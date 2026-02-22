Prima pagină » Știri externe » Jakobina Jakobsdottir, legenda schiului islandez, revine la Jocurile Olimpice după 70 de ani. Are 92 de ani și încă schiază: „Mi-a încălzit inima”

Jakobina Jakobsdottir, legenda schiului islandez, revine la Jocurile Olimpice după 70 de ani. Are 92 de ani și încă schiază: „Mi-a încălzit inima”

Mihai Tănase
22 feb. 2026, 08:33, Știri externe
Jakobina Jakobsdottir - Foto: Facebook - Captura foto

Jakobina Jakobsdottir, prima femeie din Islanda participantă la Jocurile Olimpice de iarnă, s-a întors la Cortina d’Ampezzo după 70 de ani. La 92 de ani, pioniera schiului islandez a retrăit emoțiile JO 1956 și spune că se simte „norocoasă” pentru acest privilegiu.

Jakobina Valdis Jakobsdottir, pioniera schiului alpin din Islanda și prima femeie islandeză care a concurat la Jocurile Olimpice de iarnă, s-a întors pe pârtiile de la Cortina d’Ampezzo la 70 de ani de la participarea sa la competiția olimpică din 1956. Sportiva, ajunsă acum la vârsta de 92 de ani, rămâne profund legată de munte și de schi, potrivit Olympics.com.

Participantă la Jocurile Olimpice de iarnă 1956, Jakobína a revenit săptămâna aceasta în celebra stațiune italiană, de această dată în calitate de spectator.

„Totul este diferit, dar munții au rămas la fel. M-am bucurat să revăd pârtiile. A fost minunat. Mi-a încălzit inima”, a spus fosta legendă a schiului islandez.

Jakobina a concurat în trei probe la ediția olimpică din 1956, cel mai bun rezultat fiind locul 31 la coborâre.

De această dată, experiența a fost una diferită. Jakobina a asistat la competiții alături de fiica sa, Guorun, și de nepotul său, Asgeir Yngvi. Fosta sportivă a adus cu ea numărul de concurs original și o medalie comemorativă, urmărind din tribune evoluția celor mai bune schioare ale momentului.

Ea a fost martora victoriei favoritei locale, Federica Brignone, în proba de slalom uriaș feminin, dar s-a declarat încântată și de prezența sportivelor islandeze Elin van Pelt și Sonja Lí Kristinsdóttir. De asemenea, a urmărit cu interes evoluțiile schioarelor Sara Hector și Thea Louise Stjernesund, medaliate cu argint.

„Este pentru că am concurat la Åre și Holmenkollen în 1954, înainte de a merge la Jocurile Olimpice”, explică Jakobina.

