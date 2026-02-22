Prima pagină » Actualitate » Un expert explică ce buton de pe tabloul electric ar trebui apăsat cel puțin o dată pe lună. De ce este necesar

Un expert explică ce buton de pe tabloul electric ar trebui apăsat cel puțin o dată pe lună. De ce este necesar

22 feb. 2026, 10:03, Actualitate
Un expert explică ce buton de pe tabloul electric ar trebui apăsat cel puțin o dată pe lună. De ce este necesar
Un expert explică ce buton de pe tabloul electric ar trebui apăsat cel puțin o dată pe lună

Un expert susține că ar trebui apăsat, cel puțin o dată pe lună, un buton pe tabloul electric din casă. Acesta reprezintă un element de bază într-o locuință, având în vedere că majoritatea cablurilor converg în acel punct, cu scopul de a menține sistemul electric organizat și de a proteja aparatele din casă. Vezi mai jos explicația expertului.

În general, tabloul electric nu este solicitat de nimeni, în condițiile în care nu există o pană de curent ori există necesitatea schimbării instalației electrice. Manuel Contreras, președintele Asociației Independente a Instalatorilor Electrici și de Telecomunicații din Granada, a explicat, în schimb, că ar fi necesar să fie apăsat un anumit buton de pe panoul electric.

Un expert explică ce buton de pe tabloul electric ar trebui apăsat cel puțin o dată pe lună

„Tabloul electric este cel mai important element al unei instalații. Este absolut crucial. Dacă există o defecțiune și întrerupătoarele nu se declanșează, înseamnă că instalația noastră electrică nu este protejată, ceea ce reprezintă un risc semnificativ”, a spus el.

Ce buton de pe tabloul electric ar trebui apăsat

Panoul electric are scopul de a oferi protecție în fața unui contact indirect sau atunci când are loc un șoc electric. De asemenea, are rolul de a proteja împotriva potențialelor daune cauzate de scurtcircuite sau supraîncărcări. Întreținerea unui astfel de panou este necesară. De aceea, este important ca o dată pe an să fie verificat de un profesionist, scrie Eleconomista.es.

Însă, expertul mai relevă faptul că poate fi apăsat un buton pe panou pentru a observa dacă este pregătit să primească un șoc electric. În principiu, este vorba despre butonul „T” de pe panou, care permite să simulați o supratensiune în panou.

„Aceste întrerupătoare de circuit au un buton de testare și este o idee bună să îl apăsați o dată pe lună pentru a vă asigura că totul funcționează corect. Pur și simplu apăsați butonul și vedeți dacă întrerupătoarele de circuit se declanșează”, a spus expertul.

Autorul recomandă:

