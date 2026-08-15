La Varșovia a început o paradă militară la care participă aproape 2.000 de soldați, 300 de vehicule și 60 de aeronave. Acesta este punctul culminant al sărbătorilor dedicate Armatei Poloneze.

15:39 UPDATE. Armata României, prezentă la parada militară de la Varșovia 15:25 UPDATE. Alături de soldații Armatei Poloneze, pe Wisłostrada mărșăluiesc reprezentanți ai armatelor aliate, printre care din Statele Unite, Canada, Australia, Lituania, Estonia, Suedia și România. Cea mai numeroasă grupă o constituie soldații francezi, printre care se află și o subunitate a Legiunii Străine. „Împreună demonstrăm puterea și solidaritatea Alianței.“, a scris Ministerul Apărării din Polonia pe Facebook. 13:40 UPDATE. Cele mai noi avioane F-35 ale Forțelor Aeriene Poloneze au apărut pe cerul Varșoviei. Primele dintre cele 32 de avioane F-35 comandate au ajuns deja în Polonia. Un total de 14 sunt așteptate să sosească până la sfârșitul anului 2026 13:33 UPDATE. Un avion de transport Lockheed C-130 Hercules survolează zona – Forțele Aeriene Poloneze operează în prezent cinci aeronave C-130H mai noi și un avion C-130E mai vechi. Avioanele Hercules aflate anterior în serviciu au fost scoase din serviciu din cauza vechimii și uzurii. 13:26 UPDATE. Parada aeriană a început. Avioane Apache survolează Varșovia. Polonia a comandat 96 de elicoptere de atac AH-64E Guardian. Înainte de livrarea acestora, echipajele poloneze se antrenează pe opt elicoptere închiriate, varianta mai veche AH-64D Apache. 13:16 UPDATE. În timpul imnului polonez, zece parașutiști au efectuat un salt cu steaguri reprezentând Polonia, NATO, UE 13:02 UPDATE. Încep principalele ceremonii de pe Wisłostrada. Karol Nawrocki conduce tradiționala trecere în revistă a trupelor. Înainte de paradă, președintele polonez Karol Nawrocki a dat mâna cu oamenii care urmăreau festivitățile și a pozat pentru câteva fotografii.

Sâmbătă, 15 august, Polonia sărbătorește Ziua Forțelor Armate Poloneze și cea de-a 106-a aniversare a victoriei în Bătălia de la Varșovia. Punctul culminant al festivităților va fi o paradă pe Wisłostrada din Varșovia. Ceremonia este programată să înceapă la ora 13:00 și va fi deschisă publicului în zonele desemnate de-a lungul traseului. Aproximativ 1.800 de soldați reprezentând toate ramurile forțelor armate vor participa la marș. Vor fi prezente și delegații ale armatelor aliate. Aproape 9.000 de militari vor asigura securitatea ambelor evenimente din Varșovia și Gdynia.

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La ora 8.00, la Varșovia, a avut loc o slujbă solemnă la Catedrala Militară a Armatei Poloneze.

„Miracolul securității, al păcii și al libertății presupune mult efort. Acesta rezultă din serviciul îndeplinit zilnic cu conștiinciozitate și din disponibilitatea de a face cele mai mari sacrificii”, a declarat în timpul slujbei, cu ocazia Sărbătorii Armatei Poloneze, episcopul militar al Armatei Poloneze, Wiesław Lechowicz. „Le mulțumim astăzi soldaților eroici din Bătălia de la Varșovia din 1920 și eroilor vremurilor noastre, demni de cea mai mare recunoștință, care sunt comandanții și soldații Armatei Poloneze.”

Președintele Karol Nawrocki și șeful Ministerului Apărării Naționale au depus, de asemenea, coroane de flori în fața monumentelor și a plăcilor comemorative dedicate personalităților care au avut o contribuție semnificativă la victoria din 1920.

La ora 10, cei mai importanți lideri ai statului, în frunte cu președintele Nawrocki și vicepremierul Kosiniak-Kamysz, au participat la schimbarea solemnă a gărzii la Mormântul Soldatului Necunoscut.

Ce se poate vedea la parada de la Varșovia

Ministerul Apărării di Polonia a anunțat că tancurile Abrams, K2 și Leopard 2 vor fi expuse de-a lungul străzii Wisłostrada, alături de transportoarele de trupe Rosomak și noile vehicule de luptă pentru infanterie Borsuk.

Spectatorii de la Varșovia vor vedea, de asemenea, obuziere autopropulsate Krab poloneze, tunuri K9 coreene, mortiere Rak și artilerie cu rachete. Parada va include sisteme HIMARS, Homar-K și Gladius, precum și sisteme de apărare aeriană Patriot, Mała Narew și Pilica+. De asemenea, vor fi expuse vehicule de recunoaștere mai ușoare și vehicule aeriene fără pilot. Vor fi, de asemenea, prezenți soldați din Forțele Terestre, Forțele Aeriene, Marina, Forțele Teritoriale de Apărare, Forțele Speciale și Apărarea Cibernetică.

F-35 și Apache vor zbura spre râul Vistula

Peste 60 de aeronave sunt așteptate să apară deasupra Varșoviei. E vorba despre avioanele de vânătoare poloneze F-35 „Husarz” (Husard), care au ajuns pentru prima dată în Polonia în luna mai. Acestea vor fi însoțite de avioane de vânătoare F-16 și avioane de antrenament de luptă FA-50.

De asemenea, sunt planificate survole ale elicopterelor Black Hawk, AW149 și AH-64 Apache, ale avioanelor de transport și ale avioanelor de antrenament. Se așteaptă ca și aliații, inclusiv avioanele franceze Rafale și suedeze Gripen, să participe la demonstrație.