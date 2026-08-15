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Comoară de 9 milioane de euro, descoperită de constructori în pereții unei case din Belgia

Comoară de 9 milioane de euro, descoperită de constructori în pereții unei case din Belgia
Sursă foto: Shutterstock
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Constructorii care renovau o casă din Belgia au descoperit un tezaur de aur estimat la 9 milioane de euro (7,6 milioane de lire sterline), ascuns în pereții pivniței.

Muncitorii au dat peste comoara ascunsă, formată din lingouri și monede de aur, în timp ce forau pentru a instala noi conducte de canalizare la proprietatea din estul Flandrei, scrie BBC.

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Descoperirea a stârnit interesul cu privire la persoana care ar putea păstra comoara, atât constructorii, cât și organizația caritabilă care deține proprietatea având șanse să revendice tezaurul.

După ce a demarat o anchetă, poliția i-a avertizat pe oameni să nu vină la fața locului pentru a căuta alte comori, precizând că locuința a fost „răscolită” și că tot aurul a fost mutat într-un loc sigur.

Constructorii, printre care se numără și un tânăr de 18 ani angajat pe perioada verii, au descoperit tezaurul în timp ce lucrau la fundația clădirii.

„Prima noastră reacție a fost, de fapt, neîncrederea, uimirea”, a declarat studentul, pe nume Kobe, pentru postul public belgian VRT.

„La început am crezut că sunt monede de 1 euro. Dar apoi am văzut și o pepită de aur acolo. Atunci ne-am dat seama că era ceva mult mai important.”

La scurt timp, aceștia au alertat poliția cu privire la descoperire și au explicat că păstrarea aurului pentru ei nu era o opțiune.

„Sunt atât de multe monede și lingouri, încât ar fi aproape imposibil”, a declarat administratorul șantierului, Mario, pentru VRT.

„În plus, asta ar însemna furt.”

Sursă foto: Shutterstock

Cine va revendica tezaurul

Proprietatea aparține în prezent CAW Oost-Vlaanderen, o organizație care oferă servicii de asistență socială în Dendermonde, o localitate din Flandra cu aproximativ 47.000 de locuitori.

Directorul organizației, Geert Hillaert, a declarat că prima sa reacție a fost „surpriza și uimirea”, adăugând că speră ca tezaurul să poată fi folosit în cele din urmă pentru susținerea activității organizației și pentru a răspunde „nevoilor enorme cu care ne confruntăm zilnic”.

Poliția locală a făcut apel la public să nu se deplaseze la șantierul aflat în activitate pentru a căuta comori.

Poliția, care și-a schimbat fotografia de profil de pe Facebook cu o imagine a unei monede de aur, a declarat că speră ca descoperirea să ajungă „în locul potrivit” și să schimbe viețile oamenilor.

Proprietarul de drept are la dispoziție cinci ani pentru a revendica tezaurul, potrivit legislației belgiene, deși procurorul local, care a deschis o anchetă, a declarat că nu se știe încă cine ar putea fi acesta.

Dacă nimeni nu revendică tezaurul, legislația civilă prevede că o comoară ascunsă pe proprietatea altcuiva trebuie împărțită între persoana care a descoperit-o și proprietarul imobilului.

Această prevedere se aplică însă doar dacă se constată că tezaurul nu are legătură cu activități infracționale.

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