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Procurorii descind peste persoane din România care au fraudat bugetul Marii Britanii. Aproape 1,8 milioane de lire sterline prejudiciu cauzat prin rambursări frauduloase. Echipă mixtă de anchetă

Catalin Lupasteanu
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Procurorii parchetului instanței supreme (PICCJ) au descins, joi dimineață, în 21 de locații în cadrul unui dosar instrumentat în parteneriat cu ofiteți din Marea Britanie legat de prejudicierea bugetului statului străin cu aproape 1.8 milioane de lire sterline, anunță instituția.

Concret, este vorba de o investigație privind o schemă de fraudare a autorității fiscale britanice prin accesarea fără drept a sistemelor informatice, prejudiciul efectiv produs prin rambursările frauduloase achitate este de 1.706.038,31 lire sterline și au loc 21 de percheziții se desfășoară pe raza județelor Argeș, Dolj, Ilfov, Dâmbovița, Bihor și Vaslui.

Potrivit surse citate s-a format o Echipă Comună de Anchetă, între autoritățile judiciare din România și Regatul Unit, cu sprijinul EUROJUST.

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Afacere bănoasă cu rambursare frauduloasă de TVA

În cursul zilei de astăzi, 12 noiembrie 2026, procurorul de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție – Secția de urmărire penală coordonează desfășurarea unor activități de urmărire penală într-o cauză având ca obiect investigarea unor activități infracționale constând în accesarea fără drept a sistemelor informatice ale autorității fiscale britanice (HMRC), formularea unor cereri frauduloase de rambursare a TVA și a impozitului pe venit, precum și transferarea sumelor obținute în conturi bancare controlate de persoanele implicate.

În acest context, cu sprijinul polițiștilor din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române – Direcția de Investigare a Criminalității Economice, sunt puse în executare 21 de mandate de percheziție la sediile unor persoane juridice și domiciliile unor persoane fizice.

Perchezițiile se desfășoară pe raza județelor Argeș, Dolj, Ilfov, Dâmbovița, Bihor și Vaslui, în cadrul unui dosar penal având ca obiect săvârșirea infracțiunilor de acces ilegal la un sistem informatic, în formă continuată, fraudă informatică, în formă continuată, precum și spălarea banilor.

Activitățile operative se desfășoară în cadrul unei Echipe Comune de Anchetă (Joint Investigation Team – JIT), constituită între autoritățile judiciare din România și Regatul Unit, cu sprijinul EUROJUST, la acestea participând și 20 de ofițeri de investigații britanici.

Modul de operare

În fapt, se reține că, în perioada 12.01.2024–18.02.2026, mai mulți cetățeni români au acționat în mod coordonat, accesând fără drept, de la distanță, platforma online a autorității fiscale britanice HMRC, securizată prin parolă și autentificare multifactor.

Aceștia au formulat, în numele unor societăți comerciale din Regatul Unit, cereri frauduloase de rambursare a TVA, prin modificarea datelor conturilor bancare în care urmau să fie virate sumele solicitate, în scopul obținerii unor beneficii materiale injuste.

În concret, au fost formulate 89 de cereri frauduloase de rambursare a TVA, dintre care 30 au fost aprobate și achitate, producând un prejudiciu efectiv în cuantum de 1.662.292,99 lire sterline, în timp ce alte 59 de cereri, în valoare totală de 1.417.215,67 lire sterline, nu au fost achitate, rămânând în faza tentativei.

Totodată, au fost formulate trei cereri de rambursare a impozitului pe venit în numele unei contribuabile, în valoare totală de 16.452,26 lire sterline, prin indicarea unui cont bancar aparținând uneia dintre persoanele implicate, cereri care nu au fost achitate.

De asemenea, în perioada 21.10.2025–01.02.2026, a fost desfășurată o activitate infracțională similară, constând în accesarea fără drept a platformei HMRC și formularea, în numele unor societăți comerciale britanice, fără știrea sau acordul acestora, a 84 de cereri frauduloase de rambursare a TVA, prin introducerea unor date bancare necorespunzătoare titularilor reali ai drepturilor de rambursare.

Dintre acestea, 16 cereri au fost achitate, generând un prejudiciu efectiv de 43.745,32 lire sterline, iar celelalte 68 de cereri, în valoare totală de 297.617,94 lire sterline, nu au fost achitate, rămânând în faza tentativei.

În vederea realizării activității infracționale, au fost furnizate datele mai multor conturi bancare, care au fost ulterior introduse în cererile de rambursare, astfel încât sumele solicitate de la autoritatea fiscală britanică să fie direcționate către conturi controlate de persoanele implicate.

În acest context, două dintre cererile de rambursare au produs un prejudiciu distinct de 290.020 lire sterline, reprezentând sumele de 146.110 lire sterline și, respectiv, 143.910 lire sterline, achitate în conturile bancare puse la dispoziție în acest scop.

Într-un alt caz, patru cereri au fost formulate prin utilizarea unui cont bancar furnizat de un complice, solicitându-se rambursări în valoare totală de 25.452,26 lire sterline, fără ca acestea să fie achitate.

În ansamblu, activitatea infracțională descrisă a vizat obținerea frauduloasă de fonduri din bugetul Regatului Unit, prin accesarea neautorizată a sistemelor informatice ale HMRC și modificarea coordonatelor bancare aferente cererilor de rambursare.

Prejudiciul efectiv produs prin rambursările frauduloase achitate este de 1.706.038,31 lire sterline. Alte cereri de rambursare, în valoare totală de 1.731.285,87 lire sterline, nu au fost achitate, faptele aferente acestora rămânând în faza tentativei.

Perchezițiile au ca scop identificarea și ridicarea mijloacelor de probă necesare documentării activității infracționale, stabilirii implicării persoanelor cercetate și identificării bunurilor în vederea recuperării prejudiciului.

Totodată, sunt efectuate verificări în vederea identificării bunurilor și valorilor patrimoniale asupra cărora ar putea fi instituite măsuri asigurătorii, pentru recuperarea prejudiciului.

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