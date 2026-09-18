Fosta prefectă USR de Timiș, Elena Micicoi, plasată sub control judiciar, după o noapte în arest. Susține că ancheta e orchestrată politic

Cornelia Elena Micicoi, fostă prefectă USR de Timiș, a fost eliberată pe control judiciar, în dosarul în care este cercetată de EPPO (Parchetul European) pentru fraudare a unor fonduri europene, transmite Opinia Timișoarei.

Micicoi a ajuns vineri în fața procurorilor Parchetului European (EPPO) din Timișoara, după ce și-a petrecut noaptea în arest. Reținută pentru 24 de ore într-o anchetă privind presupuse fraude cu bani europeni, Micicoi susține că e o victimă politică.

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Micicoi: „Nu e nimic întâmplător, s-a făcut când trebuia desemnat premierul”

Fosta prefectă a fost reținută joi, după mai multe ore de audieri, iar vineri a fost adusă din nou la sediul EPPO. Laura Micicoi susține că ancheta are la bază considerente politice.

„Nu e nimic întâmplător, s-a făcut când trebuia desemnat premierul. Totul este politic“, a declarat Cornelia Elena Micicoi. „Nu aș vrea să dau multe declarații dat fiind faptul că e un doar în curs. Sunt liberă, pot să merg acasă. Niciodată nu regret deciziile pe care le iau, fiindcă sunt decizii asumate la momentul respectiv. Ca să nu afectez imaginea partidului, mi-am dat demisia și din toate funcțiile politice. Nu vreau să comentez acum. Cum nu mai cred de mult în Moș Crăciun, nu mai cred nici în coincidențe”, a spus Micicoi la ieșirea de la audieri.

Micicoi, anchetată alături de alte cinci persoane

Împreună cu Elena Micicoi, la sediul Parchetului European au fost aduse încă 5 persoane cu care aceasta a colaborat.

După noile audieri de vineri, procurorii EPPO au decis să îi plaseze pe toți șase sub control judiciar pentru următoarele 60 de zile.

Ancheta procurorilor coordonați de Laura Codruța Kovesi continuă.

Cornelia Micicoi, reținută pentru 24 de ore

Joi, după mai multe ore de audieri, fostul prefect USR Cornelia Elena Micicoi a primit o ordonanță de reținere pentru 24 de ore și a fost dusă în arest alături de alți 5 colaboratori ai fostului reprezentant al guvernului în teritoriu.

Astăzi, toți ar putea ajunge în față judecătorilor cu propunere de arestare preventivă.

Prejudiciul ar depăși jumătate de milion de euro

Anchetă în acest dosar a început în urmă cu mai bine de jumătate de an. În luna iunie procurorii și polițiștii Parchetului condus de Laura Codruța Kovesi au percheziționat locuința Elenei Micicoi, care în acel moment era prefect de Timiș.

Prejudiciul din dosar ar depăși jumătate de milion de euro, bani ce ar fi trebuit să fie folosiți pentru o serie de cursuri de formare pentru persoane defavorizate, transmite Opinia de Timiș.

Val de percheziții în Timiș

În vara, au fost făcute, în total, 11 percheziții în Timiș.

Cercetările vizau fapte extrem de grave: constituire de grup infracțional organizat, infracțiuni de fals și obținere ilegală de fonduri europene. La câteva ore după percheziții, la presiunea conducerii USR, Cornelia Elena Micicoi și-a dat demisia din funcția de prefect.