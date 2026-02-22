Prima pagină » Actualitate » Atenţionare de călătorie: condiţii grele de trafic pe Podul Giurgiu-Ruse azi și mâine din cauza vremii

22 feb. 2026, 09:27, Actualitate
Traficul pe Podul Prieteniei peste Dunăre Giurgiu – Ruse o să înregistreze valori crescute duminică şi luni din cauza condiţiilor meteo nefavorabile şi a volumului mare de trafic greu peste 10 tone, a informat Ministerul Afacerilor Externe, scrie G4Media, care citează Agerpres.

Astfel, autorităţile române şi bulgare competente au anunţat că traficul de autoturisme va avea prioritate faţă de traficul greu, în vederea fluidizării circulaţiei pe pod, pe ambele sensuri de mers, se arată într-un comunicat de presă al MAE.

Cetăţenii români pot să solicite asistenţă consulară la numerele de telefon ale Ambasadei României la Sofia: +35929712858 şi +35929733510, apelurile fiind redirecţionate către Centrul de Contact şi Suport al Cetăţenilor Români din Străinătate (CCSCRS) şi preluate de către operatorii Call Center în regim de permanenţă.

În plus, cetăţenii români care se confruntă cu o situaţie dificilă, specială, cu caracter de urgenţă au la dispoziţie telefonul de urgenţă al Ambasadei României la Sofia: +359879440758.

MAE recomandă consultarea paginilor web: http://sofia.mae.ro, www.meteoalarm.org, www.mae.ro şi reaminteşte că românii care călătoresc în străinătate au la dispoziţie aplicaţia „Călătoreşte informat” (https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mae.alerte&hl=ro, https://apps.apple.com/ro/app/c%C4%83l%C4%83tore%C8%99te-informat/id6452016795), care oferă informaţii şi sfaturi de călătorie.

