Prima pagină » Știri externe » Zona orașului italian Niscemi, devastată de ciclonul Harry, sub risc major de alunecări de teren încă din urmă cu patru ani

Zona orașului italian Niscemi, devastată de ciclonul Harry, sub risc major de alunecări de teren încă din urmă cu patru ani

Mihai Tănase
28 ian. 2026, 09:05, Știri externe
Foto: X/@mondoterremoti

Zona orașului italian Niscemi, afectată grav de ciclonul Harry și de o alunecare de teren de patru kilometri, fusese clasificată încă din urmă cu patru ani ca teritoriu cu risc foarte ridicat de instabilitate geomorfologică, potrivit hărților Protecției Civile.

Zona orașului Niscemi, din provincia Caltanissetta, a fost încadrată încă din urmă cu patru ani în categoria teritoriilor cu risc foarte ridicat de instabilitate geomorfologică, potrivit hărților regionale ale Protecția Civilă.

Ultima actualizare a acestor hărți indică zona drept una expusă unui risc geomorfologic extrem, dar și ca „zonă de îngrijorare” din punct de vedere al riscului hidrogeologic. Clasificarea a venit în contextul unei alunecări de teren majore, cu o lungime de aproximativ patru kilometri, care a dus la strămutarea a circa 1.500 de persoane, scrie Caltanissetta.gds.it.

În actualizarea realizată în 2022, riscul geomorfologic pentru unele zone ale orașului a fost reevaluat ca fiind mai ridicat comparativ cu nivelul prevăzut în Planul Hidrogeologic anterior (PAI), procedura tehnică și de reglementare prin care autoritățile de bazin modifică hărțile de risc și normele de siguranță aplicabile teritoriului.

Decizia a fost luată în urma rapoartelor transmise de Primăria din Niscemi, care semnala multiple alunecări de teren produse în anul 2019 în mai multe zone ale localității, inclusiv pe drumurile provinciale 10 și 12, exact arterele afectate recent și devenite impracticabile.

Potrivit decretului emis la acea vreme, tehnicienii au efectuat inspecții pe teren pentru a verifica prăbușirile, alunecările de teren și fenomenele de instabilitate geomorfologică raportate de administrația municipală, confirmând vulnerabilitatea ridicată a zonei.

1.500 de persoane evacuate de urgență din Niscemi după ciclonul Harry

Aproximativ 1.500 de persoane au fost evacuate din Niscemi după ce ciclonul Harry a provocat prăbușirea unei porțiuni de versant cu o lungime de circa patru kilometri. Alunecarea de teren a început să dea semne de mișcare duminică și continuă să se extindă, stârnind temeri că ar putea afecta centrul istoric al orașului.

„Este o alunecare de teren dramatică”, a declarat Massimiliano Conti, primarul orașului, într-un videoclip publicat pe rețelele de socializare, îndemnând locuitorii din afara zonelor izolate să „rămână acasă”.

„Nu vreau ca nimeni să ia acest eveniment în glumă. Din fericire, nu au existat victime, ci doar pagube materiale la locuințe”, a adăugat el, potrivit The Guardian.com.

Imaginile și videoclipurile postate de localnici în mediul online arată case aflate pe punctul de a se prăbuși. Salvatore Cocina, directorul general al autorității de protecție civilă din Sicilia, a avertizat luni seară: „Toate casele aflate într-un perimetru de 50-70 de metri se vor prăbuși.”

Școlile au rămas închise marți, iar drumul care leagă Niscemi de orașul de coastă Gela a fost închis. Localitatea are aproximativ 25.000 de locuitori, iar mulți dintre cei evacuați au fost găzduiți de rude. Alte câteva sute de persoane au petrecut ultimele nopți într-o sală de sport locală.

Într-un interviu acordat publicației La Repubblica, Massimiliano Conti a declarat: „Nu putem nega suntem speriați”. El a precizat că alunecarea de teren s-a adâncit cu încă 10 metri marți dimineață.

„Și din imaginile aeriene, a fost șocant să vedem cum Niscemi se prăbușea. Situația este gravă, mai ales că scârțâitul continuă, iar ploaia nu ajută nici operațiunile de salvare, nici anchetele tehnice”, a spus edilul.

O altă preocupare majoră este riscul izolării orașului.

„Monitorizăm situația non-stop, deoarece aceasta se poate schimba în orice moment”, a avertizat primarul.

Pagube de peste un miliard de euro în regiunile devastate ce ciclonul Harry

Luni, guvernul italian a declarat stare de urgență pentru regiunile din sudul țării afectate de ciclonul Harry. Furtuna a adus ploi neîncetate și valuri de până la nouă metri, provocând distrugeri masive în Sicilia, Calabria și Sardinia.

Costul total al pagubelor este estimat la peste un miliard de euro. Guvernul a alocat inițial 100 de milioane de euro pentru nevoile imediate ale zonelor cele mai afectate.

„În zilele următoare, guvernul va adopta o nouă măsură interministerială pentru a permite restaurarea și reconstrucția infrastructurii deteriorate.”, a anunțat ministrul protecției civile, Nello Musumeci.

Doar în Sicilia, pagubele sunt estimate la aproximativ 740 de milioane de euro, însă președintele regiunii, Renato Schifani, a avertizat că suma finală ar putea fi dublă.