Sursă foto: Shutterstock – rol ilustrativ

Recomandarea video

Citește și

ACTUALITATE Dan Dungaciu: „Eu cred că greșeala lui Trump de a-l prezenta pe Nicușor Dan ca premier nu a fost întâmplătoare“
11:00
Dan Dungaciu: „Eu cred că greșeala lui Trump de a-l prezenta pe Nicușor Dan ca premier nu a fost întâmplătoare“
UTILE Cele 6 utilizări practice ale unui stick USB. De ce acest instrument tehnologic poate fi o „comoară”
10:47
Cele 6 utilizări practice ale unui stick USB. De ce acest instrument tehnologic poate fi o „comoară”
MARIUS TUCĂ SHOW Valentin Stan: Consiliul pentru Pace dă posibilitatea declanșării unor represiuni militare în anumite zone pentru a restabili pacea
10:30
Valentin Stan: Consiliul pentru Pace dă posibilitatea declanșării unor represiuni militare în anumite zone pentru a restabili pacea
ACTUALITATE Dan Dungaciu: „Zelenski știe că este pus într-o situație imposibilă. Dacă cedează teritorii, moare, dacă nu cedează, moare”
10:00
Dan Dungaciu: „Zelenski știe că este pus într-o situație imposibilă. Dacă cedează teritorii, moare, dacă nu cedează, moare”
ȘTIINȚĂ Virusul de care nu scapi niciodată. Peste 95% din populația adultă a lumii îl are în organism. Ce arată un studiu
09:30
Virusul de care nu scapi niciodată. Peste 95% din populația adultă a lumii îl are în organism. Ce arată un studiu
MARIUS TUCĂ SHOW Viorica Dăncilă: „Candidatura a fost o experiență cu gânduri bune. Am fost trădată de propriul partid”
09:30
Viorica Dăncilă: „Candidatura a fost o experiență cu gânduri bune. Am fost trădată de propriul partid”
Mediafax
Trump majorează tarifele globale la 15% după înfrângerea de la Curtea Supremă
Digi24
Expert american în securitate: România este a treia cea mai importantă țară din NATO. Întotdeauna va avea prezență militară a SUA
Cancan.ro
Din ce face bani Cristian Boureanu acum, după ce s-a retras din politică. Ce avere are Faimosul de la Survivor, de fapt
Prosport.ro
FOTO. Eleonora, una dintre cele mai frumoase jurnaliste, a atras privirile la meci
Adevarul
Românii alimentează mașinile cu carburanți în Ungaria din cauza prețurilor mari din țară
Mediafax
Ministrul Sănătății declașează un control la nivel național: Nu funcționează doar cu vorba bună
Click
Desertul favorit al Elenei Ceaușescu. Folosea o rețetă secretă de fiecare dată: „Mi-a arătat de la A până la Z”
Digi24
Gafa comisă de ruși prin care o rețea uriașă de contrabandă cu petrol a fost demascată. „Așa au făcut avere oligarhii” din Rusia
Cancan.ro
Surpriză! Câți bani primește Cătălin Măruță pentru noul contract. Ia mai mult decât la Pro TV
Ce se întâmplă doctore
Cine o mai știe pe Irina Reisler? S-a schimbat total după ce a slăbit 50 de kg! Vreme de două decenii a reușit să mențină acest rezultat formidabil
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Video / ISU Călărași scoate la intervenție utilajul ucrainean care trece prin zăpadă ca un tanc
Descopera.ro
Cum au devenit dușmani Rusia și Germania?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: -– Te-am văzut în vis, erai dezbrăcată!
Descopera.ro
Cum ne „sculptează” societatea dorințele intime fără să ne dăm seama
VIDEO Ion Cristoiu: Dublă minciună a lui Nicușor Dan despre relația dintre România și S.U.A.
11:55
Ion Cristoiu: Dublă minciună a lui Nicușor Dan despre relația dintre România și S.U.A.
În plin sezon de schi, unul dintre cele mai importante domenii din țară se închide din martie, pe fondul unui război cu autoritățile locale. Turiștii se revoltă. “Și banii de avans dați la cazare cine mi-i returnează????”. De la ce a început scandalul
11:53
În plin sezon de schi, unul dintre cele mai importante domenii din țară se închide din martie, pe fondul unui război cu autoritățile locale. Turiștii se revoltă. “Și banii de avans dați la cazare cine mi-i returnează????”. De la ce a început scandalul
FLASH NEWS USR anunță că va sesiza CNA după o emisiune TV. „Unul dintre invitații din studio a susținut în direct că toți USR-iștii ar trebui să se împuște”
11:41
USR anunță că va sesiza CNA după o emisiune TV. „Unul dintre invitații din studio a susținut în direct că toți USR-iștii ar trebui să se împuște”
SPORT La baschet feminin s-a decis câștigătoarea Cupei României! S-a organizat și un bal caritabil
11:33
La baschet feminin s-a decis câștigătoarea Cupei României! S-a organizat și un bal caritabil
ACUZAȚII Dosarele Epstein explodează în Marea Britanie. Prințul Andrew, acuzat că ar fi folosit avioane RAF pentru a se întâlni cu Jeffrey Epstein
10:57
Dosarele Epstein explodează în Marea Britanie. Prințul Andrew, acuzat că ar fi folosit avioane RAF pentru a se întâlni cu Jeffrey Epstein
SPORT Victor Angelescu le-a dat REPLICA dinamoviștilor. Ce spune și despre victoria din derby
10:32
Victor Angelescu le-a dat REPLICA dinamoviștilor. Ce spune și despre victoria din derby

Cele mai noi

Trimite acest link pe