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Nicușor Dan anunță o investigație după închiderea unei clase cu predare în limba română la o școală din regiunea Odesa. Ce spune Zelenski

Olga Borșcevschi
Nicușor Dan anunță o investigație după închiderea unei clase cu predare în limba română la o școală din regiunea Odesa. Ce spune Zelenski
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Preşedintele Nicuşor Dan a declarat vineri că Ministerul Afacerilor Externe al României a deschis o investigaţie în cazul şcolii din localitatea Orlivka din regiunea Odessa, unde o clasă I cu predare în limba română a fost închisă. La rândul său, preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a dat asigurări că şcolile româneşti nu se vor închide.

Șeful statului a spus în cadrul unei conferinţe de presă, susţinută la finalul Summitului Iniţiativei pentru Integrare Carpatică „Carpathian 8”, că „s-au înregistrat progrese remarcabile în relaţiile noastre bilaterale în ceea ce priveşte minoritatea română”, subliniind că „şcolile româneşti vor rămâne aşa cum sunt”.

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„În primul rând, a fost anul în care, printr-un decret oficial în Ucraina, limba română a putut fi celebrată la data de 31 august, aşa cum o făceau deja România şi Republica Moldova. În al doilea rând, am repus în funcţiune comisia bilaterală privind minorităţile din cele două state, care şi-a reluat activitatea săptămâna trecută, după o pauză de câţiva ani. Unul dintre principalele obiective ale acestui comitet este evaluarea situaţiei şcolilor cu predare în limba maternă. În al treilea rând, din partea autorităţilor române, bursele destinate etnicilor români din Ucraina, care fuseseră suspendate timp de 2-3 ani, au fost reacordate pentru elevii români. Aşadar, se profilează o reformă educaţională în Ucraina – despre care preşedintele Zelenski va oferi mai multe detalii -, însă am convenit ca şcolile româneşti să îşi păstreze structura actuală, beneficiind totodată de sprijin din partea statului român pentru a funcţiona în condiţii optime. Cât despre situaţia de la Orlivka, aceasta face în prezent obiectul unei anchete desfăşurate de Ministerul nostru al Afacerilor Externe, în colaborare cu Ambasada Ucrainei la Bucureşti, urmând să vă furnizăm toate detaliile de îndată ce investigaţia va fi finalizată”, a declarat Nicuşor Dan.

Ce a transmis preşedintele ucrainean

La rândul său, preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a admis că au existat „situaţii izolate” de închidere a şcolilor cu predare în limba română, dar a precizat că astfel de cazuri au fost soluţionate. El a dat asigurări că şcolile româneşti nu se vor închide.

„Decizia adoptată a ţinut cont de starea de război; de la debutul conflictului în Ucraina, au existat într-adevăr anumite situaţii izolate, însă le-am stopat imediat, stabilind că pe durata stării de război nu se poate închide nicio instituţie. Prin urmare, dacă există aspecte problematice sau deţineţi informaţii în acest sens, v-am fi recunoscători să le împărtăşiţi imediat cu noi. Asta înseamnă că la nivel local pot exista anumite decizii pe care Guvernul, prim-ministrul sau Ministerul Educaţiei nu le pot controla în totalitate, ceea ce este de înţeles, dat fiind rolul autorităţilor şi al puterii locale, însă decizia de bază rămâne fermă: nimic nu poate fi închis. Aşadar, pentru orice astfel de cazuri menţinem o legătură strânsă prin intermediul Ministerului nostru al Afacerilor Externe şi al misiunilor diplomatice de aici, astfel încât să putem gestiona eficient orice situaţie”, a spus preşedintele Ucrainei.

Ambasada Ucrainei la București a transmis joi că autoritățile de la Kiev vor prezenta o reacție „corespunzătoare” cu privire la închiderea unei clase de limba română, într-o școală din Odesa.

Mesajul transmis de Ambasada Ucrainei

Ambasada Ucrainei la București a transmis joi că autoritățile de la Kiev vor prezenta o reacție „corespunzătoare” cu privire la închiderea unei clase de limba română, într-o școală din Odesa.

„Statul nostru rămâne dedicat respectării angajamentelor internaţionale asumate în contextul respectării drepturilor – inclusiv a celor educaţionale – ale minorităţilor naţionale (comunităţilor) din Ucraina. Progresul semnificativ în acest domeniu pe parcursul ultimilor ani dificili a fost evaluat şi recunoscut în mod corespunzător de Uniunea Europeană şi de statele noastre partenere. În pofida provocărilor complexe de securitate generate de războiul de agresiune al rusiei, Ucraina asigură în mod corespunzător procesul educaţional în limbile minorităţilor naţionale, inclusiv pentru minoritatea naţională (comunitatea) română, susţinând funcţionarea unei reţele extinse de instituţii de învăţământ cu predare în limba română. În special, numai în regiunea Cernăuţi funcţionează 63 de instituţii de învăţământ cu predare în limba română”, se mai arată în mesajul Ambasadei.

MAE român a cerut explicații

Miercuri seară, Ministerul de Externe anunţa că face verificări, după ce a fost informat cu privire la situaţia clasei I cu predare în limba română din Cartal (Orlivka), localitate din regiunea Odesa, unde etnicii români ar reprezenta aproape 100% din populaţie. După numeroase demersuri, clasa a fost deschisă la 1 septembrie, dar închisă patru zile mai târziu. Părinţii ar fi fost îndemnaţi să trecă copiii în clasa cu predare în limba ucraineană. Consulatul General al României la Odesa a contactat imediat autorităţile locale şi regionale competente şi va efectua o a doua vizită la faţa locului în data de 18 septembrie pentru a discuta situaţia cu toate părţile implicate.

Garanțiile președintelui Zelenski

După vizita lui Volodimir Zelenski la București, în martie anul acesta, președintele Nicușor Dan a anunțat că a primit garanții de la președintele Ucrainei legate de continuarea funcționării școlilor în limba română și respectarea drepturilor minorității române.

De asemenea, cu prilejul vizitei în România, Volodimir Zelenski a semnat un decret privind instituirea Zilei Limbii Române în Ucraina.

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