Robert Negoiță a ieșit fără cătușe de la DNA, după mai bine de șase ore de audieri. Primarul Sectorului 3 este bănuit că ar fi construit un drum din bani publici pentru fratele său.

Ce acuzații i se aduc lui Robert Negoiță

Joi dimineață au avut loc percheziții la Primăria Sectorului 3 şi la domiciliul primarului. Robert Negoiță este bănuit că ar fi construit un drum din bani publici pentru fratele său. Procurorii au anunţat că cercetările vizează infracţiuni asimilate celor de corupţie, comise în perioada 2017-2025, însă edilul a negat că ar fi construit drumuri din bani publici pentru fratele său.

DNA a suspectat săvârșirea mai multor fapte de corupție, procurorii deschizând o urmărire penală in rem încă din 2025 pentru un potențial abuz în serviciu. Robert Negoiță este bănuit că a construit un drum din bani publici pentru fratele său, dezvoltatorul Ionuț Negoiță.

Totul a plecat de la o anchetă a celor de la Recorder publicată în august 2025. Practic, muncitorii Primăriei au construit de la zero un drum de 1 kilometru, în spatele Halei Laminor din București, și au și asfaltat – pe un teren care era, la acea vreme, proprietatea lui Ionuț Negoiță, fratele primarului, prin societatea Future Business Ideas SRL. Fratele primarului ridica atunci un complex rezidențial în acea zonă.

Ce a declarat Robert Negoiță referitor la dosarul în care este cercetat

„De mai bine de 4 ani, suntem în instanţă cu PMB, nu am avut posibilitatea să parcurgem etapele legale pentru a reglementa. Acest drum despre care vorbiţi nu e singurul drum. Ne-au mai dat în judecată proprietarii. Am mai pierdut, am mai şi plătit. Important este că oamenii au pe unde circula.

Am cerut permisiunea. Am spus: «vreau să fac asta, am nevoie de el». Noi i-am făcut un deserviciu. Îl încurcă acel drum (n.r. fratele său, dezvoltator imobiliar).

Am fost împiedicat ca să ne facem toate documentele necesare. Ne-a împiedicat primăria generală. Şi pentru asta prezint documente.

Atunci când construieşti utilităţi publice e normal să le finanţezi din bani publici. Drumul este public. Astăzi, dacă dvs vreţi să treceţi prin zonă şi să-l folosiţi, puteţi trece. Şi pentru a ceda terenul primăriei, tot PMB trebuie să accepte donaţia.

Acel drum este foarte necesar pentru circulaţia din Sectorul 3″, a declarat Negoiţă în cadrul conferinţei de joi, de la sediul Primăriei Sectorul 3.