Sâmbătă, 15 august, Polonia sărbătorește Ziua Forțelor Armate Poloneze și cea de-a 106-a aniversare a victoriei în Bătălia de la Varșovia. Punctul culminant al festivităților va fi o paradă pe Wisłostrada din Varșovia. Ceremonia este programată să înceapă la ora 13:00 și va fi deschisă publicului în zonele desemnate de-a lungul traseului. Aproximativ 1.800 de soldați reprezentând toate ramurile forțelor armate vor participa la marș. Vor fi prezente și delegații ale armatelor aliate. Aproape 9.000 de militari vor asigura securitatea ambelor evenimente din Varșovia și Gdynia.
La ora 8.00, la Varșovia, a avut loc o slujbă solemnă la Catedrala Militară a Armatei Poloneze.
„Miracolul securității, al păcii și al libertății presupune mult efort. Acesta rezultă din serviciul îndeplinit zilnic cu conștiinciozitate și din disponibilitatea de a face cele mai mari sacrificii”, a declarat în timpul slujbei, cu ocazia Sărbătorii Armatei Poloneze, episcopul militar al Armatei Poloneze, Wiesław Lechowicz.
„Le mulțumim astăzi soldaților eroici din Bătălia de la Varșovia din 1920 și eroilor vremurilor noastre, demni de cea mai mare recunoștință, care sunt comandanții și soldații Armatei Poloneze.”
Președintele Karol Nawrocki și șeful Ministerului Apărării Naționale au depus, de asemenea, coroane de flori în fața monumentelor și a plăcilor comemorative dedicate personalităților care au avut o contribuție semnificativă la victoria din 1920.
La ora 10, cei mai importanți lideri ai statului, în frunte cu președintele Nawrocki și vicepremierul Kosiniak-Kamysz, au participat la schimbarea solemnă a gărzii la Mormântul Soldatului Necunoscut.
Ministerul Apărării di Polonia a anunțat că tancurile Abrams, K2 și Leopard 2 vor fi expuse de-a lungul străzii Wisłostrada, alături de transportoarele de trupe Rosomak și noile vehicule de luptă pentru infanterie Borsuk.
Spectatorii de la Varșovia vor vedea, de asemenea, obuziere autopropulsate Krab poloneze, tunuri K9 coreene, mortiere Rak și artilerie cu rachete. Parada va include sisteme HIMARS, Homar-K și Gladius, precum și sisteme de apărare aeriană Patriot, Mała Narew și Pilica+. De asemenea, vor fi expuse vehicule de recunoaștere mai ușoare și vehicule aeriene fără pilot. Vor fi, de asemenea, prezenți soldați din Forțele Terestre, Forțele Aeriene, Marina, Forțele Teritoriale de Apărare, Forțele Speciale și Apărarea Cibernetică.
Peste 60 de aeronave sunt așteptate să apară deasupra Varșoviei. E vorba despre avioanele de vânătoare poloneze F-35 „Husarz” (Husard), care au ajuns pentru prima dată în Polonia în luna mai. Acestea vor fi însoțite de avioane de vânătoare F-16 și avioane de antrenament de luptă FA-50.
De asemenea, sunt planificate survole ale elicopterelor Black Hawk, AW149 și AH-64 Apache, ale avioanelor de transport și ale avioanelor de antrenament. Se așteaptă ca și aliații, inclusiv avioanele franceze Rafale și suedeze Gripen, să participe la demonstrație.