Prima pagină » Știri externe » Suspiciune de spionaj în Europa. Diplomații europeni avertizează că dosarele secrete ale UE ar putea ajunge pe mâna Rusiei

Suspiciune de spionaj în Europa. Diplomații europeni avertizează că dosarele secrete ale UE ar putea ajunge pe mâna Rusiei

Mai mulți europarlamentari și diplomați europeni au avertizat cu privire la accesul partidului de extremă dreapta din Germania, Alternative für Deutschland, la bazele de date parlamentare care conțin mii de documente interne ale Uniunii Europene. Există temeri serioase că aceste documente, care includ note de la întâlnirile ambasadorilor pe teme geopolitice sensibile, ar putea fi transmise Rusiei sau Chinei, scrie Politico.

„Problema este că avem un partid, AfD, despre care există suspiciuni justificate de scurgeri de informații către China sau Rusia”, a declarat deputatul Verzilor Anton Hofreiter, președintele comisiei pentru afaceri europene din Bundestag.

Aceste acuzații au fost făcute publice după ce Budapesta a fost acuzată recent că a transmis informații despre discuțiile confidențiale ale liderilor UE către Moscova. În prezent, țările europene au început să se întâlnească în grupuri mai mici din cauza îngrijorărilor că țările „mai puțin loiale” scurg informații sensibile către Rusia.

„Luăm tot felul de măsuri de precauție la Bruxelles pentru a proteja întâlnirile și informațiile sensibile”, a declarat un diplomat de rang înalt al UE. Însă accesul pe care îl au parlamentarii AfD la materialele confidențiale reprezintă o vulnerabilitate serioasă pe care Vladimir Putin o poate exploata.

Viktor Orban și extrema dreaptă din Germania i-au făcut pe europeni precauți

„Suntem cu toții atenți la partajarea informațiilor sensibile într-un format cu 27 de state membre ale UE”, a declarat un diplomat european. Viktor Orban și partidul de extremă dreapta Alternativa pentru Germania i-au făcut pe europeni să nu mai împărtășească liber informațiile așa cum o făceau în trecut. Un „ambasador nu poate garanta că orice lucruri sensibile pe care le spune în cadrul Coreper [formatul ambasadorilor UE] nu ajung direct la ruși sau în China”, a continuat diplomatul.

Cu toate acestea, unii diplomați au afirmat că aceste preocupări nu au fost prezentate niciodată într-o formă oficială. Pe scurt, nu există dovezi, ci doar suspiciuni. De cealaltă parte, AfD neagă că transmite informații din interiorul UE către Rusia sau China.

Care este motivul suspiciunilor de spionaj

Spre deosebire de alte parlamente naționale, toți parlamentarii și consilierii lor din Bundestag-ul german au acces la EuDoX, o bază de date care conține mii de dosare UE, de la note informative ale summiturilor ministeriale până la rezumate ale întâlnirilor confidențiale dintre ambasadori. Sistemul a fost creat ca o măsură de protecție împotriva puterii executive necontrolate, o preocupare deosebită în Germania, având în vedere trecutul său nazist.

„Aparenta apropiere a AfD de Putin, contactele dintre numeroși parlamentari AfD și Ambasada Rusiei, călătoriile acestora la Moscova, adoptarea unor discursuri propagandistice rusești și încercările lor deliberate de a obține informații legate de securitate prin intermediul anchetelor parlamentare provoacă nopți nedormite tuturor celor cărora le pasă profund de securitatea țării”, a declarat Roland Theis, un parlamentar de rang înalt din partea conservatorilor cancelarului german Friedrich Merz din Comisia pentru afaceri europene a Bundestagului.

Recomandarea video

Citește și

Cele mai noi

Trimite acest link pe