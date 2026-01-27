Prima pagină » Știri externe » Stare de urgență în Italia. Ciclonul Harry a devastat sudul peninsulei. Doar în Sicilia pagubele depășesc 1.500.000.000 de euro

Stare de urgență în Italia. Ciclonul Harry a devastat sudul peninsulei. Doar în Sicilia pagubele depășesc 1.500.000.000 de euro

Mihai Tănase
27 ian. 2026, 09:08, Știri externe
Ciclonul Harry în Italia - Foto: X/@mondoterremoti

Guvernul Italiei a declarat stare de urgență după furtuna maritimă „Ciclonul Harry”, care a afectat grav sudul țării. Doar în Sicilia, pagubele sunt estimate la peste 1,5 miliarde de euro, cele mai lovite fiind zonele de coastă și infrastructura.

Guvernul de la Roma a declarat stare de urgență și a deblocat fonduri în valoare de 100 de milioane de euro pentru intervenții rapide și reparații, după ce furtuna Harry a lovit mai multe regiuni din sudul Italiei.

Italia a fost afectată sever de fenomenul meteorologic extrem cunoscut sub numele de „Ciclonul Harry”, care a produs distrugeri majore, în special în Sicilia. Guvernatorul regional, Renato Schifani, a estimat pagubele la peste 1,5 miliarde de euro, avertizând că valoarea acestora continuă să crească pe măsură ce sunt evaluate noi daune, scrie Palermo Repubblica.it.

Furtuna a afectat grav sectorul turistic și hotelier, în special în zona stațiunii Taormina, una dintre cele mai importante destinații turistice ale insulei. Valurile uriașe și marea extrem de agitată au distrus promenadele și infrastructura de coastă, în timp ce ploile torențiale au provocat inundații extinse.

Ministrul italian al Protecției Civile, Nello Musumeci, a declarat că fondurile de urgență vor fi folosite pentru finanțarea măsurilor inițiale de intervenție, inclusiv degajarea zonelor afectate și refacerea infrastructurii critice. Primele sume au fost deja alocate, iar autoritățile au publicat lista oficială a municipalităților eligibile pentru despăgubiri.

Provinciile în care s-au raportat cele mai mari pagube

Cele mai mari pagube au fost raportate în provinciile Siracusa, Messina și Catania. În zona Etna, zeci de municipalități au fost incluse în raportul care susține declararea catastrofei naturale, printre acestea numărându-se Catania, Acireale, Giarre, Randazzo, Nicolosi, Zafferana Etnea și alte localități din aria metropolitană, scrie Gds.it.

Alte localități grav afectate se află în provincia Palermo, inclusiv orașul Palermo și zonele învecinate, unde distrugerile au fost considerate suficient de severe pentru acordarea de compensații. De asemenea, au fost afectate zone administrate de Autoritatea Portuară din Palermo.

Pe lângă Sicilia, furtuna a lovit și regiuni din Calabria și Sardinia. Valuri puternice, ploi intense și mări agitate pe perioade îndelungate au provocat daune importante în mai multe orașe de coastă, autoritățile avertizând că riscul unor noi episoade de vreme extremă rămâne ridicat.

