VIDEO Momente inedite cu Robert Negoiță, pus sub control judiciar de DNA: De la îmbrățișatul copacilor, la declarația că trăiește 3 zile cu 46 de lei

Robert Negoiță a ajuns în vizorul DNA într-un dosar de corupție privind construirea din bani publici a unui drum pe o proprietate privată care este fix a fratelui său. În dimineața zilei de joi, 5 februarie, procurorii au făcut percheziții de amploare acasă și la primăria lui Negoiță.

De-a lungul timpului, edilul a fost subiectul principal al mai multor controverse, iar asta din cauza declarațiilor sau gesturilor pe care le făcea. Nu de puține ori, Negoiță a ajuns subiectul glumelor pe internet sau la televizor.

Gesturile controversate ale primarului Negoiță

Primarul Sectorului 3, Robert Negoiță, s-a filmat, în urmă cu trei ani, pe Bulevardul I.C. Brătianu din centrul Capitalei în timp ce lua în brațe un copac de pe mijlocul șoselei, și afirma că este nevoie de cât mai mulți copaci pentru a combate poluarea.

Întâmplarea face că o declarație controversată a primarului a fost dată chiar în timpul unei vizite DNA la locuința sa, în urmă cu mai mulți. Oamenilor legii nu le-a venit să creadă că el locuiește acolo, pentru că, în casa sa, nu erau mai mult de 15 grade Celsius. Ba chiar, acest lucru i-a creat probleme, după spusele sale, pentru că, cei de la DNA insistau ca primarul să îi ducă la locuința sa pentru a o putea percheziționa.

Econom din fire, Robert Negoiță, invitat la o emisiune, a declarat că a făcut cumpărături de la un magazin de cartier cu 46 de lei, iar toate alimentele achiziționate îi ajung timp de trei zile.

