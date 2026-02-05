Avocata Adriana Georgescu, membră PNL, și complicele său care se dădea drept general SIE, Gheorghe Iscru, au fost arestați la domiciliu. Avocata a fost surprinsă în flagrant în timp ce primea o mită de 60.000 de euro, cazul fiind preluat de DNA.

Avocata Adriana Georgescu și Gheorghe Iscru, bărbatul care s-ar fi recomandat drept „general SIE”, au fost plasați, joi, în arest la domiciliu pentru 22 de zile, notează Mediafax.

Magistrații au admis contestațiile avocatei și complicelui său

Astfel, magistrații au admis contestațiile formulate de Adriana Mihaela Georgescu şi Gheorghe Iscru împotriva încheierii din 29 ianuarie, pronunțată de judecătorul de drepturi şi libertăţi din cadrul Curţii de Apel Bucureşti – Secţia I penală.

Instanța a desființat încheierea atacată şi a respins, la rejudecare, propunerea de arestare preventivă formulată de DNA. De asemenea, judecătorii au dispus luarea măsurii arestului la domiciliu, pentru o perioadă de 22 de zile, începând de joi, 5 februarie, faţă de inculpaţii Adriana-Mihaela Georgescu şi Gheorghe Iscru. Avocata are obligaţia de a nu părăsi imobilul fără permisiunea organului judiciar care a dispus măsura sau în faţa căruia se află cauza.

Pe durata arestului la domiciliu, avocata trebuie să se prezinte în faţa organului de urmărire penală, a judecătorului de drepturi şi libertăţi, a judecătorului de cameră preliminară sau a instanţei de judecată ori de câte ori este chemată. De asemenea, nu poate să comunice cu coinculpatul Gheorghe Iscru. Acestuia i s-a impus obligaţia de a nu părăsi imobilul fără permisiunea organului judiciar.

Inculpații vor purta dispozitiv electronic de supraveghere

De asemenea, pe durata arestului la domiciliu, inculpatul are următoarele obligaţii:

să se prezinte în faţa organului de urmărire penală, a judecătorului de drepturi şi libertăţi, a judecătorului de cameră preliminară sau a instanţei de judecată ori de câte ori este chemat;

să nu comunice cu co-inculpatul.

Totodată, instanța a dispus ca cei doi să poarte permanent un dispozitiv electronic de supraveghere.

În caz de încălcare cu rea-credinţă a măsurii sau a obligaţiilor care le revin, măsura arestului la domiciliu poate fi înlocuită cu măsura arestării preventive.

S-a dispus, astfel, punerea de îndată în libertate a avocatei Adriana-Mihaela Georgescu şi a lui Gheorghe Iscru.

Procurorii Direcției Naționale Anticorupție (DNA) au surprins, miercurea trecută, în flagrant, o avocată membră PNL, prezentată în spațiul public drept „lidera femeilor PNL”, într-un dosar în care aceasta ar fi promis intervenții în Justiție și la nivel guvernamental în schimbul unor sume de bani.

