul total de militari ruși dispăruți este de aproximativ 180.000, dintre care unii au fost deja declarați oficial decedați de către instanțe.

Acest lucru explică parțial probabila subestimare statistică a numărului de decese din anii precedenți și creșterea rapidă din 2025. Numărul cumulativ al deceselor în rândul personalului militar rus la sfârșitul anului trecut, conform datelor disponibile, nu a depășit 400.000.

În medie, aproximativ 300 de soldați mureau în fiecare zi. Eforturile de verificare a numărului de persoane dispărute sunt în curs de desfășurare, așa că va fi probabil posibil să se determine numărul real al deceselor cu mai multă precizie în lunile următoare”, mai scrie editorul de la Meduza.

„Amploarea dezertărilor nu are un impact semnificativ asupra statisticilor generale”

În conflictele moderne, având în vedere îmbunătățirile aduse medicinei militare, echipamentului individual de protecție și sistemelor de evacuare, proporția răniților grav ar putea depăși numărul deceselor. Conform rapoartelor armatei britanice din Afganistan, raportul a fost de 1,3 la 1.

„Cu toate acestea, un astfel de raport este puțin probabil în războiul dintre Rusia și Ucraina, pentru că evacuarea răniților de pe câmpul de luptă este extrem de dificilă din cauza atacurilor cu drone și artilerie.

Prin urmare, ținând cont de cei retrași din serviciu din motive de sănătate și de cei dispăruți în acțiune care nu au fost încă declarați morți, este puțin probabil ca pierderile irecuperabile ale forțelor armate ruse din ultimul an să fi depășit 600 de persoane pe zi.

Amploarea dezertărilor nu are un impact semnificativ asupra statisticilor generale privind victimele.

În 2025, mai puțin de 1.000 de astfel de cazuri au fost aduse în instanță în medie în fiecare lună, în timp ce numărul mediu lunar al celor uciși în acțiune, numai în aceeași perioadă, a fost aproape de 10.000”, mai scrie Kuznets în analiza publicată de Carnegie Endowment for International Peace.

Forțele armate ruse și companiile militare private asociate au recrutat 30.000-40.000 de soldați contractuali în fiecare lună

Cifrele reale ale pierderilor Rusiei pot fi mai mici decât unele estimări speculative, dar amploarea lor ridică în continuare o întrebare esențială.

„Are Rusia suficiente resurse umane pentru a compensa astfel de pierderi fără a recurge la o mobilizare generală?

Principalele surse de date privind noile recruți sunt rapoartele de cheltuieli bugetare federale și regionale, care includ o secțiune separată privind bonusurile plătite pentru semnarea contractelor militare.

Mărimile bonusurilor plătite atât la nivel federal, cât și la majoritatea nivelurilor regionale sunt o chestiune de evidență, ceea ce face posibilă estimarea numărului de noi recruți militari cel puțin trimestrial.

Pe baza acestor date, în ultimii doi ani, forțele armate ruse și companiile militare private asociate au recrutat 30.000-40.000 de soldați contractuali în fiecare lună, sau 1.000-1.300 de persoane pe zi.

Între timp, recrutarea devine din ce în ce mai scumpă.

Autoritățile federale și-au dublat plățile încă din 2024, în timp ce regiunile, cărora li se stabilesc obiective de recrutare de către Moscova, cresc drastic bonusurile de înscriere în perioadele de lipsă de candidați și le reduc din nou odată ce cotele au fost atinse.

Deși bugetul federal își poate permite încă acest lucru, aceste cheltuieli devin o povară semnificativă pentru regiuni”, scrie Kuznets.

„Numărul persoanelor dispuse să meargă la război pentru bani este în scădere”

Bugetele regionale sunt din ce în ce mai îndatorate, dar prăbușirea lor nu este iminentă. Regiunile reduc cheltuielile pentru alte elemente „cu prioritate mai mică”. Guvernul central oferă suplimente din bugetul federal pentru a compensa o parte din aceste costuri.

Cu alte cuvinte, continuă jurnalistul, „armata rusă nu se luptă în prezent să recruteze noi soldați pe bază de contract, deși numărul persoanelor dispuse să meargă la război pentru bani este în scădere”.

Armata este acum mai preocupată de calitatea resurselor umane disponibile.

„Sistemul actual de recrutare atrage, în general, persoane defavorizate social, de la șomeri la prizonieri. Aceștia sunt de obicei persoane cu motivație scăzută și calificări și aptitudini limitate pentru învățare.

Cu toate acestea, natura războiului necesită din ce în ce mai mult specialiști instruiți, mai degrabă decât infanterie în masă.

Această problemă a devenit deosebit de presantă în urma creării Forțelor Sistemelor Fără Pilot în cadrul forțelor armate ruse, care necesită un număr mare de personal motivat și instruit.

Autoritățile ruse au lansat o campanie separată de recrutare pentru operatori de drone, însoțită de o campanie publicitară masivă la nivel național.

Principalul avantaj pentru acești recruți este promisiunea de a se demobiliza după un an (contractele altor soldați contractuali sunt prelungite automat până la sfârșitul războiului).

Această campanie separată de recrutare a zeci de mii de soldați pentru Forțele Sistemelor Fără Pilot va avea inevitabil un impact asupra calității și cantității soldaților contractuali care se alătură forțelor terestre tradiționale.

Este puțin probabil ca autoritățile ruse să poată crește semnificativ dimensiunea actuală a forțelor armate sau rata de recrutare. Nici măcar un nou val de mobilizare nu ar ajuta, deoarece armata va avea nevoie în continuare de ofițeri și echipamente instruite, în timp ce oferta este limitată.

În aceste circumstanțe, o nouă mobilizare are sens practic doar dacă actualul sistem de recrutare plătită se prăbușește. Deocamdată, își îndeplinește scopul”, încheie Dmitry Kuznets.

Sursa foto main tancuri Rusia – Profimedia Images

