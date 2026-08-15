USR își laudă ministrul Mediului, Diana Buzoianu, la împlinirea a 100 de zile de mandat, partidul susținând că aceasta ar fi demonstrat că „țara poate fi guvernată fără PSD”. Formațiunea prezintă o listă amplă de măsuri și investiții despre care afirmă că au fost realizate sau demarate în această perioadă.

„De 100 de zile, la Ministerul Mediului, Diana Buzoianu demonstrează că țara poate fi guvernată fără PSD. Și se poate face asta cu rezultate foarte bune”, transmite USR, într-un mesaj publicat pe rețelele sociale.

Ținte PNRR depășite la împăduriri și reciclare

Printre principalele „realizări” enumerate de partid se numără cele legate de proiectele finanțate prin PNRR. USR susține că România a depășit mai multe dintre țintele asumate.

„Împăduriri: a fost atinsă (și chiar depășită) ținta până la finalul PNRR, de 20.000 de hectare împădurite. Mai exact, s-au împădurit 20.700 de hectare”, afirmă reprezentanții formațiunii.

USR mai spune că au fost realizate 109 pepiniere silvice, deși ținta era de 90, iar în ceea ce privește fabricile de reciclare au fost finalizate 12 unități, peste obiectivul de nouă fabrici stabilit prin PNRR.

„Fiecare țintă atinsă sau chiar depășită înseamnă bani care intră în România”, subliniază USR, legând îndeplinirea obiectivelor de fondurile europene aferente.

„Mecanismul apei” și 2,5 miliarde de lei

Partidul pune pe lista rezultatelor și adoptarea așa-numitei legi „Mecanismul apei”, despre care susține că ar aduce fonduri suplimentare pentru lucrări de infrastructură hidrotehnică.

„Legea «Mecanismul apei» – adoptată. Au fost aduse în țară 2,5 miliarde de lei în plus pentru lucrări esențiale la baraje, diguri și poldere pentru următorii 15 ani din îndreptarea unor legi injuste”, se arată în mesaj.

USR afirmă, de asemenea, că Buzoianu a pus în transparență un proiect legislativ prin care ar urma să fie înăsprite sancțiunile pentru infracțiunile de mediu.

Bani pentru apă-canal, baterii și împăduriri

O altă serie de măsuri invocate de USR vizează bugetul Administrației Fondului pentru Mediu. Potrivit partidului, ministrul a aprobat bugetul AFM pentru 2026, care include mai multe programe de investiții.

„A aprobat bugetul AFM pentru anul 2026 care cuprinde 1,5 miliarde de lei pentru proiecte noi de apă-canal, 400 de milioane pentru program național de stocare cu baterii, 700 de milioane de lei pentru programul de iluminat public și 250 de milioane de lei pentru program național de împăduriri”, afirmă USR.

În aceeași listă este inclus și programul Rabla pentru persoane fizice, despre care partidul spune că are o valoare de 300 de milioane de lei.

USR enumeră și mai multe acțiuni ale instituțiilor din subordinea Ministerului Mediului, inclusiv controale și sesizări penale.

„A fost depusă sesizarea penală de către inspectorii Gărzii de Mediu pentru deversările de ape uzate în cartierul Cosmopolis”, transmite formațiunea.

Un alt caz menționat este cel al balastierelor ilegale din județul Olt. Potrivit USR, plângerea penală vizează exploatări care se întindeau pe 100 de hectare și care ar fi produs statului român prejudicii de zeci de milioane de lei.

Pe lista prezentată de partid se află și investițiile destinate Gărzii Forestiere. USR susține că a fost aprobată lista de investiții pentru 2026, inclusiv finanțarea pentru echipamentele de monitorizare folosite de inspectorii din teren.

„A aprobat lista de investiții pentru Garda Forestieră pentru anul 2026, listă care cuprinde banii necesari pentru 120 de bodycam-uri pentru inspectorii de pe teren”, se arată în mesaj.

Arborii seculari, incluși într-un catalog național

Diana Buzoianu este lăudată și pentru ordinul privind crearea Catalogului Național pentru arborii remarcabili. USR susține că măsura ar putea oferi o protecție suplimentară arborilor seculari.

„Fiecare dintre dumneavoastră puteți depune o cerere ca un arbore secular din orașul sau satul dumneavoastră să fie trecut în acest catalog național și să nu mai poată fi tăiat decât în cazuri absolut excepționale”, transmite partidul.

USR menționează și o acțiune de amploare la Sintești

În bilanțul prezentat de USR este inclusă și una dintre cele mai ample acțiuni de control desfășurate în zona Sintești și în localitățile din apropiere.

„Au fost organizată una dintre cele mai mari acțiuni de control la Sintești și localitățile din zonă. Amenzi de aproximativ 700.000 de lei, 136 de tone confiscate, în valoare de 4 milioane de lei și peste 60 de ore cu ilegalități surprinse cu dronele”, afirmă USR.

La finalul mesajului, formațiunea revine la ideea politică de la care a pornit bilanțul și transformă cele 100 de zile într-un argument pentru guvernarea fără PSD.

„100 de zile. 100 de zile de rezultate. Fără PSD. Nimeni nu le-a simțit lipsa”, este concluzia USR.