Recomandarea video

Citește și

FLASH NEWS Un american i-a făcut o propunere „surprinzătoare“ lui Trump în Iowa: „Pot să mă rog pentru dumneavoastră“. Reacția președintelui SUA
11:09
Un american i-a făcut o propunere „surprinzătoare“ lui Trump în Iowa: „Pot să mă rog pentru dumneavoastră“. Reacția președintelui SUA
FLASH NEWS Trump a reluat amenințările la adresa Cubei: „Va cădea în curând“. De ce consideră președintele SUA că națiunea este „în pragul colapsului“
10:26
Trump a reluat amenințările la adresa Cubei: „Va cădea în curând“. De ce consideră președintele SUA că națiunea este „în pragul colapsului“
ANALIZA de 10 Care sunt opțiunile lui Trump în Iran și cum va fi rezolvată ecuația „Khamenei”. De la atacuri simbolice la operațiuni militare în forță, scenariul se complică gradual
10:00
Care sunt opțiunile lui Trump în Iran și cum va fi rezolvată ecuația „Khamenei”. De la atacuri simbolice la operațiuni militare în forță, scenariul se complică gradual
VIDEO Congresmana democrată Ilhan Omar, ținta unui atac cu lichid necunoscut în timpul unui discurs anti-ICE în Minneapolis
09:41
Congresmana democrată Ilhan Omar, ținta unui atac cu lichid necunoscut în timpul unui discurs anti-ICE în Minneapolis
FLASH NEWS Vicepremierul celui mai bogat stat din India a murit într-un accident aviatic. Aeronava în care se afla alături de alte patru persoane s-a prăbuşit
08:33
Vicepremierul celui mai bogat stat din India a murit într-un accident aviatic. Aeronava în care se afla alături de alte patru persoane s-a prăbuşit
VIDEO Un primar din Filipine a supraviețuit celei de-a treia tentative de asasinat. „Nu mă așteptam la o armă așa mare”. Ce arme au folosit asasinii
23:29
Un primar din Filipine a supraviețuit celei de-a treia tentative de asasinat. „Nu mă așteptam la o armă așa mare”. Ce arme au folosit asasinii
Mediafax
Politico: Un lider european, îngrijorat de „starea psihologică” a lui Trump după întâlnirea de la Mar-a-Lago
Digi24
Percheziții la psihoterapeutul Cristian Andrei. Acuzații grave de viol, agresiune sexuală și practică fără studii
Cancan.ro
Doliu în muzica românească! Artistul a murit subit, în urma unui infarct: 'Am crescut pe melodiile lui'
Prosport.ro
FOTO. Anamaria Prodan, apariție în costum de baie după ce a fost dată afară de Antena 1!
Adevarul
„Trupele americane din România vor crește calitativ”. Vești bune și avertismente de la un important general NATO
Mediafax
Cât valorează Khaby Lame, cel mai urmărit om de pe TikTok
Click
Cum poți elimina igrasia din pereți. Cei 4 pași simpli care te scapă rapid de problemă
Digi24
VIDEO Scandal în muzica românească: Lolita Cercel, o artistă creată cu AI și ajunsă virală pe internet, stârnește revoltă
Cancan.ro
Cine este mama lui Alin Mario, tânărul ucis în Cenei de un minor. Cum au făcut avere Octavia Berinde și fostul soț
Ce se întâmplă doctore
Cum își menține Mădălina Ghenea forma fizică impecabilă: „Nu negociez”! Regula de aur pe care nu o încalcă niciodată
Ciao.ro
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a văzut tot
Promotor.ro
Mașina ce primește panouri solare integrate în caroserie. Câtă autonomie poate câștiga zilnic
Descopera.ro
Geniul matematician despre care se vorbește prea puțin
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Prezervative cu motive tradiționale românesti, aveţi?
Descopera.ro
Test de cultură generală. Care este diferența dintre sodiu și sare?
ACTUALITATE Adrian Severin: „Misiunea geostrategică cu care România s-a născut ne afectează până astăzi”
11:30
Adrian Severin: „Misiunea geostrategică cu care România s-a născut ne afectează până astăzi”
ECONOMIE Hidroelectrica a încheiat un acord cu gigantul francez EDF pentru relansarea proiectului Tarnița-Lăpușești. Hidrocentrala din Cluj este evaluată la 1 miliard de euro
11:28
Hidroelectrica a încheiat un acord cu gigantul francez EDF pentru relansarea proiectului Tarnița-Lăpușești. Hidrocentrala din Cluj este evaluată la 1 miliard de euro
CONTROVERSĂ Ministerul condus de Diana Buzoianu, contract de 2,5 milioane de euro pentru bilete de avion, în plină austeritate
11:20
Ministerul condus de Diana Buzoianu, contract de 2,5 milioane de euro pentru bilete de avion, în plină austeritate
CONTROVERSĂ Radu Miruță a plecat în vizită oficială în blugi. Ministrul face parte din delegația premierului Ilie Bolojan, din Germania
10:59
Radu Miruță a plecat în vizită oficială în blugi. Ministrul face parte din delegația premierului Ilie Bolojan, din Germania
MUNCĂ Firma de curierat care își închide 24 de clădiri în primele 6 luni ale lui 2026. 30.000 de oameni vor rămâne fără locuri de muncă
10:50
Firma de curierat care își închide 24 de clădiri în primele 6 luni ale lui 2026. 30.000 de oameni vor rămâne fără locuri de muncă

Cele mai noi

Trimite acest link pe