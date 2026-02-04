Apropiatul lui Gruia Stoica a fost pus sub control judiciar pe cauțiune de către DNA

Procurorii DNA l-au pus în această seară sub control judiciar pe cauțiune pe Cristian Rădulescu, apropiatul omului de afaceri, Gruia Stoica, transmite MEDIAFAX.

Cristian Rădulescu este directorul general al Grup Feroviar Român, parte a Grampet Group, compania omului de afaceri Gruia Stoica.

Acesta a fost percheziționat astăzi de procurorii DNA și invitat la audieri la sediul instituției anticorupție.

După audieri, DNA i-a fixat o cauțiune lui Rădulescu de 500.000 de lei.

Procurorii îl acuză pe Cristian Rădulescu de dare de mită – 500.000 de euro- în afacerea în care dorea să preia, în numele Grampet Group, o clădire din Lacul Tei/ București, insistând asupra practicianului în insolvență Dan Urse, să cedeze clădirea, în calitatea sa de administrator concordatar al ISPE SA.

FOTO: Mediafax

