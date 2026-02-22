Un expert explică ce buton de pe tabloul electric ar trebui apăsat cel puțin o dată pe lună. De ce este necesar

Un expert susține că ar trebui apăsat, cel puțin o dată pe lună, un buton pe tabloul electric din casă. Acesta reprezintă un element de bază într-o locuință, având în vedere că majoritatea cablurilor converg în acel punct, cu scopul de a menține sistemul electric organizat și de a proteja aparatele din casă. Vezi mai jos explicația expertului.

În general, tabloul electric nu este solicitat de nimeni, în condițiile în care nu există o pană de curent ori există necesitatea schimbării instalației electrice. Manuel Contreras, președintele Asociației Independente a Instalatorilor Electrici și de Telecomunicații din Granada, a explicat, în schimb, că ar fi necesar să fie apăsat un anumit buton de pe panoul electric.

„Tabloul electric este cel mai important element al unei instalații. Este absolut crucial. Dacă există o defecțiune și întrerupătoarele nu se declanșează, înseamnă că instalația noastră electrică nu este protejată, ceea ce reprezintă un risc semnificativ”, a spus el.

Ce buton de pe tabloul electric ar trebui apăsat

Panoul electric are scopul de a oferi protecție în fața unui contact indirect sau atunci când are loc un șoc electric. De asemenea, are rolul de a proteja împotriva potențialelor daune cauzate de scurtcircuite sau supraîncărcări. Întreținerea unui astfel de panou este necesară. De aceea, este important ca o dată pe an să fie verificat de un profesionist, scrie Eleconomista.es.

Însă, expertul mai relevă faptul că poate fi apăsat un buton pe panou pentru a observa dacă este pregătit să primească un șoc electric. În principiu, este vorba despre butonul „T” de pe panou, care permite să simulați o supratensiune în panou.

„Aceste întrerupătoare de circuit au un buton de testare și este o idee bună să îl apăsați o dată pe lună pentru a vă asigura că totul funcționează corect. Pur și simplu apăsați butonul și vedeți dacă întrerupătoarele de circuit se declanșează”, a spus expertul.

Autorul recomandă:

Sursă foto: Shutterstock – rol ilustrativ