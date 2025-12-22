Fostul ministru al Sănătății, Sorina Pintea, ar putea ieși azi din arest. Magistrații se pronunță în dosarul de corupție

Înalta Curte de Casație și Justiției (ÎCCJ) și Tribunalul din Cluj se pronunță luni, 22 decembrie, cu privire la dosarul fostului ministru al Sănătății, Sorina Pintea. Aceasta se află în arest la Penitenciarul Gherla, după ce a fost condamnată la trei ani și șase luni de închisoare, cu executare, pentru corupție.

Sorina Pintea a făcut recurs în casație la ÎCCJ, la decizia Curții de Apel Cluj, în urma căreia fosta ministră a fost condamnată la trei ani și șase luni de închisoare cu suspendare.

De asemenea, fosta ministră a Sănătății a solicitat întreruperea executării pedepsei la Tribunalul din Cluj, pe motive medicale.

Dacă oricare dintre instanțe va da o decizie favorabilă, Sorina Pintea va ieși din arest.

Sorin Pintea a primit mită 120.000 de lei

Sorina Pintea a fost condamnată la data de 6 iunie 2025 de Curtea de Apel Cluj.

Ea a fost găsită vinovată pentru că a primit mită 120.000 de lei în calitate de manager al Spitalului Județean Baia Mare, în contextul unui contract de lucrări. În motivarea hotărârii, magistrații au recunoscut că afecțiunea medicală a fost un element avut în vedere la diminuarea pedepsei primate la fond, însă au subliniat că aceasta nu poate să anuleze gravitatea faptelor.

