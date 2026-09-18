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Petrișor Peiu susține că Nicușor Dan ar avea un plan cu PSD și că AUR nu se va uita „nici pe vizor, dacă bate Siegfried Mureșan la ușă”

Petrișor Peiu susține că Nicușor Dan ar avea un plan cu PSD și că AUR nu se va uita „nici pe vizor, dacă bate Siegfried Mureșan la ușă”
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Petrișor Peiu, liderul senatorilor AUR, susține că Nicușor Dan ar avea un plan cu Partidul Social Democrat și că Alianța pentru Unirea Românilor nu se va uita „nici pe vizor, dacă bate Siegfried Mureșan la ușă”. Reacția vine după ce europarlamentarul liberal a fost desemnat de președintele României pentru funcția de premier.

Petrișor Peiu a fost întrebat despre apelul UDMR ca Guvernul Mureșan să nu se bazeze pe voturile AUR și ale partidelor extremiste. Petrișor Peiu a exclus susținerea AUR pentru Guvernul Mureșan și a spus că formațiunea nu va fi căutată pentru voturi.

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Siegfried Mureșan / Foto – Mediafax.

„Din fericire pentru domnia sa, care are obsesia asta, nu cred că va căuta cineva voturi la AUR pentru un eventual guvern Mureșan. Trebuie să fii cel puțin masochist să bați la ușa AUR, să ceri voturi, după ce ai înjurat AUR în ultimii mai mulți ani, 2 ani cel puțin, într-un mod jenant. Nu cred că cineva se va umili atât de mult să bată la ușa noastră după ce ne-a înjurat în ultimii 2-3 ani constant. Nici pe vizor nu ne uităm dacă ne bate Siegfried Mureșan la ușă”, a spus Petrișor Peiu în direct la Digi24.

Petrișor Peiu susține că Nicușor Dan ar avea un plan cu PSD

De asemenea, Petrișor Peiu susține că Nicușor Dan nu ar declanșa alegeri anticipate dacă Guvernul Mureșan nu ar trece de Parlament. Liderul senatorilor AUR afirmă că președintele ar avea un plan cu PSD, care ar presupune desemnarea lui Sorin Grindeanu pentru formarea unei majorități parlamentare cu mai multe partide, inclusiv UDMR.

Totodată, Peiu exclude ca partidul pe care îl reprezintă să susțină un eventual guvern condus de Sorin Grindeanu. El susține că orice negociere cu AUR ar trebui să aibă loc înainte de desemnarea premierului și să vizeze atât persoana acestuia, cât și programul de guvernare.

„Să îl numească pe Grindeanu și acesta să formeze o majoritate cu diverse partide și partidulețe și cu UDMR. (…) Exclus. O negociere cu AUR se face înainte de Cotroceni, inclusiv pe persoana prim-ministrului, pe program. De ce ar susține AUR un premier deja desemnat de Nicușor Dan fără a fi întrebat și AUR și cu un program la care AUR nu a contribuit?”, a declarat liderul senatorilor AUR, la Digi24.

Ieri, Nicușor Dan l-a desemnat pe Siegfried Mureșan pentru poziția de premier, după consultările de la Palatul Cotroceni. La o zi distanță de la desemnare, președintele României a anunțat că sâmbătă va semna decretul. Actul va fi publicat în Monitorul Oficial luni, 21 septembrie 2026. Mai multe detalii AICI.

Sursă foto: Mediafax Foto / colaj Gândul

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