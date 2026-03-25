Verdict istoric pentru compania lui Zuckerberg. Meta este obligată să plătească 375 milioane de dolari pentru încălcarea legii de protecție a copiilor

Meta a fost obligată de un juriu din statul New Mexico din Statele Unite să plătească 375 de milioane de dolari în penalități civile, într-un verdict istoric pronunțat marți. Instanța a stabilit că Meta a indus în eroare consumatorii cu privire la siguranța platformelor sale și a permis vătămări, inclusiv exploatarea sexuală a copiilor.

Acțiunea a fost inițiată în decembrie 2023 de Procurorul General din New Mexico, Raúl Torrez, după o investigație care a durat doi ani. Meta a fost acuzată că a indus în eroare utilizatorii cu privire la siguranța platformelor sale (Facebook, Instagram, WhatsApp) și că a permis exploatarea sexuală a copiilor.

„Verdictul juriului este o victorie istorică pentru fiecare copil și familie care a plătit prețul pentru alegerea Meta de a pune profiturile mai presus de siguranța copiilor”, a declarat procurorul general din New Mexico, Raúl Torrez. „Directorii Meta știau că produsele lor dăunează copiilor, ignorau avertismentele propriilor angajați și mințeau publicul cu privire la ceea ce știau. Astăzi, juriul s-a alăturat familiilor, educatorilor și experților în siguranța copiilor pentru a spune că e de ajuns”, a completat acesta.

Juriul a obligat Meta să plătească amenda maximă prevăzută de lege, de 5.000 de dolari per încălcare, însumând 375 de milioane de dolari reprezentând sancțiuni civile pentru încălcarea legilor de protecție a consumatorilor din New Mexico.

În replică, Meta a declarat că nu este de acord cu verdictul și va face apel. „Depunem eforturi mari pentru a menține siguranța oamenilor pe platformele noastre și suntem clari cu privire la provocările legate de identificarea și eliminarea actorilor rău intenționați sau a conținutului dăunător”, a declarat un purtător de cuvânt al Meta. „Vom continua să ne apărăm cu fermitate și rămânem încrezători în performanța noastră în protejarea adolescenților online”.

În depozițiile înregistrate difuzate la proces, șeful Meta, Mark Zuckerberg, și liderul Instagram, Adam Mosseri, au declarat că daunele aduse copiilor, cum ar fi exploatarea sexuală și daunele aduse sănătății mintale, sunt inevitabile pe platformele companiei din cauza bazelor vaste de utilizatori. Companiile de social media au susținut mult timp că nu sunt responsabile pentru infracțiunile comise prin intermediul rețelelor lor, din cauza unei legi federale americane care protejează, în general, platformele de răspunderea legală pentru conținutul creat de utilizatorii lor.

Meta face, de asemenea, obiectul unui proces separat în Los Angeles, deoarece sute de familii și districte școlare acuză mai multe platforme tehnologice mari că fac rău copiilor. Reclamanții din acest caz susțin că Meta, împreună cu Snap, TikTok și YouTube, și-au conceput în mod conștient platformele pentru a crea dependență tinerilor utilizatori, contribuind la probleme precum depresia, tulburările de alimentație, autovătămarea și alte probleme de sănătate mintală.

