Judecătoarea Diana Micu-Cheptene renunță la candidatura pentru un post la Secția Penală a ÎCCJ

Iașul nu va avea un reprezentat în cea mai importantă instanță din România, scrie Ziarul de Iași.

Vicepreședintele Curții de Apel, Diana Micu-Cheptene, și-a retras candidatura pentru un post de judecător în cadrul Secției Penale a Înaltei Curți de Casație și Justiție.

Consiliul Superior al Magistraturii a început, în urmă cu aproximativ două luni, procedura de selecție pentru ocuparea a trei funcții de judecător la Secția Penală a ÎCCJ și a altor două posturi în cadrul Secției Civile. Diana Micu-Cheptene se afla printre cei șapte magistrați înscriși pentru un loc la Secția Penală.

În luna aprilie, vicepreședintele Curții de Apel declara că nu lua în calcul retragerea din concurs, chiar dacă îndeplinea, din punct de vedere teoretic, condițiile de pensionare. Aceasta spunea atunci că un post de judecător la instanța supremă reprezintă un obiectiv important în cariera unui magistrat.

Contactată de reporterii „Ziarului de Iași”, Diana Micu-Cheptene nu a oferit detalii despre motivele retragerii, precizând doar că decizia a fost determinată de „motive personale”.

Retragerea magistratei ieșene are loc într-un context marcat de dezbateri privind unele hotărâri recente ale Înaltei Curți, în special în materie penală, dar și pe fondul tensiunilor apărute între instanța supremă, Consiliul Superior al Magistraturii și reprezentanți ai societății civile.

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