Regele Charles tace când este apostrofat despre implicarea prințului Andrew și a lordului Mandelson în dosarele Epstein

Mai mulți oameni l-au apostrofat pe regele Charles pe durata unui eveniment de la Dedham după ce au fost dezvăluite noi informații în dosarele Epstein despre fratele său, prințul Andrew, și lordul Peter Mandelson.

Monarhul în vârstă de 77 de ani a refuzat să comenteze sau să reacționeze, deși doi dintre oamenii care l-au apostrofat l-au întrebat despre desfășurarea investigațiilor asupra fratelui său.

Au fost publicate câteva fotografii cu prințul decăzut în drepturi, aflat în genunchi lângă o femeie întinsă pe podea. Într-un alt document, prințul l-a invitat pe Jeffrey Epstein să ia cina împreună chiar la Palatul Buckingham.

Regele Charles nu comentează subiectul

Potrivit documentelor publicate de Departamentul de Justiție american, prințul Andrew Mountbatten-Windsor a fost client al omului de afaceri Jeffrey Epstein, acuzat pentru proxenetism, trafic sexual și pedofilie. Unii participanți la eveniment susțin că nu sunt de acord cu manifestările stradale și că regele nu ar trebui implicat în scandal.

„Nu cred că are vreo legătură. Am venit aici să-l văd pe rege. Dacă ar fi fost prințul Andrew, nu veneam, dar Regele este Rege”, a spus o tânără de 22 de ani pentru Sky News.

A doua persoană care l-a apostrofat pe regele Charles a spus presei că a vrut doar să-l întrebe pe monarh dacă a făcut presiuni asupra poliției pentru a porni investigația. Regele a mai fost apostrofat și în octombrie anul trecut la o baie de mulțime, tot despre scancalul în care este implicat prințul Andrew.

Anul trecut, regele i-a retras titlul regal, onorurile și privilegiile, iar regina Elizabeth a II-a, înainte să moară, i-a retras în 2022 toate afilierile militare. Cât despre lordul Mandelson, acesta a fost demis din funcția de ambasador britanic în SUA de către premierul Keir Starmer și a demisionat anul acesta din Partidul Laburist, cât și din Camera Lorzilor. Poliția metropolitană a Marii Britanii a început să-l investigheze.

