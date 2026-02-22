Iranul plusează și vrea să controleze „inteligent” Strâmtoarea Ormuz. În prima linie, 4 corvete catamaran din clasa Shahid Soleimani, purtătoare de rachete Sayyad-3G

În data de 17 februarie 2026, în timpul exercițiului „Control inteligent al strâmtorii Ormuz”, Marina Corpului Gărzilor Revoluționare Islamice din Iran (IRGCN) a publicat imagini cu corveta catamaran Shahid Sayyad Shirazi în timp ce lansa o rachetă sol-aer Sayyad-3G – varianta navală avansată, cu lansare verticală (VLS), a rachetei de apărare aeriană cu rază lungă de acțiune Sayyad – în apele strâmtorii.

Reportajele iraniene, dar și cele internaționale, au descris-o ca fiind prima lansare publică, de la bordul unei nave, a acestei variante de apărare aeriană navală cu rază lungă de acțiune, cu o rază de angajare anunțată de aproximativ 150 km.

Testul nu a răsturnat brusc echilibrul naval în Golf

În schimb, a semnalat ceva important: clasa Shahid Soleimani evoluează dintr-un „camion” cu rachete într-o navă de luptă de suprafață mai completă, care ar putea, în caz de criză Army Recognition

Catamarane multirol compacte, puternic înarmate

Cele patru corvete din clasa Shahid Soleimani aflate acum în serviciul IRGCN sunt catamarane multirol compacte, dar puternic înarmate, cu o lungime de aproximativ 65-67 de metri și un deplasament de aproximativ 600 de tone, cu carene duble din aluminiu, unghiuri ascuțite și o viteză maximă raportată de aproximativ 32 de noduri.

Sistemul lor de luptă se concentrează pe o baterie mixtă de rachete.

Șase rachete de croazieră antinavă lansate din cutie (de obicei o combinație de tipuri Noor/Ghadir și Nasir)

Un complex de lansare verticală cu șase celule mari pentru rachete de croazieră de atac terestru sau antinavă, cum ar fi Abu-Mahdi.

Până la șaisprezece celule mai mici pentru rachete sol-aer, completate de un tun de 30 mm.

Mai multe suporturi Gatling de 20 mm acționate de la distanță.

Distribuitoare de gaze.

Punte de pilotaj cu spațiu pentru un elicopter mediu.

Comandanții iranieni susțin, de asemenea, că corpurile navelor mai noi pot găzdui rachete de croazieră cu raze de acțiune de 750 km și, în cele din urmă, o rachetă de croazieră navală Ghadr-474 care poate ajunge până la 2.000 km, deși nivelul real de integrare și adâncimea stocului rămân incerte, se mai arată în analiza Army Recognition.

Este plauzibil ca aceste corvete să fie staționate la căile de acces către strâmtoare

Din punct de vedere ofensiv, o salvă completă a corvetei catamaran Shahid Soleimani ar combina, probabil, mai multe rachete cu diferite raze de acțiune și tipuri de căutătoare, lansate dintr-o navă rapidă, relativ puțin vizibilă, care poate opera fie în interiorul Strâmtorii Hormuz, fie în Golful Oman.

Într-o criză, este plauzibil ca aceste corvete din clasa Shahid Soleimani să fie staționate la căile de acces către strâmtoarea Ormuz, mai degrabă decât în ​​interiorul celor mai înguste rute de navigație.

Corvetele și-ar folosi autonomia de 5.000 de mile marine pentru a zăbovi la distanță și a amenința petrolierele sau escortele de-a lungul schemelor previzibile de separare a traficului.

Rachetele de croazieră cu rază lungă de acțiune, de atac terestru sau antinavă, semnalizate de radare de coastă, drone și măsuri electronice pasive de sprijin ar putea, în teorie, să permită IRGCN să angajeze ținte fără a se apropia de raza de acțiune a tunurilor sau a rachetelor ușoare, complicând problema apărării pentru escortele individuale americane sau aliate.

În același timp, SUA ar trata aproape sigur aceste nave ca ținte prioritare: semnăturile lor, deși reduse prin modelarea catamaranului și construcția din aluminiu, se află încă în limitele de detectare ale radarului modern de căutare la suprafață, ISR-ului aerian și supravegherii spațiale.

O amenințare credibilă la adresa fluxurilor energetice globale și a coridoarelor de intervenție ale SUA?

Clasa Soleimani ar putea fi cea mai perturbatoare în rolul său probabil de nod mobil de comandă și sprijin de foc pentru tacticile asimetrice clasice ale IRGCN.

Coca catamaranului oferă o punte mare de lucru și o macara capabilă să desfășoare și să recupereze mai multe ambarcațiuni de atac rapid, acționând efectiv ca o navă-mamă pentru ambarcațiunile-roim care ar putea totuși executa hărțuire la mică distanță, tentative de abordare sau desfășurare de mine.

La nivel geostrategic, clasa Shahid Soleimani ar trebui văzută ca o componentă a încercării mai ample a Iranului de a construi o amenințare credibilă la adresa fluxurilor energetice globale și a coridoarelor de intervenție ale SUA, nu ca o „soluție miraculoasă” care poate bloca singură Strâmtoarea Ormuz.

Numărul lor limitat, deplasamentul modest și expunerea la războiul anti-suprafață al SUA și al aliaților înseamnă că, în orice confruntare susținută, acestea ar fi aproape sigur depășite.

Marina SUA păstrează avantaje covârșitoare

Totuși, însăși prezența lor creează fricțiuni zilnice: fiecare tranzit de escortă, fiecare misiune de supraveghere fără echipaj uman, fiecare misiune de reasigurare a coaliției trebuie acum să ia în considerare posibilitatea, unei angajări din partea unui combatant IRGCN, mai degrabă decât doar hărțuirea din partea unor ambarcațiuni mici.

Aceste nave, dacă sunt utilizate inteligent și susținute de un sistem ISR și de comandă și control coerent, ar putea face ca orice intervenție sau operațiune de escortă viitoare a SUA în și în jurul Strâmtorii Ormuz să fie mai complexă, forțând comandanții americani să aloce resurse suplimentare supravegherii, avertizării timpurii și țintirii preventive.

În același timp, se mai precizează în analiza publicată de Army Recognition, balanța probabilităților favorizează în continuare puternic Statele Unite și partenerii săi.

Marina SUA își păstrează avantaje covârșitoare în ceea ce privește fuziunea senzorilor, adâncimea încărcăturii de muniție, apărarea aeriană și antirachetă și integrarea sistemelor fără pilot, toate susținute de un angajament politic de lungă durată de a menține deschise rutele maritime globale.

