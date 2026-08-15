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Eclipsa din 2027, un spectacol ceresc de neratat. Unde va putea fi văzută

Eclipsa din 2027, un spectacol ceresc de neratat. Unde va putea fi văzută
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Ai ratat eclipsa de anul acesta? Nu-ți face griji, pentru că o altă eclipsă urmează în 2027 și este descrisă drept „eclipsa secolului”.

Eclipsa va avea loc pe 2 august 2027 și va fi cea mai lungă eclipsă vizibilă de pe uscat și ușor accesibilă până în anul 2114, totalitatea urmând să dureze șase minute și 23 de secunde în punctul în care eclipsa va atinge durata maximă, în Egipt, conform Euronews.

Pentru comparație, eclipsa de pe 12 august a durat, în punctul de maxim, două minute și 18 secunde. Culoarul totalității va traversa Strâmtoarea Gibraltar, continuând apoi prin anumite zone din Africa de Nord și Orientul Mijlociu.

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Unde poți vedea eclipsa din 2027 în Europa și în alte regiuni

Este din nou un eveniment important pentru Spania, deși orașele aflate pe culoarul totalității sunt diferite de cele traversate de eclipsa din acest an. În Marbella, totalitatea va dura trei minute și 21 de secunde, în timp ce în Cádiz se va întuneca timp de două minute și 56 de secunde.

Ceuta și Melilla, enclavele spaniole de pe coasta Africii de Nord, vor avea, de asemenea, parte de totalitate timp de patru minute și 49 de secunde, respectiv patru minute și 34 de secunde.

Teritoriul britanic de peste mări Gibraltar este o altă opțiune europeană, aici totalitatea urmând să dureze patru minute și 28 de secunde. Lampedusa, una dintre Insulele Pelagie ale Italiei, va avea parte de două minute și 56 de secunde de totalitate.

În Maroc, în Tanger, totalitatea va dura patru minute și 51 de secunde. Mai multe orașe din Tunisia se află pe culoarul totalității, iar orașul-port Sfax, din sud-estul țării, va fi cufundat în întuneric timp de două minute și 56 de secunde.

În Oaza Siwa, totalitatea va dura cinci minute și 33 de secunde; în Asyut, șase minute și șapte secunde; iar în Luxor, șase minute și 22 de secunde. În Arabia Saudită, totalitatea va dura cinci minute și 53 de secunde în Jeddah și cinci minute și 10 secunde în Mecca.

Alte eclipse de trecut în calendar

O eclipsă inelară de Soare, în timpul căreia Luna nu acoperă complet Soarele, producând efectul de „inel de foc”,  va avea loc pe 26 ianuarie 2028.

Aceasta va începe în America de Sud, înainte de a traversa Portugalia, inclusiv Madeira, și mai multe orașe din Spania, printre care Barcelona, Córdoba, Cádiz și Sevilla. Gradul maxim de acoperire va fi de aproximativ 84%.

Australia și Noua Zeelandă vor avea parte de următoarea eclipsă totală de Soare pe 22 iulie 2028. Printre orașele aflate pe culoarul totalității se numără Sydney, Queenstown și Dunedin.

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