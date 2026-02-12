Prima pagină » Actualitate » Decizia luată în dosarul Flux-Chirica-Harabagiu care poate aduce prescrierea faptelor. Cum a ajuns Curtea Supremă să fie prinsă în schemă

12 feb. 2026, 12:07, Actualitate
Decizia luată în dosarul Flux-Chirica-Harabagiu care poate aduce prescrierea

Noi detalii adăugate la dosarul „Flux, în care primarul Mihai Chirica și fostul viceprimar Gabriel Harabagiu au calitatea de inculpați, vin să contureze scenariul care poate aduce prescrierea faptelor, scrie Ziarul de Iași. Potrivit sursei citate, avocații părților au solicitat schimbarea încadrării juridice a faptelor de care clienții lor sunt acuzați.

Efectul acestui demers perfect legal ar putea fi o nouă întârziere în derularea cercetării judecătorești.

Rolul Curții Supreme în această „schemă”

Soluționarea uneia dintre cereri este legată de o speță aflată pe rolul Curții Supreme, așa că povestea capătă alte valențe.

Dosarul „Flux” are la bază modul în care firma Flux SRL a construit în Tătăraşi un bloc cu 9 etaje, deși primise autorizație doar pentru o clădire cu două niveluri. Fără să respecte „caietul”, imobilul tot a fost intabulat, iar procurorii acuză faptul că totul a fost posibil numai cu sprijinul conducerii Primăriei Iași şi al unor funcţionari publici.

Sunt judecați în acest dosar primarul Mihai Chirica, fostul viceprimar Gabriel Harabagiu, administratorul Flux SRL, Tudor Cheșcu, fostul arhitect-șef al municipiului, Anca Brândușescu, și o funcționară din cadrul Oficiului de Cadastru, Mariana Popa, plus firma beneficiară, SC Flux SRL.

Harabagiu și Brândușescu sunt acuzați de procurorii DNA de abuz în serviciu și fals intelectual, primarul Chirica – de complicitate la aceste infracțiuni și două acte materiale de fals intelectual, Mariana Popa – de abuz în serviciu, iar Cheșcu – de complicitate la fals intelectual și complicitate la două infracțiuni de abuz în serviciu.

Ajuns pe rol în iulie 2022, dosarul a avansat greu, avocații făcând tot posibilul pentru tergiversarea cazului.

Citește aici despre avantajele aduse de schimbarea încadrării juridice.

