Jocurile Olimpice de iarnă Milano-Cortina 2026 au ajuns la final. „Frumusețea în acțiune”, tema ceremoniei de închidere de la Arena din Verona

Mihai Tănase
22 feb. 2026, 09:07, Știri externe

Jocurile Olimpice de iarnă Milano-Cortina 2026 au ajuns duminică la final. Ceremonia de închidere, cu tema „Frumusețea în acțiune”, va avea loc în celebra Arenă Olimpică din Verona, într-un spectacol artistic de peste două ore.

Jocurile Olimpice de iarnă din 2026, găzduite de Italia la Milano-Cortina, au ajuns în ultima zi după săptămâni marcate de momente memorabile și performanțe sportive remarcabile. Ceremonia de închidere este programată duminică, de la ora 21.30, în istorica Arena din Verona, scrie Olympics.com.

Evenimentul final va avea tema „Frumusețea în acțiune”, care reprezintă și titlul actului artistic principal. Spectacolul va îmbina mai multe forme de artă, de la dans și muzică, până la cinematografie, arhitectură și coregrafie, într-o producție gândită să reflecte spiritul Jocurilor Olimpice.

Ceremonia este programată să dureze aproximativ două ore și 30 de minute și se va desfășura într-un amfiteatru roman construit în secolul I d.Hr., inclus în Patrimoniul Mondial UNESCO.

Foto:Facebook/MilanoCortina2026

Foto:Facebook/MilanoCortina2026

Directoarea ceremoniilor Milano-Cortina 2026, Maria Laura Iascone, a descris arena drept „un loc cunoscut în întreaga lume pentru istoria sa și pentru capacitatea sa de a fi scena unor mari opere”.

„Frumusețea nu va fi doar arătată, ci și trăită, împărtășită și respirată”, a declarat Maria Laura Iascone.

Directorul artistic al evenimentului a explicat că „sportivii vor fi adevăratele vedete ale evenimentului” și că „ceremonia va începe cu multe culori și se va termina cu o petrecere. Cei care vor veni la Verona nu o vor uita niciodată”.

Final spectaculos pentru Jocurile Olimpice de iarnă 2026

Pe scenă vor urca mai mulți artiști cunoscuți, printre care cântărețul și compozitorul italian Achille Lauro, actrița Benedetta Porcaroli și DJ-ul și producătorul Gabry Ponte.

Publicul va asista și la momentele tradiționale care marchează finalul Jocurilor Olimpice de iarnă, inclusiv Parada Sportivilor, reuniunea sportivilor, oficialilor și spectatorilor și stingerea flăcării olimpice.

La fel ca în ceremonia de deschidere, pentru prima dată în istorie, două cazane olimpice vor fi stinse simultan în două orașe diferite, Milano și Cortina d’Ampezzo.

Ceremonia se va încheia cu coborârea steagului olimpic și predarea acestuia către următorul oraș gazdă, marcând începutul numărătorii inverse până la următoarele Jocuri Olimpice de iarnă, programate să aibă loc în Alpii francezi, în Franța, în 2030.

